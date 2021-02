Madre de Fer, estudiante del ITAM, fallecida, explica causas del deceso

La madre de Fernanda Michua, la joven estudiante del ITAM que falleció el 12 de diciembre, informó vía Twitter que su hija padecía de ataques de epilepsia y depresión combinados con fuerte migrañas, esta condición la mantenía oculta para que fuera tratada con las exigencias y compromisos de cualquier persona.

COMUNICADO PERSONAL

Escribo a través del dolor más profundo que un ser humano pueda sentir, y desde ahí, desde el fondo de mi ser, quiero agradecer las muestras de respeto y cariño que han mostrado hacía mi hija María Fernanda Michua Gantus.



“Ella se encontraba en continuo tratamiento y medicada, cabe aclarar que contaba con todos los cuidados médicos y familiares posibles. La causa de su muerte fue un prolongado ataque de epilepsia que su cuerpo no resistió”, informó Fernanda Gantus.

En otro tuit, resalta que dicho ataque se debió al gran estrés al que se encontraba expuesta por los estudios y a la sensible perdida de su abuela en meses recientes. Ella amaba la vida y la vivía a plenitud, se encontraba llena de planes y proyectos por realizar.

“Respecto a la situación con el ITAM, Fernanda tomó la decisión de estudiar en esa institución por su alto nivel de exigencia académica, ella buscaba ser la mejor y nunca hubiera aceptado que el ITAM redujera su nivel académico”, aclaró la madre de la joven.

Enojo con el ITAM

Fernanda Gantus advirtió que Fernanda sí mostró su enojo permanente era la forma burlona y humillante que algunos maestros tenían hacia los alumnos.

“Desde el primer día la amenazaron con la espada de Damocles de que no llegaría a graduarse, Mi hija detestaba ese ambiente donde la empatía y la bondad de dichos profesores era inexistente, al punto de que en el último día de su vida Fernanda salió llorando de un examen de derecho por la humillación recibida por uno de sus maestros. Esta situación fue un detonante para el ataque que sufrió mi hija”, lamentó.

Por ello, prosiguió la madre, “admiro, apoyo y respeto el movimiento estudiantil que se suscito a causa de la muerte de mi hija y de otros tres compañeros, les suplico a los alumnos en memoria de mi hija y por el cariño que le han profesado que NUNCA MÁS PERMITAN QUE LOS HUMILLEN O DEGRADEN EN NINGUNA SITUACION EN SU VIDA son seres humanos que merecen respeto en esta y todas las etapas de su desarrollo”.

“Sobre lo escrito en las redes sociales sobre si era fifí, rica, mimada o incapaz de soportar la presión no me interesa recibirlo ni tomarlo en cuenta, mi hija solo era una mujer rodeada de todo el amor de su madre y familia y como muchos que carecieron de la presencia de su padre, se esforzó siempre por salir adelante y sus veinte años los vivía a plenitud y feliz siempre a su manera, con ocurrencias, risas, llantos, amigos y todo lo que rodea a una mujer con ganas de vivir. Me encantaría que se entendiera que lo único que pido es respeto a la muerte de mi hija, al dolor familiar que nos embarga y que deseamos que nadie más tuviera que pasar”, remató la madre.

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se vistió de negro. Este mediodía alumnos rindieron un homenaje a la estudiante Fernanda, quien presuntamente se quitó la vida por el nivel de presión al que son sometidos los estudiantes en la prestigiada escuela ubicada al sur de la ciudad.

Alumnos llegaron este 13 de diciembre vestidos de negro en señal de luto y algunos llevaban girasoles en la mano.

El Instituto se vio obligado a conocer una serie de medidas que aplicara para evitar casos, o intentos, de suicidio por presiones escolares, como el reciente caso de Fernanda. Las autoridades universitarias informaron sobre dichas medidas, luego que estudiantes realizaran manifestaciones ante dichas presiones escolares y la respuesta frívola de la institución.

A través de un comunicado, el ITAM informó sobre siete acciones para facilitar la atención psicológica gratuita y mejorar la sensibilidad de la universidad.

Primero, la creación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la cual brindará atención psicológica, organizará iniciativas de manejo de estrés y prevención de adicciones, además, coordinará tutorías y actividades extracurriculares. Contará con una ventanilla adicional para denunciar todo tipo de acoso.

El siguiente punto refiere que el director de esta nueva Dirección de Asuntos Estudiantiles será el profesor Horacio Vives Segl.

El tercer punto, detalla el comunicado, es que todo servicio profesional de atención emocional y psicológico será gratuito. Toda atención, refiere, será inmediata, según el cuarto punto.

La relación de quien necesite estos servicios será respetuosa y de cordialidad, precisa el quinto punto.

La situación de estrés extremo por los exámenes académicos y el maltrato de algunos profesores también fue exhibida en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el ITAM, estudiantes realizaron una asamblea donde votaron a favor de realizar un paro activo durante toda esta semana luego del suicidio de Fernanda.

Los números

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, actualizados hasta 2017, la población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta de suicidio en México, con 9.3 por ciento por cada 100 mil personas entre estas edades.

En 2017 el suicidio ocupó el lugar 22 de las principales causas de muerte entre la población total, mientras que entre la población de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte.

En 2017 se registraron 6 mil 494 suicidios, lo que representó el 0.9 por ciento del total de las muertes.

Desde 2010 hasta 2013 se observó una tendencia ascendente en el comportamiento del suicidio, y de 2014 a 2013 se mantuvo estable.

A nivel nacional la gran mayoría de los suicidios ocurren en viviendas particulares, con un 76 por ciento, y el método más recurrido es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 80 por ciento.

Ese año Chihuahua era la entidad con mayor tasa de suicidios, con 10 por cada 100 mil habitantes, mientras que la ciudad de México tenía 3.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Datos del Instituto de la Juventud capitalino han detectado que en la capital el problema de los suicidios se focaliza en tres alcaldías: Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

