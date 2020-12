Luis Antonio, Abril y Griselda crean buzón de lucha contra el cáncer

Los pequeños Luis Antonio, Abril y Griselda saben lo difícil que es enfrentar al cáncer porque lo han vivido en carne propia, pero esta enfermedad no los ha frenado, por el contrario, los impulsó a seguir uno de sus sueños crear un buzón para "dar palabras de aliento a niños con cáncer" que son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos tres niños tuvieron la idea de instalar el Buzón "No te Rindas" en el Servicio de Onco Aféresis en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional La Raza, donde son atendidos.

"Con el buzón los niños pueden escribir en la carta: hoy tengo miedo de que me van a hacer aspirado y de que todo vaya a salir mal, y la mete al buzón. Entonces, otro niño va a llegar, la va a sacar y le va a escribir: no te preocupes, todo va a estar bien y vas a ver que vas a salir de ésta.

"Así entonces, cuando venga esa niña va a sacar su cartita y va a ver que alguien ya le respondió y se va a motivar y va a decir: entonces sí va a salir todo bien, va a estar súper", explicó Tony, quien tiene 11 años y fue diagnosticado con leucemia en junio de 2019.

Actualmente, se encuentra en tratamiento de mantenimiento, pero sus ganas de enfrentar la enfermedad le permiten bromear con doctores, enfermeras y lo más importante: ayudar a sus amigas Abril y Griselda, quienes también padecen cáncer y se atienden en otros hospitales, a seguir su sueño de apoyar a otros menores que padecen esta enfermedad.

Abril, originaria de Ixtapaluca, creó la idea para que niños con diagnóstico de cáncer puedan comunicarse y darse ánimos, con el objetivo de que esto tenga impacto emocional en ellos y su salud física mejore.

Tony y su mamá Sonia se dieron a la tarea de hablar con las autoridades del Hospital para que les permitieran instalar el Buzón "No te Rindas", el cual tiene como objetivo replicarse en más hospitales del país para llegar a muchos niños.

La inauguración de este Buzón fue hace cinco días y estuvo a cargo del doctor Guillermo Careaga Reyna, director general de la UMAE, la enfermera general, Lidia Toral Hernández, Tony y varios pequeños acompañados de sus padres.

"Este proyecto me emociona mucho. Yo quisiera decir que le sigan echando más cartitas al buzón y que todo va a salir bien, no se rindan", expresó Tony.

Emocionada por este proyecto, Sonia indicó que "la verdad es que me llena mucho como mamá, me da gusto que él, a pesar de la enfermedad, tenga tantas ganas de vivir. Como dice él: No hay que llorar, ni todo es muerte; eso me motiva a poder estar con él para todos los proyectos que deseé".

Por su parte, Lidia, enfermera general del Servicio de Onco Aféresis, o Lili, como le dicen de cariño, comentó que este proyecto "nos pareció fantástico para la comunicación de los pacientes para darse apoyo entre ellos y nosotros también quisimos apoyar".