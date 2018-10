Madrazo señala que AMLO pudo haber ganado en 2006

REDACCIÓN 04/10/2018 07:07 a.m.

Este miércoles, luego de dos sexenios, Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia por el PRI, admitió que, en 2006 Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, llevaba una clara ventaja sobre el panista Felipe Calderón.

Al ser entrevistado en el programa Telereportaje, por Emmanel Sibilla Oropesa, Madrazo dijo que guardó silencio porque de lo contrario hubiera significado "dinamitar la vida democrático del sistema político".

En mis actas, Andrés estaba arriba de Felipe. En las del PRI no lo sé", afirmó Roberto Madrazo.

Leer también en La Silla Rota: Tensa espera en Defensa y Marina; esperan decisión de AMLO

El ex gobernador de Tabasco habría sido presionado por el candidato del PAN, quien quería que Madrazo validara su triunfo con las actas del PRI y al no hacerlo creó mentiras como lo del maratón de Berlín.

No entregó las actas a López Obrador, pues no se las pidió. También porque pensó que el Instituto Federal Electoral (IFE) ordenaría el conteo voto por voto, y con ello vendría la victoria presidencial para su paisano. "Pero esa no era mi lucha, porque yo tampoco tenía todas las actas", admitió.

LEA TAMBIEN AMLO y Astudillo se reúnen en Acapulco El presidente electo y el gobernador de Guerrero mantuvieron una reunión privada en el puerto; ahí López Obrador reiteró que Guerrero será la sede de Secretaría de Salud

LEA TAMBIEN AMLO y Astudillo se reúnen en Acapulco El presidente electo y el gobernador de Guerrero mantuvieron una reunión privada en el puerto; ahí López Obrador reiteró que Guerrero será la sede de Secretaría de Salud

cmo