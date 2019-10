"Los van a recibir en Gobernación": AMLO manda a transportistas con Sánchez Cordero

La alianza de transportistas que convocó a un paro nacional para este martes 29 será atendida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia "mañanera".

"Los van a recibir en Gobernación, yo le doy esa instrucción a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para atenderlos en todos sus planteamientos. Se les va a escuchar, vamos a buscar la solución. Que recuerden que ahora el gobierno es libre, que no está sometido a ningún grupo de interés creado, que el gobierno está encargado de hacer justicia, que nos tengan confianza", expuso.

Asimismo, pidió a los manifestantes evitar las afectaciones a terceros. "Se los pido de manera muy fraterna", dijo. "Ojalá me hagan caso", agregó, antes de referir que desde esos momentos podrían ser atendidos por la titular de la Segob.

Al asegurar que el único periodo en el que la democracia se puso como un tema primordial del país fue en la presidencia de Franciso I. Madero, Andrés Manuel López Obrador dijo que "hasta los liberales que tanto admiro", como Benito Juárez, "tenían demasiado apego al poder".

Lo anterior al ser cuestionado durante la conferencia matutina de este martes sobre la inconformidad de distintos grupos sindicales con la reforma laboral aprobada por el Congreso en este año, descontento que ha derivado en 324 amparos promovidos por líderes y trabajadores.

"-¿Qué le diría a los que se oponen (a la reforma laboral)?- Les diría que ya se aprobó la ley, que hay que aceptar que son nuevos tiempos, ya no es la misma realidad de antes, no puede haber charrismo sindical, es decir, falta de democracia al interior de los sindicatos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos, tiene que haber libertad, democracia sindical. Esto es voto libre y secreto de los trabajadores para decidir quienes deben representarlos", respondió AMLO.

En este sentido, refirió que dicha inconformidad se debe a todo el tiempo que se permitieron prácticas antidemocráticas al interior de los sindicatos.

"La inconformidad se debe a todo el tiempo sin democracia en los sindicatos, es tanto tiempo como para decir ´nunca ha habido democracia en el país´ (...) en términos democráticos, el país sólo tuvo democracia así como algo fundamental en el gobierno de Francisco y Madero, porque hasta los liberales que tanto admiro tenían demasiado apego al poder", ahondó. "Madero, apóstol de la democracia", agregó el mandatario.

CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES

La estrategia nacional contra las adicciones no ha empezado con la legislación de drogas no sintéticas, como marihuana u hongos, debido a que, además de ser un tema complejo y multifactorial, se prefiere informar sobre sustancias más dañinas tales como cocaína, y productos derivados de la morfina, como el fentanilo -del que se advierte una creciente presencia en el país-, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, durante la conferencia matutina de este martes, el presidente dijo que su gobierno no se cierra a la implementación de otras alternativas, como el ajuste a las leyes.

"Sí hace falta ajustar el marco jurídico, sí hace falta ajustar la ley, pero es un asunto complejo que tiene que ver con muchos factores, entonces estamos buscando atenderlo bien y si se necesita se modifican las leyes y se aplica a todo aquello que ha dado resultado en otras partes, se copia lo bueno", explicó.

Asimismo, al referírsele que la campaña emprendida por su administración federal es parecida a la implementada en la década de los 80 en Estados Unidos y que difundió la frase "just say no", AMLO dijo que esta distinta a otras que se han llevado a cabo en el país y en el extranjero.

En cuanto a la decisión de destinar el 100% de los espacios publicitarios del Gobierno para dar difusión a la estrategia contra las adicciones, para que sea "un tema de debate y sobre todo para conocer esta realidad y transformarla entre todos. No se puede transformar lo que no se conoce, lo primero que tenemos que hacer es informar, esto se ha mantenido oculto, no sé por qué razón y esto es un problema grave, uno de los saldos más perjudiciales de la política neoliberal, como la desintegración de las familias (...) violencia, corrupción", expuso.





djh