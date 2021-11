Lozoya pide sexta prórroga para dar pruebas sobre sus acusados

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, solicitó una prórroga para presentar pruebas de descargo en contra de las personas que acusó de planear y recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

En agosto de 2020 Lozoya presentó el escrito en el que imputa a distintos ex funcionarios, así como personas que siguen laborando en el gobierno federal, luego de, supuestamente, dirigir y aceptar dinero para la aprobación de la Reforma Energética.

Esta es la sexta vez que pide una prórroga, la cual vence el próximo 3 de noviembre, fecha que la Fiscalía General de la República (FGR) le dio de plazo para presentar las pruebas.

La petición fue hecha al juez, quien notificara al Ministerio Público de la solicitud hecha. Ahora, corresponde a la FGR determinar si la acepta o la rechaza, en caso de aprobarla, el juez, a propuesta de la FGR puede dar un tiempo indefinido, o llamar a audiencia (en caso de negarla), la cual se puede llevar a cabo en los próximos días.

Entre las personas que acusa se encuentran: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, así como como el entonces candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.

También: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa; Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Crédito Público; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador, hoy actual gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, exsenador, quien hoy es gobernador de Querétaro.

También aparecen los nombres de Carlos Salinas de Gortari; Ricardo Anaya Cortés, en ese entonces Diputado Federal, y también candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN); Ernesto Cordero Arroyo, exsenador.

David Penchyna Grub, exsenador y ex titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Salvador Vega Casillas; ex senador; Osiris Hernández, secretario Particular de Ricardo Anaya Córtes; Salvador Casillas, exsenador; Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda y Pemex, así como ex director General de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado, así como contra la periodista, Lourdes Mendoza.

Al presentar su denuncia por escrito, Lozoya Austin argumentó que recibió órdenes de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray de entregar sobornos para la campaña presidencial y para la Reforma Energética.