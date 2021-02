Los últimos jaloneos por la presidencia de la Cámara de Diputados

Empatados. Hasta esta noche así termina el número de diputados entre las bancadas del PRI y Pt en San Lázaro, tras el regreso de Manuel López Castillo a la bancada de Morena, lo que devuelve a ésta el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La misma que habían perdido en viernes por la tarde, cuando el PT anunció vía Twitter y con oficio a la Mesa Directiva, la suma de Manuel a su grupo parlamentario.

El oficio del regreso del legislador fue entregado esta mañana a las 11:00 horas, con fecha del viernes 28 de agosto y su firma. Pero, detrás de su regreso a la bancada mayoritaria, no hay una decisión personal, sino una fuerte discusión que inició el viernes por la tarde-noche, en uno de los varios chats de mensajería WhatsApp que mantienen los diputados de Morena con el PT.

El mensaje que enviaron a Gerardo Fernández Noroña fue claro y contundente, según relataron a La Silla Rota integrantes de esta bancada más dos integrantes de la Jucopo.

“Si ustedes siguen así no vamos a votar por ustedes en la Mesa Directiva, aunque tengan todos los diputados que quieran. No vamos a votar por ustedes porque la Jucopo va primero y luego la Mesa Directiva y vamos viendo si se da”.

Molesto, Fernández Noroña respondió en tono de burla. “¡Uy qué fuerte! Vale, anuncio nuestro retiro y denle la presidencia de la Mesa al PRI”.



-¿Cómo tomaron ustedes esta respuesta?, pregunto al legislador entrevistado quien pidió reservar su nombre.

-Yo creo que ahí perdió muchos bonos el PT con nosotros. Todo iba bien hasta el viernes que nos quitaron un diputado y pusieron en riesgo la Jucopo, sin avisar a nadie. Hasta ese momento estábamos muy encaminados a apoyarlos, luego vino la rebelión pues en el chat se le insistió al PT que lo que estaban haciendo, no era para tanto. También hubo otro reclamo por la suma de Toledo y Serrano por considerarlos impresentables.

“Se vieron muy me vale madre todo”, relató otro legislador. “Lo del chat no fue una discusión, sino dejarles claro que no habría voto para ellos; y que tampoco queremos a Serrano ni a Toledo ahí y a ver cómo le hacen. Quienes estábamos dispuestos a ayudarlos a llegar a la Mesa Directiva, cambiamos de opinión. No sé qué va a pasar mañana”.

Otro diputado morenista relató que tras el anuncio de la suma de Manuel al PT, varios legisladores hablaron con él para pedirle que regresara a Morena y devolviera la estabilidad a la bancada.

Otra versión relata, cita textual, relata “le hablaron fuerte a este cabrón para que regrese, y regresó”. Sin embargo, hasta antes de este suceso no toda la bancada conocía a su compañero diputado Manuel López. Ahora, todos le ubican. “Creo que el mensaje fue claro para todos en la bancada: y el tema es nadie se mueve, sin necesidad de decirnos nada”.

Pablo Gómez da a La Silla Rota una versión más. “No tengo la menor idea de cómo regresó Manuel, me enteré ayer o antier. Sé que le contó que algunos compañeros que ya había decidido quedarse en Morena porque él no anunció su salida en persona, no es algo que él haya manifestado”.

-¿Cómo? ¿Lo incluyo el PT en el oficio del viernes sin avisarle?, le pregunto

-No, sí sabía, pero no había confirmado o algo por el estilo. Sí hubo un sí, pero luego se arrepintió. El tema se tocó en la plenaria del viernes de Morena. Llegamos al acuerdo de que no íbamos a presionar a nadie y que no nos íbamos a morir por no tener una presidencia (dice en referencia a la Jucopo). Que no íbamos a limosnear, es una posición política.

“Chingón que el PAN le diera diputados al PRI”

Sí, es la frase que otro diputados morenista expresó, pues él (y muchos más, según dijo) esperan con ansias ver esa escena mañana, en caso de concretarse. Ver que la bancada del PRI reciba a diputados panistas para asegurar la Mesa Directiva. “¡Quiero ver quiénes y cuántos! ¡Si los dos están apestados! Estaría muy padre si sucede”, adelantó.

Quizás por eso la primera opción que hoy perfiló el coordinador de la bancada tricolor, René Juárez, se encamina a otro escenario menos complejo estando empatado con el PT. “Estamos 46-46, empatados, por ahí tuvieron sus quince minutos pero ya son 46”, explicó en conferencia de prensa. Y perfiló que en ese escenario ambas bancadas deberían presentar una propuesta de integración a la Mesa por la que votarían los legisladores. Y la que reuniera las dos terceras partes del voto del pleno, sería la ganadora, insinuando que la suya sería la mejor propuesta. Además, reiteró que continuaría su exigencia para respetar el acuerdo fundacional de 2018 que señala que el tercer año legislativo, sería encabezado por el PRI.

Su segunda opción sería sumar más diputados a su bancada sin precisar cuántos ni quiénes. “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a presidir la Mesa. Eso es todo”, advirtió. “Lo que tengamos que hacer dentro de la ley, con honorabilidad política, con trabajo político. Soy quien piensa que sí tiene que hacer, lo que se tenga que hacer, para lograr lo que se busca. Y lo veremos mañana. Si te lo digo (de qué se trata) ya no tiene chiste y se acaba la película”, respondió a un reportero.

Después el presidente del partido, Alejandro Moreno remató “mañana el PRI, con puntualidad y mucha claridad, tendrá más diputados y será la tercera fuerza”.

Noroña: no es ambición personal ni soy ambicioso vulgar

Por el contrario, dijo, “es para servir” y se autodenominó “plebeyo rebelde” en la charla que ofreció esta tarde en su canal de Youtube. “Para mí será muy honroso mañana asumir la presidencia de la cámara de Diputados. Pero si por alguna razón eso no sucediese, eso no me detiene en nada. Seguiré sirviendo a mi pueblo y a mi patria con la misma entereza”. Y agregó, emulando algún discurso del presidente López Obrador en sus tiempos de candidato a la presidencia, “ya gané, ya soy presidente de la cámara en el corazón de nuestro pueblo”.

No obstante, refirió que mañana no se dará por vencido pese a las críticas de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el presidente de Morena, Ramírez Cuéllar; ni el senador Martí Batres a quienes tachó de hipócritas. “Les tengo malas noticias, no pudieron” y consideró un hecho que la suma de 330 legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social, PT y Verde) votarán mañana por él por “ser un momento histórico”.

“Creo que no la van a desperdiciar, de lograr que un plebeyo rebelde, un plebeyo libre, un plebeyo patriota, un plebeyo que ama a su pueblo encabece la presidencia de la cámara de Diputados, para rabia de unos cuantos”, expresó.

También descartó la suma de diputados panistas al PRI en medio del caso Lozoya y Oderbretch. “¿Si no es Sauri a quién van a poner? ¿A Ochoa Reza? ¿A Moreira? ¿A quién van a proponer? ¡Por favor! Si no tienen posibilidad, no veo que alguien pueda lograr que el PRI encabece la cámara. Nadie se quiere ir al PRI, nadie del PAN ni Movimiento Ciudadano porque estaría muerto políticamente. No hay ninguna razón por la que le demos oxígeno artificial al PRI”.

Y adelantó que en transcurso de la noche sostendrían una reunión los integrantes de la coalición para analizar escenarios antes de las 17 horas de mañana, por ser -en teoría- la hora en que la cámara sesionará para elegir la nueva Mesa Directiva. Poco antes de concluir su plática, leyó algunas preguntas de sus cibernautas seguidores. “Hoy a la cámara, mañana la presidencia”, le escribió uno de ellos.

Y Fernández Noroña, celebró al responderle: “¡Eso!”.

Falso: Juan Pablo Adame

El legislador panista quien hace un año perdió su oportunidad por presidir la Mesa Directiva aunque hoy es secretario de la misma, desmintió a Fernández Noroña respecto a que cederían diputados al PRI.

-El toma y daca de legisladores es denigrante para el poder legislativo. Lo que dijo él es absolutamente falso, es parte de las confusiones que se generan.

-¿Ningún diputado del PAN llegaría a la bancada del PRI antes de las 5 de la tarde?, le pregunto.

-La bancada del PAN apoyará el acuerdo fundacional, y nuestra máxima preocupación es fortalecer la gobernabilidad de la cámara.

-¿No le darán ningún diputado al PRI?

-Apoyaremos el acuerdo fundacional, reitera.

-¿Cómo debemos interpretar eso? ¿Que no le van a dar ningún diputado o qué es viable dárselos, en afán de la gobernabilidad del Congreso?

-Es una posición definida a favor de la legalidad y gobernabilidad en la cámara, una posición que expresa el acuerdo de los legisladores de Acción Nacional que hemos definido en ese sentido.