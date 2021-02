Madero se disculpa con Mónica Fernández, pero es rechazado; amagan con tumbar a panistas de comisiones

La pipa de la paz es solo una frase. 36 horas después del enfrentamiento entre senadores panistas y morenistas durante la toma de protesta de Rosario Piedra como nueva ombudsman, la bancada azul recibió a sus adversarios con unos cuantos carteles que leían #MorenaNoTeCreo. “La confianza se rompió en el Senado”, advirtió Damián Zepeda en entrevista con LSR. “Es una realidad: en adelante siempre habrá desconfianza y buscaremos hacer públicos los acuerdos”.

No. Los morenistas tampoco olvidan; prueba de ello es que el tema fue abordado durante su reunión plenaria, celebrada previo a la sesión legislativa. Extraordinariamente, ésta duró tres horas y media; y ahí definieron su estrategia para cobrar la afrenta al PAN. Por eso minutos antes de salir de ahí, gritaron a coro “¡Morena! ¡Morena! ¡Morena! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!”.

Zepeda estaba en su escaño con LSR, cuando su compañera Kenia López Rabadán ingresó al pleno y voz en cuello, comunicó a sus compañeros la información que traía:

-¡Está diciendo el grupo mayoritario que van a quitar a Madero y a mí de la presidencia de nuestras comisiones, la de Derechos Humanos y Economía!

-Es un error, respondió Zepeda, daremos el debate.

-¡Gran autoritarismo! ¡Vamos a hablar con Kuri! ¡Hay que dar conferencia de prensa!, dijo Kenia visiblemente enojada.

En segundos, ella tomó un par de tarjetas y preguntó a sus asesores qué presidencias de comisiones tenían los morenistas, con el fin de salir a exigir que ellos también renunciaran a sus cargos. Luego, la bancada se encerró en su sala de juntas con su coordinador, Mauricio Kuri.

Los reporteros de la fuente se quedaron esperando esa conferencia de prensa porque nunca ocurrió. Quizás por eso su estrategia en medios fue continuar declarando en redes sociales sus razones contra el nombramiento de Piedra, además de colocar moños negros en la explanada del recinto y enviar una carta a la OEA para manifestar su preocupación sobre la situación actual de la CNDH.

La tensión en el recinto era más que evidente. “Fue vergonzoso lo que sucedió el martes”, consideró Manuel Velasco, coordinador de la bancada Verde. “De ninguna manera se debe llegar a la violencia, estamos en una situación tensa que se debe subsanar. Habrá que esperar”, dijo. Mientras tanto, la mini bancada priista almorzaba barbacoa en uno de los stands de la feria navideña que se instaló ayer dentro del Senado. Los tricolores estaban sin preocupaciones, pero ni esa barbacoa llevó a la misma mesa a morenistas y panistas.

Mónica Fernández, la morenista que preside la Mesa Directiva, emitió un comunicado político al inicio de la sesión legislativa. De inicio, dejó claro que era resultado de lo sucedido durante la toma de protesta de Piedra a la CNDH. “Rechazo enérgicamente cualquier forma de violencia que se exprese… ratifico el llamado a quienes conforman los diversos grupos parlamentarios a conducirnos en orden y con respeto verbal y físico, ante todo momento y circunstancia”. Y mientras ella hacía uso de la palabra, el panista Gustavo Madero anotaba y anotaba en una libreta, sin levantar la mirada acaso. El hashtag #MaderoGolpeador todavía estaba en el ambiente.

“Como mujer y presidenta de esta Mesa Directiva, y a nombre de millones de mexicanas, rechazo categóricamente las expresiones de agresión y violencia en contra de cualquier mujer, en cualquier circunstancia y exhortamos a que no se repitan estos eventos”, dijo. “Reitero nuestra disposición y ofrecemos nuestros buenos oficios, para que en Senado de la República se mantenga un clima de civilidad política, de unidad, de respeto a la expresión de las convicciones personales”, agregó. Pero Madero seguía escribiendo, sin levantar la mirada.

“Mónica está sumamente molesta”, confió a LSR una fuente de la Junta de Coordinación Política. “Se tocó el tema en la plenaria de la bancada. Ella no está dispuesta a que Madero se le acerque de nuevo; sé que él la buscó disculparse, pero ella lo rechazó.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, salió de la plenaria y adelantó a LSR “vamos a seguir trabajando con todos los coordinadores, al rato me reúno con ellos”. Su tono sonaba conciliador. Horas después, en entrevista con reporteros de la fuente, habló de lo sucedido en dicha reunión.

“Me reuní con ellos para un poco generar condiciones de recuperar la armonía y el ambiente de respeto en el Senado”, pero no precisó si lo consiguió. Agregó que durante la reunión plenaria de Morena, ésta resolvió -en efecto- sustituir a López Rabadán y Madero en la presidencia de las comisiones de Derechos Humanos y Economía; y que si el PAN no aceptaba esta propuesta, la mayoría de los legisladores no acudiría a dichas sesiones.

Y justificó, “mi grupo parlamentario es difícil, complicado, vienen de la lucha social, es heterogéneo. No están acostumbrados a la disciplina política ni a votar por votar… Morena reacciona a la falta de sensibilidad del PAN… Yo me tengo que someter a mi grupo porque si no, estoy en entredicho y puedo perder la coordinación… Yo ya le di la vuelta a la página, y estamos intentando reconstruir el ambiente de respeto y armonía en el Senado”.

No. La bancada panista no respondió públicamente a tal declaración de Morena. Una fuente cercana al grupo explicó a LSR el por qué de tal decisión: Kuri estaba cansado de los conflictos dentro y fuera del grupo parlamentario, y cansado también de los constantes desacuerdos con el presidente nacional de su partido, Marko Cortés. Por eso, agregó la fuente, Kuri consideraba renunciar a su cargo como coordinador para retirarse en enero a Querétaro, a fin de trabajar con tiempo suficiente en su candidatura para la gubernatura del estado. Y que por esa razón Kenia López Rabadán, Damián Zepeda, Xóchitl Gálvez y el propio Gustavo Madero habían destacado intencionalmente en el tema de la elección de la CNDH, para sobresalir a los ojos de Marko Cortés y ganar su aval para lograr la coordinación de la bancada.

Casualidad o no, Monreal había declarado en su entrevista con la prensa, “ahorita he hablado varias veces con el senador Kuri y le he planteado recobrar la tranquilidad, al senador Kuri, que es un hombre sensato”.