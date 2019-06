Lozoya irá a declarar si hay seguridad jurídica: abogado

REDACCIÓN 06/06/2019 10:51 a.m.

Ante el emplazamiento a declarar en un plazo de tres días que impuso la Fiscalía General de la República, el abogado Javier Coello Trejo manifestó que analizará con su cliente, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, si hay seguridad jurídica para que se presente ante el Ministerio Público, de modo que no se ponga en riesgo su libertad.

En entrevista en Despierta con Loret, el litigante señaló: "voy a reunirme con mi cliente hoy y vamos a analizar si se presenta o no, yo creo que vamos a ver las condiciones de seguridad. Será una decisión de Emilio, la ponderaremos porque aun cuando no existe prisión preventiva oficiosa y el delito no es grave".

Ayer miércoles, una jueza concedió a Lozoya una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra, sin embargo, se le emplazó a declarar en un plazo de tres días hábiles.

También le impuso una fianza de medio millón de pesos y acudir a un juzgado a firmar cada lunes.

Advirtió que hay una campaña de defenestración en contra de su defendido.

Emilio es objeto de una campaña en contra de él, pero fundamentalmente de su familia, han asegurado cuentas sin ninguna facultad, catearon la casa de sus papás todo eso hay que ponderarlo", lanzó Coello.



De no cumplir con la orden de presentación, Lozoya se convertiría en prófugo de la justicia, dijo.

El abogado destacó que quieren saber si se le acusa de algún delito más, pues por ahora sólo saben del de lavado de dinero, el cual por no ser considerado grave no amerita prisión preventiva oficiosa.

Afirmó que su cliente sigue en México y que sostendrá este jueves con él.

Si puede ser detenido por otras causas es lo que tenemos que revisar, intentaré entrevistarme con el juez. Antes teníamos el acceso a las carpetas, ahora ya no nos las han permitido. Tengo plena confianza en el señor Fiscal", agregó.

