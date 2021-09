Los tropiezos del plan de vacunación: rezagos, amparos y errores en certificados

A nueve meses de que inició la vacunación contra la covid, el proceso parece estar tropezando en varios aspectos: todavía faltan más de 37 millones de personas por vacunar para cumplir la meta de octubre que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos ciudadanos tienen problemas para imprimir su certificado y el reclamo de menores de edad que quieren ser inmunizados.

Al presentar esta semana su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador reiteró que en octubre se habrá vacunado a todos los mexicanos mayores de 18 años, al menos con la primera dosis, tal como se comprometió a hacerlo en mayo pasado.

"De acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno, ese es el plan general. Por eso les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos. Ese es el propósito que se tiene", destacó López Obrador.

De acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, el gobierno planea inmunizar a 96.1 millones de personas en cinco etapas: 1.1 millón de trabajadores de la salud, 14.4 millones adultos mayores de 60 años, 15.2 millones de personas de 50 a 59 años, 16.2 millones de personas de 40 a 49 años y 49.2 millones de personas de 30 a 18 años.

Esto muestra que aún están pendientes por vacunar 36 millones 811 mil 411 mexicanos. Considerando que faltan 60 días para el 31 de octubre, se tendrían que aplicar diariamente 631 mil 023 dosis.

Sin embargo, lo que podría complicar esta situación es que en las últimas semanas ha disminuido el ritmo de vacunación contra el virus Sars-CoV2 a nivel nacional. En los últimos siete días el promedio diario fue de 452 mil 439 dosis, 178 mil 584 vacunas menos de las que se necesitan para cumplir la meta propuesta por López Obrador.

La última semana de julio fue cuando hubo mayor avance en la vacunación contra coronavirus, pues el 27 de julio es el día récord de inmunización, con 1 millón 454 mil 091 dosis administradas. Además, el promedio diario en esa semana fue de 973 mil 318, pero ha bajado desde entonces.

INCERTIDUMBRE Y MOLESTIA POR NO PODER OBTENER CERTIFICADO COVID

La situación no es tan sencilla para quienes ya tienen el esquema completo de vacunación, ya que algunos de ellos no han podido tramitar el certificado de vacunación porque les marca error. Intentar que corrijan sus datos se ha vuelto un calvario sin respuesta.

Tal es el caso de Jesús Fidel Mendoza, quien relató a La Silla Rota que fue vacunado con Pfizer el 27 de mayo y posteriormente el 2 de julio. Aunque es profesor, prefirió esperar a que le tocara ser inmunizado por edad en la alcaldía Benito Juárez.

Todo iba bien hasta finales de julio, cuando ingresó a la página que implementó la Secretaría de Salud para obtener el certificado de vacunación, escribió su Clave Única de Registro de Población y entonces le apareció una leyenda de que su CURP no está registrado, realizó un segundo intento a través de WhatsApp y fue el mismo resultado.

El 27 de julio, envió un correo para solicitar corrección de sus datos en el que le pidieron que incluyera su CURP, teléfono, correo electrónico y los comprobantes escaneados en una sola imagen. "Lo envié hace más de un mes y no tengo acceso justamente a mi certificado", expresó molesto.

"Me preocupa un poco porque mi hijo tiene 16 años y por supuesto que no estamos viendo certezas en cuanto a vacunación. Está a punto de iniciar su ciclo, él pasó a prepa y yo estaba pensando hacer un viaje de vacunación a Estados Unidos para poder hacerlo, pero no voy a poder hacerlo porque no tengo la vacuna confirmada", señaló Jesús.

En la misma situación se encuentra Gabriela Díaz Sánchez, quien también fue vacunada con Pfizer en la alcaldía Miguel Hidalgo, los días 12 de junio y 17 de julio, igual que su esposo.

Dos semanas después ingresó a la página para sacar los certificados de sus suegros y "por no dejar" revisó si ya estaban también los suyos, el de su esposo lo pudo sacar sin problema, pero el de ella no.

"Me meto al mío y oh, sorpresa, que me ponen como mensaje que mi CURP no estaba registrada, entonces ahí ya dije a ver, volví a hacer intento", aunque le salió el mismo resultado. En la misma página metió la aclaración, pero al no tener respuesta llamó por teléfono a Locatel.

Ahí le dijeron que llamara a la Secretaría de Salud. Al marcar la atendió una funcionaria, quien le pidió que volviera a ingresar sus datos en la página de Mi Vacuna, donde efectivamente apareció registrado su CURP, su folio y la fecha en que se dio de alta, pero al tratar de sacar su certificado, nuevamente le marcó error y que ya estaba la solicitud de corrección.

"(La funcionaria) me dijo: ´la única solución que le puedo dar es que mande un correo peticionesciudadanas@salud.gob.mx´", el cual envió el pasado 17 de agosto y a dos semanas no le han dado ninguna respuesta.

Gabriela explicó que siente "incertidumbre, molestia, porque además la información la sacan de su base de datos. Si te dijeran sabes qué, ya estamos trabajando o te mandaran un correo, pues ya sabes, pero no hay ni una certeza de que la información sí la recibieron", por lo que pide a las autoridades que den seguimiento y solución a su caso.

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Salud una postura sobre por qué hay problemas con la emisión del certificado de vacunación de algunas personas y a qué instancias deben acudir para que les ayuden a resolverlo, pero no obtuvo respuesta.



VACUNACIÓN COVID EN MENORES DE EDAD, TEMA PENDIENTE

Otro de los temas pendientes en la vacunación contra covid son los menores de edad, en específico los adolescentes de entre 12 y 18 años, para quienes ya se aprobó el uso de la vacuna de Pfizer, pero no se les ha administrado ni se les ha incluido en el plan del gobierno.

Este jueves, La Silla Rota dio a conocer la queja de la menor Zulma González García, quien participó en la conferencia vespertina del 30 de julio de 2020 y ahora le reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, porque le niegan la vacuna a pesar de que vive con diabetes tipo 1.

Zulma señaló que en la Secretaría de Salud de Veracruz le negaron la vacuna contra el virus Sars-CoV2, a pesar de que tiene un amparo en el que se indica que debe recibir la de Pfizer.

"Pero el día de hoy, 1 de septiembre, después de estar una hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus, durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal", denunció la menor.

"Por lo tanto solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida", pidió Zulma a López-Gatell.

La adolescente recordó que en la conferencia en la que ella participó, el subsecretario declaró que las personas que viven con diabetes tipo 1 debían considerarse con alto riesgo de complicaciones en caso de que enfermen de coronavirus.

"Pero de todos lomos las niñas o niños y jóvenes, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse como mayor peligro de complicarse del covid, entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos, mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta", dijo López-Gatell en esa conferencia.

Zulma no es la única menor de edad que obtuvo un amparo para ser vacunada contra covid, ya que varias familias optaron por interponer este recurso después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el 24 de junio que se aplique la vacuna contra covid desarrollada por Pfizer en menores a partir de los 12 años.

