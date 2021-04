"Los vamos a hallar en su casa"; amenaza Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio amenazó a los siete consejeros del INE, incluido al presidente Lorenzo Córdova, que, si no se reivindican sobre su candidatura, sus simpatizantes y él los van a hallar, incluso si tienen que buscar en sus casas, lo harán.

Los consejeros del INE sesionarán este martes para definir la candidatura del morenista en Guerrero y de su compañero de partido Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán. Desde el plantón que mantienen al exterior de la sede del órgano electoral, el político guerrerense amenazó: "¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? ¡Cabroncito!". ??Félix Salgado Macedonio sube el tono y las amenazas directas a los y las consejeras:



"Si no se reivindican los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Cómo está su casita, cabroncito?"

??@jambelmont pic.twitter.com/F7RXr30glF — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) April 12, 2021 Asimismo, reiteró que no permitirá un atropello y amenazó: "no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría", arengó ante sus simpatizantes. Además, recordó que, "si se va Félix también se van ellos, nos vamos juntos y se les acaba su mensualidad de 250 mil". Te puede interesar INE resolverá candidaturas de Salgado Macedonio y Morón; TEPJF se lava las manos Félix Salgado Macedonio es acusado de violación y de omitir informes que comprobaran el monto, origen y destino de los recursos que gastó en el periodo de precampañas.

Ante las amenazas de Salgado Macedonio, el analista político José Antonio Crespo, recordó que el Artículo 131 indica que, aquellos que amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación recibirán una pena de seis meses a siete años de prisión, además de una multa de hasta cinco mil pesos.

"Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación", dice el dicho Artículo del Código Penal Federal.

Además, "A quienes dirijan, organicen, inciten, organicen, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos".

Código Penal Federal pic.twitter.com/BLk336AyMw — José Antonio Crespo (@JACrespo1) April 12, 2021

En entrevista con Azucena Uresti, Salgado Macedonio aclaró que no acudirá al domicilio de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

A pregunta de si pone en riesgo la integridad de Córdova, reiteró que no irán a su casa y estamos esperando.

"No, todos deben saber dónde vive, todos saben dónde vive el presidente", y reiteró que no es amenaza; sabemos que los consejeros están amparos

"´Qué no le rasquen los huevos al toro´ significa qué traen contra nosotros, a qué horas me dieron acceso a Contraloría para presentar gastos de campaña, hay fallado hay omisiones del INE y no hubo precampaña", reiteró.

?? Platicamos con Félix Salgado Macedonio sobre sus declaraciones respecto a acudir hasta la casa de @lorenzocordovav; indica que no habrá elecciones en Guerrero si no le regresan su candidatura. #TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi pic.twitter.com/Z6ZStGaq8g — @telediario (@telediario) April 12, 2021

"Si no nos devuelven la candidatura habrá movilizaciones en Guerrero; aquí esperaremos hasta que haya una conclusión del INE y nos vamos al estado", indicó.

SI el INE no me reconoce como candidato y el pueblo se movilizará

El ministro en retiro José Ramón Cossío advirtió en redes sociales de las posibles sanciones a las que sería acreedor Salgado Macedonio por sus declaraciones en contra de los consejeros electorales.

"Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa".

Artículo 209 del Código Penal para la CDMX. "Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa". https://t.co/DDi0BGRTJn — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) April 12, 2021

TEPJF SE LAVA LAS MANOS

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió por mayoría de votos devolver al INE los dos proyectos de resolución de las candidaturas de Morena al gobierno de Guerrero y Michoacán, mismos que tendrán que resolver en 48 horas con los criterios expuestos por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien planteó en su ponencia que el candidato Félix Salgado Macedonio no entregó los informes financieros de precampaña.

El consejero electoral del INE, Ciro Murayama tuiteó en respuesta, que el tribunal le da la razón al Instituto en el sentido de que Salgado Macedonio y Raúl Morón sí fueron precandidatos aunque ellos mismos y su partido Morena, no lo hayan reconocido en su momento.

El @TEPJF_informa acaba de confirmar los hallazgos del @INEMexico en Guerrero y Michoacán:



1) Sí hubo precampaña y existieron precandidatos.



2) Hubo omisión en la obligación de Morena de presentar informes de ingresos y gastos.



Ahora el INE debe determinar qué sanción procede. — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 10, 2021

En general los magistrados avalaron que en la presentación de los informes de precampaña debían ser presentados por el partido político bajo la figura de "deudor solidario", y no por los candidatos. Precisó que en ambos aspirantes políticos no podía afectarse su derecho humano a ser votados en lo político.