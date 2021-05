Lucro político de la pobreza: Material de construcción y 500 pesos por tu voto

La práctica de partidos políticos y candidatos para condicionar el voto por apoyos sociales en comunidades rurales persiste, así lo muestran los resultados del primer estudio que la Red de Escucha Comunitaria aplicó en 38 municipios, de 11 entidades, que reportaron que las principales promesas a cambio de un voto son tres: pago de 500 pesos, material de construcción e ingreso a programas de vivienda.

El 20% de los entrevistados (81 personas, de 405) afirmó que le ofrecieron beneficios a cambio de votar por un candidato o partido. Enlistaron que en el voto por un partido la paga es de 500 pesos.

Por el alcalde en turno, entre 400 y mil; o bien, ingreso a un programa de vivienda o mejoramiento de ésta. Tres partidos políticos ofrecieron entrega de utensilios, ollas, cubetas y material para construcción.

La Red de Escucha Comunitaria se conforma por organizaciones ciudadanas que aplicaron cuestionarios en 43 comunidades de los estados de Oaxaca, Yucatán, Guerrero y Chiapas (donde se aplicó el mayor número); además, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

Estas comunidades reportaron que sus principales problemas son la falta de agua, el desempleo, la falta de alumbrado, de servicio de limpia, la inseguridad y el abandono de las autoridades. Su última preocupación fue el encierro como consecuencia de la covid y los conflictos políticos.

A pregunta expresa de si consideran que recibir el apoyo de un programa social compromete su voto por un partido, los entrevistados respondieron que no. Sin embargo, hubo quienes señalaron que lo harían "por agradecimiento" y frente a la posibilidad de "poder obtener un mejor trabajo". Afirmaron que "la gestión del programa de vivienda lo hace la gente del alcalde, si no votas por él no te anotan".

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de los grupos que integran la Red, afirmó que "la buena noticia es que la mayor parte de la gente de estas comunidades señala que por ser un asunto de salud, la vacunación covid no tiene un sesgo político. La mala noticia es que persisten las prácticas de coacción, aunque no es tan grande".

¿LES CONDICIONARON VOTO POR VACUNA?

A las 523 personas que participaron se les preguntó esto en el marco de la vacunación nacional contra la covid, la mayoría respondió que no. El estudio determinó que "aunque varían un poco los requisitos de comunidad en comunidad, en ningún caso se han solicitado requisitos indebidos para la aplicación de la vacuna".

En cuanto a si les condicionaron el voto a la entrega de un programa social, la respuesta fue que en algunas ocasiones sí sucedió, principalmente con tres programas: las Becas del Bienestar Benito Juárez, la pensión de adultos mayores y del programa Sembrando Vida.

En 10 de las 43 comunidades, se manifestó que sí han utilizado estos programas sociales para hacer propaganda a favor de algún candidato o partido político. Los entrevistados dieron nombres de partidos y programas.

Por ejemplo, mencionaron que el programa de mejoramiento a la vivienda lo planteó Morena y que se enteraron luego de ser visitados por los Servidores de la Nación. Candidatos y promotores de Encuentro Solidario les ofreció mejoramiento a la vivienda y acceso al agua.

Señalaron que "los panistas" les ofrecieron apoyos de maíz y dijeron que los "veían andar por el pueblo". Precisaron que de "oídas" escucharon de terceros que de apoyar al PAN habría mejoramiento a la vivienda.

A la pregunta de si un partido político condicionó el voto a cambio de conservar el apoyo de un programa social, los entrevistados dijeron que sí; pero también respondieron ya no creer en estas amenazas "porque los programas han continuado, aunque los partidos en el gobierno cambien".

Rogelio Gómez Hermosillo detalló que, si bien estos resultados no son estadísticos, el resultado no arroja que esta práctica de coacción del voto haya desaparecido. Precisó que estás prácticas no son exclusivas de un partido ni un actor político sino de varios, "mi percepción es que esto depende mucho de quién esté gobernando a nivel local, los actores políticos locales son los que intentan presionar".

Patricia MCcarthy de la organización Frente Cívico Familiar, enfatizó que entre los entrevistados sí hay temor para brindar mayor información para este estudio. "Hay temor entre la gente de las comunidades para expresarse; dentro de los mismos participantes en las sesiones, dejaron ver que no todos eran del mismo grupo, había temor de quién estaba escuchando en este momento. Por eso es importante regresar a las comunidades en los días previos a la elección".

La Red de Escucha Comunitaria continuará con la aplicación de estas encuestas y elaboración de reportes hasta antes de la jornada electoral. Planean reunir poco más de 80 reportes. Entre otras organizaciones participan también Techo México, The Hunger Project México, Fundación proMéxico Indígena, Universidad Campesina del Sur y Fondo para la Paz.

