Lula Da Silva felicita a Monreal por su trabajo en el Senado

Luego de reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que preside el morenista Ricardo Monreal y la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

En reunión con senadores de Morena, el expresidente brasileño felicitó a Monreal por su trabajo al frente del Senado y afirmó que López Obrador es un regalo que México recibió y es un hombre que "no nace todos los días".

"Esta reunión es histórica y quisiera felicitarte porque conducir un Senado plural, hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo sin preguntar de que partido es", dijo da Silva.

?#VIDEO | Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a @RicardoMonrealA porque "para conducir un senado plural hay que tener habilidad para convivir con todo el mundo sin preguntar de qué partido es". https://t.co/83Si0YjA8i pic.twitter.com/hQzoAG4C3L — La Silla Rota (@lasillarota) March 4, 2022

Además, pidió a los senadores de Morena hablar más en instancias internacionales y ser voceros de las cosas buenas que hace su gobierno.

"Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido, un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República, y pueden estar seguros que van a estar siendo muy atacado, Morena va a recibir muchas críticas, la élite mexicana no va a querer una política de bienestar social, así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina", resaltó el expresidente brasileño.

Asimismo, al reunirse con los senadores de la mayoría y sus aliados en el Senado, el exmandatario les informó sus intenciones se reelegirse, y de inmediato fue ovacionado.

Frente a Ricardo Monreal y la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró a los morenistas y aliados que "está claro que ustedes están en el camino correcto, está claro que no podemos pensar que solitos vamos a arreglar México, hace falta más aliados, más alianzas, personas que entiendan lo que están haciendo o lo que ustedes están haciendo, es motivo de orgullo para la generación de ustedes".

"Lo importante es que haya un intercambio importante, es importante que Morena hable más en instancias internacionales que ustedes tengan conciencia, que son los voceros de las cosas buenas que ustedes hacen, porque las cosas que ustedes no hacen, los adversarios lo van a dar a conocer, ¿entonces quien tiene que dar a conocer las cosas buenas?, son ustedes", agregó.

Lula da Silva también elogió a la senadora del PRI y exembajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes.

Por su parte, Ricardo Monreal escribió en redes sociales: "Sostuvimos reunión plural con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer la Corte de su país anuló la última acción penal en su contra y recordamos la frase que él citó de Neruda: Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera".