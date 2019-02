Los videos que usaron para hundir a "El Chapo" Guzmán

REDACCIÓN 06/02/2019 03:27 p.m.

El juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera se encuentra a punto de finalizar. La pruebas presentadas ante el jurado y el juez Brian Cogan en la corte de Nueva York han revelado cómo el líder del cártel de Sinaloa negociaba colosales cargamentos de sustancias ilícitas, aplicaba despiadados interrogatorios, lograba escapes imposibles cuando le pisaban los talones.

Además mostraron cómo funcionaban los túneles que lo hicieron famoso, sus nexos con funcionarios corruptos y presidentes, detalles de su vida íntima, armas con diamantes incrustados y un largo etcétera.

La fiscalía llevó a testificar en contra de Joaquín Guzmán Loera a 54 personas, 14 de ellos eran delincuentes utilizados como testigos colaboradores relacionados con el capo mexicano.

Algunos de esos criminales de alto rango y ex socios de "El Chapo" fueron: Vicente Zambada Niebla, hijo de "El Mayo" Zambada; Juan Carlos Ramírez Abadía, gran capo colombiano del cártel del Norte del Valle conocido como "Chupeta"; Jesús "El Rey" Zambada, hermano de "El Mayo"; Miguel Ángel Martínez "El Gordo" a quien Guzmán Loera intentó quitarle la vida en cuatro ocasiones; y Alex Cifuentes, narco de Colombia que se convirtió en su brazo derecho.

Las declaraciones de estos testigos, entre otros más, también estuvieron acompañadas por videos que dejaron al descubierto la vida criminal de Joaquín Guzmán Loera detalle a detalle. Esta evidencia podría contribuir a dejar de por vida en la cárcel a quien alguna vez fue el líder del Cártel de Sinaloa.

Aquí los videos que se presentaron:

Memín tenía otras historias salvajes, como un tiroteo entre la gente de "El Chapo" y hombres armados del "Chapo" Isidro. El jurado vio en este video las consecuencias de esa batalla en Sinaloa.

Memín had some other wild stories, like a shootout between Chapo's people and gunmen for a guy named Chapo Isidro. The jury saw this video footage from the aftermath of that battle in Sinaloa. pic.twitter.com/PvcFcn8gHR — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 28 de enero de 2019

Interrogatorio que mandó a aplicar a "El Guacho", gatillero de los Beltrán Leyva

Un decomiso de armas que se encuentran dentro de una de las casas seguras de Chapo, incluido un lanzagranadas y su pistola favorita, que tiene sus iniciales JGL, Joaquín Guzmán Loera, con incrustaciones de diamantes en la empuñadura.

This shows a cache of weapons found inside one of Chapo's safe houses, including a rocket-propelled grenade launcher and his favorite pistol, which has his initials JGL — Joaquín Guzman Loera — encrusted in diamonds on the grip. pic.twitter.com/c9uCsUSwKf — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

La casa de la que huyó desnudo por un túnel conectado a la bañera; horas después fue detenido en un hotel en Mazatlán.

Another video that shows the inside of the safe house where Chapo was staying when he escaped naked through the bathtub tunnel.



You can see the reinforced door and get a sense of how Chapo was living. It's nice but not super luxurious. pic.twitter.com/eT7QYt6OTt — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

"Nariz" un ex empleado de "El Chapo" muestra cómo se activa el mecanismo hidráulico de la bañera para acceder al túnel en otra casa de el capo.

At another Chapo safe house, the DEA and marines forced one of Chapo's workers — a guy nicknamed Nariz or The Nose — to show them how to open the bathtub. He plugs a wire into an electrical outlet, triggering hydraulics that pop the lid to the tub, revealing a tunnel underneath. pic.twitter.com/Nj89K4ypY2 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

La dureza de las puertas hechas con acero reforzado en las casas de seguridad de Guzmán Loera.

Here's a first-person look at the effort to break down El Chapo's reinforced steel door, shot by a DEA agent with a GoPro camera. He takes a turn with the battering ram but can't get the job done. pic.twitter.com/DeVBY5T0Vo — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

Operación de captura de "El Mayo" 11 días antes de que arrestaran a "El Chapo".

We saw this footage during Vazquez's testimony yesterday.



It shows Mexican marines and DEA agents on Black Hawk helicopters flying over Sinaloa toward a ranch owned by El Mayo, who was the target of an unsuccessful capture operation 11 days before they got Chapo. pic.twitter.com/foy3zaMLhH — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 17 de enero de 2019

Interrogatorio del líder del Cártel de Sinaloa a un integrante de Los Zetas.

Entrevista de Rolling Stone a Guzmán Loera.

Con información deW Radio

JGM





