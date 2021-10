Luego de 3 días de pleitos, Diputados avalan Ley de Ingresos; la turnan al Senado

Después de 3 días de debate y un zafarrancho, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular los tres dictámenes que conforman la Ley de Ingresos 2022. El último dictamen se aprobó a las 5:30 horas de la mañana de este jueves.

Morena reunió, en los tres dictámenes, un promedio de 270 votos a favor con sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo. Mientras que la oposición reunió 220 votos en contra. No hubo abstenciones.

Anoche, los diputados avalaron en lo particular la Miscelánea Fiscal de la Ley de Ingresos 2022.

El partido oficialista reunió 274 votos a favor con sus aliados y la oposición 220 votos en contra. No hubo abstenciones.

Para agilizar la votación del dictamen se acordó que legisladores retiraran algunas de sus reservas y que otras se publicarán en el diario de los debates para ahorrar tiempo en tribuna.

Los legisladores aceptaron revisar siete reservas de más de 500. El denominador común fue que cinco fueron propuestas por Morena y dos por la oposición.

La más relevante es que las sanciones a los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Sistema de Administración Tributaria no serán sancionados. Sin embargo, la redacción es contradictoria, pues una fracción del artículo establece que si hay sanción y otra fracción señala que no será aplicable.

La diputada panista Margarita Zavala expuso en tribuna que es preferible que un joven a los 18 años se inscriba en el Instituto Nacional Electoral y no en el SAT. "El gobierno quiere verlos como sujetos cautivos en la Secretaría de Hacienda para exprimirlos hasta el final". Y negó que la medida tenga fines de cultura tributaria o protección al robo de identidad.

"Lo que ustedes quieren es el control desmedido de la población porque es lo que ocurre en los regímenes autoritarios y populistas", advirtió.

El priista Hirám Hernández calificó la propuesta como una aberración. Señaló que sí Morena accedió a revisar el tema, fue resultado de la presión de la coalición Va por México. "Ustedes no están eliminando la obligatoriedad de los jóvenes de registro ante el SAT, lo que están haciendo es especificar que no se les va a sancionar si no lo hacen".

También reclamó qué Morena solo apruebe el análisis de sus propias reservas. "Y qué pasa con nuestras reservas, como si no valieran".

El panista Elías Lixa anunció que en esta reserva su bancada votará en abstención y no en contra. "A pesar de que es un avance y que están descafeinado su propia propuesta, es insuficiente porque están registrando como contribuyentes a quienes no lo son".

Otra reserva que se aceptó modificar fue para que los contadores públicos no tengan obligación de investigar la comisión de un posible delito con relación a sus clientes porque no es su función. Y una más se refiere a cómo estados y municipios deberán devolver a la Federación los remanentes del ejercicio fiscal 2021.

REINICIO DE SESIÓN

Antes de las 17:00 horas, la Cámara de Diputados reinició la sesión que entró en receso hoy a las 6 de la mañana. Se estima que en la medianoche concluya la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos 2022.

Tras lo ocurrido esta madrugada en la que legisladores de PAN, Morena y PT se enfrentaron a golpes en la Mesa Directiva y tribuna del salón legislativo por diferencias en la conducción de la sesión parlamentaria, la Junta de Coordinación Política acordó esta tarde dos nuevas reglas para garantizar la conducción de la sesión en las próximas 8 horas.

El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez informó al pleno que ambas reglas será para todos sin distinción: 3 minutos para hablar en tribuna en caso de haber reservado un artículo; y 5 en caso de que sean dos. De no acatar está regla, ordenará cerrar el micrófono de tribuna.

"En el caso de que la petición de la palabra para una moción de orden no se sustente con apego al reglamento, no se otorgará la palabra porque se estaría fuera de orden", afirmó. "Tomen sus previsiones necesarias", sugirió.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, adelantó que si la sesión no ha concluido a la medianoche su grupo parlamentario desistirá del uso de la tribuna y enviará las reservas que le falten exponer, en caso de haberlas, para su publicación en el Diario de los Debates.

"Es una decisión unilateral en búsqueda de acuerdos para la gobernabilidad", dijo. Gutiérrez le reconoció su disposición.

Se estima que un promedio de 200 diputados harán uso de la tribuna porque reservaron artículos de la Miscelánea Fiscal, Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos de la Federación.

SUSPENDEN FORO

La Comisión de Hacienda y Crédito público canceló el foto de Análisis del Paquete Económico 2022 debido a los retrasos en el proceso legislativo para la aprobación del ejercicio fiscal del próximo año en la Cámara.





LA TRIFULCA

Por la madrugada, se registró un enfrentamiento a golpes y jaloneos entre legisladores.

Por ahora, se ha dado luz verde a tres de las 511 reservas presentadas por diputados de los diversos grupos parlamentarios.

Aún restan por discutirse reservas como la que busca dar marcha atrás a la inscripción obligatoria de los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

#Nación | Legisladores del PAN y Morena se enfrentaron a golpes, empujones y gritos en la Cámara de Diputados durante la discusión de la MisceláneaFiscal2022. #yn ???? https://t.co/UfzpYwnJsK pic.twitter.com/WpI4FcCWtm — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2021

L os legisladores del Congreso repitieron por segundo día una lucha de gritos entre las bancadas de Morena y Acción Nacional.

Ayer fue entre los legisladores del PAN y la morenista Patricia Armendáriz.

Hoy, la razón fue la exprimera dama Margarita Zavala quien subió a tribuna a plantear que se elimine el tope de deducciones a donaciones de organizaciones sociales.

"Las organizaciones son un bien indispensable para el desarrollo de un país y son cerca de 9 mil, siempre serán necesarias cuando el estado fallé su política social", acusó. "Y si el gobierno dice que primero son los pobres, debería estar preocupado por hacer alianzas con las organizaciones sociales, pero lejos de eso el dictamen les quita la posibilidad de tener donativos y viabilidad financiera".

#Nación | La intervención de Margarita Zavala en la tribuna de @Mx_Diputados provocó el descontento de los legisladores de Morena; ambas bancadas se enfrentaron a gritos. #ep https://t.co/UfzpYwnJsK pic.twitter.com/7IuSKPe8Cr — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2021

Los legisladores de Morena aplicaron como estrategia darle la espalda desde sus curules al grito de "ABC, ABC, ABC", en referencia al caso de dicha guardería. Cabe mencionar que no es la primera vez que responden con este grito a las intervenciones de Zavala en tribuna o desde su curul.

La exprimera dama enlistó que son las organizaciones sociales las primeras en trabajar frente a desastres y sismos, así como en la atención de niños y mujeres con cáncer, familias de presos, niños abandonados y personas con discapacidad. "Necesitamos la valentía de apoyar esta reserva y apoyar estas organizaciones sociales", exhortó.

Pero los morenistas se exasperaron cuando ella remato "y cuando hubo un abandono absoluto a médicos enfermeras y personal de salud en covid, las organizaciones sociales les llevaron los instrumentos necesarios para protegerse".

Con base en su experiencia política y como oradora la ahora legisladora panista afirmó en su discurso que Morena sí conoce a estas organizaciones cuando recurre a ellas para pedirles el voto en época electoral.

"Sin duda alguna les pidieron el voto y los llevaron a sus campañas, ahora apóyenlas porque ustedes con resentimiento y odio le dieron rostro al dictamen, que es un rencor autoritario. Les pedimos que opten por los pobres en lugar de los votos. Ni siquiera les representaría tanto dinero".

El coordinador de Morena Leonel Godoy, acusó el PAN de provocarlos. Y aunque el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez llamó al orden, la realidad es que por segundo día consecutivo sus instrucciones fueron pasadas por alto.

La diputada priista Melisa Vargas fue la única que desde su curul exhibió la actitud de los morenistas por dar la espalda a Zavala.

"Quede asentado que es violencia política en razón de género, como integrante de esa comisión Morena da la espalda a una mujer e invisibiliza su posición. Eso se llama violencia política en razón de género y queremos que quede asentado y que haya sanciones al respecto". Su postura fue aplaudida pero los morenistas respondieron de nuevo con los gritos "ABC, ABC, ABC".

SIGUE EL DEBATE

Lo sucedido abrió un debate político ajeno al parlamentario. En tribuna el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, defendió a las organizaciones de la sociedad civil y posteriormente se desvío varios minutos del tema, desde hablar de la agenda política de su partido pasando por Emilio Lozoya hasta llegar a la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y su responsabilidad en el sismo de septiembre de 2017.

Finalmente, dicho artículo reservado fue aprobado para su discusión, lo que llevo dos horas más de sesión. Y aunque partidos de oposición pidieron votarlo en ese momento en tablero electrónico, Gutiérrez señaló que el reglamento establece que las reservas se votan en paquete al final.

En este momento se contabiliza que faltan 350 reservas por discutir. Se perfila que la sesión parlamentaria concluya en el transcurso de mañana.

De las reservas, el PAN presentó, 237; el PRI, 93; y PRD, 28. De Morena, son 76; 12, del PT; y dos del PVEM. Por su parte, MC 63.

ADVIERTE PRI A PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA: "PODEMOS DESTITUIRLO"

El titular de la Mesa de Decanos, el priista Augusto Gómez Villanueva, advirtió que como resultado de innumerables mociones de orden en las sesiones parlamentarias del 18 y 19 de octubre en el contexto del debate de la Ley de Ingresos 2022, de ser necesario analizarán el papel del presidente de la Cámara de Diputados (el morenista Sergio Gutiérrez) para revisar si su actuar amerita remoción de su cargo.

"Sobre el manejo de la conducción de la propia sesión de la Cámara, usted tiene los recursos necesarios para imponer el orden", dijo. Y consideró que el cargo que ostenta implica conducirse con respeto a los legisladores y hacerles saber las limitaciones del reglamento durante el debate parlamentario.

El contexto de esta declaración sucede porque en algunas sesiones parlamentarias este debate se ha salido de control pues algunos legisladores han extendido su tiempo en tribuna de 5 hasta 30 minutos con diferentes argumentos. Por ejemplo, que compañeros de su partido le interrumpan para plantear preguntas de carácter político ajenas al tema de discusión.

Esta estrategia ha sido frecuentemente utilizada por el petista Gerardo Fernández Noroña desde la 64 legislatura; después siguió sus pasos el entonces legislador morenista Rubén Cayetano y el priista Enrique Ochoa, cuando la presidenta de la Cámara era la diputada Dulce María Sauri.

Lo anterior derivó en innumerables solicitudes de mociones de orden permitidas en el reglamento interno del pleno, en un intento por frenar abordar temas políticos que no tienen relación con el debate parlamentario.

Desde septiembre Gutiérrez en algunos momentos ha puesto límites a los legisladores; pero desde ayer en el debate de la Ley de Ingresos la situación se ha salido de control. Esto ha causado que Gutiérrez ordene el cierre de micrófonos de las curules de legisladores panistas o morenistas.

Sin embargo, Villanueva intervino dos horas después del debate que generó la participación de la panista Margarita Zavala y que trajo como consecuencia que el petista Noroña la calificara de "caradura" por las acciones durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón

Entonces Villanueva advirtió a Gutiérrez, "en diferentes etapas de mi vida he participado en situaciones más difíciles de las que usted está viviendo", dijo y puso como ejemplo sesiones parlamentarias del Congreso en 1988.

"La Cámara no puede ser el recinto de la intolerancia y el caos. Vivimos una situación muy peligrosa en el país. No nos confundamos en la alternancia del poder con una revolución". Y agregó que sí Morena preside en este momento la Cámara de Diputados es resultado de la alternancia política; y destacó que eso implica una gran responsabilidad moral en términos democráticos.

"México no está para juegos, sabemos bien la situación que enfrentamos. Señor presidente con todo respeto: usted debe utilizar los recursos que tiene. Puede en un momento dado reunir a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para reordenar el debate y definir, mientras no tengamos un código de ética parlamentaria, las bases fundamentales para dirigir la asamblea", expuso.

Luego advirtió, "le recuerdo que los propios diputados tenemos el recurso para que en el momento que se violen los derechos fundamentales de los diputados, pidamos inclusive la destitución del presidente de la Cámara".

Gutiérrez respondió que ha cumplido con el reglamento para evitar que los legisladores den un discurso desde su tribuna el lugar de argumentos parlamentarios. "Lo que hace esta presidencia es aplicar el reglamento", afirmó. "Todos son testigos que el reglamento se utiliza indistintamente en todos los grupos parlamentarios".

Sin embargo, el morenista Marcos Medina salió en defensa de Gutiérrez y calificó la declaración de Villanueva de "amenaza golpista".

Diversos legisladores pidieron que el resto de los diputados se ajuste al reglamento para continuar con el debate parlamentario, en lugar del protagonismo político.

LA PELEA

A la medianoche las diferencias entre los coordinadores de partidos de oposición y la Mesa Directiva fueron más evidentes por el manejo de la sesión parlamentaria de carácter semipresencial; no obstante, la mayoría de los legisladores se encontraban físicamente en el pleno.

Los coordinadores de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano solicitaron votación por tablero electrónico; pero los legisladores de Morena y PT, al ver que la sesión se salía definitivamente de control, subieron a tomar la tribuna.

#ÚltimaHora | @Mx_Diputados dicta receso. Legisladores inician golpes en la tribuna parlamentaria, por diferencias con la Mesa Directiva por el manejo de la sesión. #ep https://t.co/EetWSwt6Nj pic.twitter.com/HvY8jSeyLt — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2021

Al mismo tiempo, legisladores de oposición subieron con el mismo fin.

Juntos ambos grupos en tribuna, comenzó la trifulca. El legislador panista Jorge Arturo Espadas se acercó al micrófono de la tribuna, pero la diputada petista Margarita García (cercana al grupo de Fernández Noroña) se lo impidió y lo empujó, él inmediatamente elevó sus manos y les puso la vista. Pero otro legislador de Morena salió en defensa de la legisladora y comenzaron los golpes.

#Nación | ¿Qué es la miscelánea fiscal 2022 y por qué los diputados de Morena y PAN se agarraron a golpes por ella? #yn ?? https://t.co/UfzpYwnJsK pic.twitter.com/3aSrB2ttgf — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2021

Desde la Mesa Directiva el panista Santiago Creel llamó al orden. "Calma calma!" gritó a Espadas, a Jorge Triana y otros legisladores de su bancada para que no involucraran en los golpes.

Detrás de Creel, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, observó la escena pero no intervino; segundos después se retiró del lugar.

Gutiérrez se mantuvo al lado de Creel y llamó al orden a los morenistas quienes hicieron caso omiso. La priista Marcela Guerra también llamó a los legisladores a la cordura.

La transmisión de la sesión a través del Canal del Congreso y la red YouTube cortó inmediatamente; y se restableció 10 minutos después cuando ya la mayoría de los legisladores había bajado de la tribuna parlamentaria.

Poco antes de la una de la mañana se reunió la Junta de Coordinación Política en el área de trasbanderas, con carácter de urgente, para destrabar el tema.

#Nación | La bancada de Morena y PAN continuaron hasta las seis de la mañana discutiendo sobre La Ley de Ingresos 2022. El encuentro se ocasionó por un comentario de Margarita Zavala. #yn ??? https://t.co/UfzpYwnJsK pic.twitter.com/6q9c4Hbp2j — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2021

Después de 30 minutos reinició la sesión para concluir la votación en lo particular a la Ley de Ingresos. Gutiérrez retomó su lugar en la Mesa Directiva, al tiempo que cada coordinador parlamentario se reunió con su bancada en el pleno para informar los acuerdos pactados.