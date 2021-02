Los tips para que logres el registro para la vacuna covid

Finalizar el registro para adultos mayores de 60 años a la vacuna contra la covid-19 es toda una hazaña debido a la serie de fallas que la plataforma ha presentado en su primer día de lanzamiento.

Dichas fallas provocaron que el sitio fuera puesto en "mantenimiento" y, aún así, siguiera con problemas en su segundo día de operaciones.

Pese a dichas complicaciones, en La Silla Rota logramos realizar dos registros de vacunación el primer día de operación de la página web, por ello te damos una serie de tips y recomendaciones para que tú también lo consigas.

PACIENCIA

La primera recomendación es la más básica cuando de trámites gubernamentales se trata: paciencia, mucha paciencia.

Las fallas en la página provocadas, entre otras cosas, por la saturación, hacen que el sitio se caiga, pues de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el primer día hubo un promedio de 70 mil visitas por segundo.

La Silla Rota comenzó sus intentos de registro desde las 8:00 horas y no fue hasta pasadas las 13:00 horas que se consiguió finalizar el primero; luego, hasta las 17:00 se logró terminar el segundo registro de vacunación.

Durante la mayor parte de ese tiempo la página se mostraba caída y cuando se lograba ingresar en medio de cualquiera de los pasos de registro, incluso ya en el último, el sitio volvía a caer.

Básicamente se trata de ser paciente, insistir y de tener algo de suerte.

NAVEGADOR

La Silla Rota culminó sus dos registros a través de Google Chrome, sin embargo, otros usuarios que también lo consiguieron aseguraron que fue más fácil con Firefox, navegador que incluso se convirtió en tendencia en redes sociales por lo mismo.

En el caso de que uses cualquier navegador, se recomienda borrar el historial y las cookies para facilitar la navegación en el frágil sitio del gobierno federal.

Si usas Google Chrome, se recomienda acceder a la página mediante ventanas en incognito.

RAPIDEZ

Si bien debes de tener paciencia con el portal del gobierno federal, él no te tiene mucha. Por ello, se recomienda hacer el registro lo más rápido posible.

Tener a la mano los documentos que te pide: Curp, Código Postal, dos teléfonos y dos correos electrónicos.

De preferencia tener los datos en un documento abierto de Word para copiar y pegar, así el registro será más rápido y las posibilidades de que el sitio te rebote son menores.

Aún así, es muy difícil lograr el registro a la primera, seguramente lo conseguirás en más -mucho más- de un solo intento.

COMPROBANTE

En los pasos que presentó el gobierno federal para realizar el registro detallan que el último es conseguir el comprobante que el sitio te arroja.

Sin embargo, tras finalizar el registro y solicitar tu comprobante, la página no te lo da. Cuando das clic en el botón, no pasa nada y si lo quieres hacer de nuevo ya no te deja.

Tu comprobante es, entonces, el anuncio que sale en la página donde dice que terminaste el registro y te muestra tu folio junto con tu Curp.

Se recomienda imprimir la pantalla para guardarla a manera de comprobante.

PACIENCIA... DE NUEVO

Tras completar el registro -si tienes suerte- deberás esperar de nuevo hasta que un servidor de la nación se contacte contigo para detallar fecha, hora y lugar de vacunación.

El día de la cita, tendrás que llegar con 15 minutos de anticipación, con una identificación oficial, así como desayunado y -de ser el caso- con medicamentos tomados.

Ahí, servidores de la nación registrarán tu asistencia y luego personal de salud te aplicará la vacuna. Pasarás a una área de observación durante 30 minutos y luego podrás irte a casa.

Si tienes más de 60 años ya puedes inscribirte para recibir la vacuna contra #COVID19



Regístrate en:https://t.co/t6dRmYG5Hj



Pasa la voz a tus amigos y familiares. Recuerda siempre consultar fuentes oficiales.#YoSíMeVacuno#VacunaAdultosMayores pic.twitter.com/VqMMnDgb05 — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 2, 2021

Si la vacuna que te aplicaron es de dos dosis, se te contactará nuevamente para indicar fecha y lugar de tu segunda vacunación, sin necesidad de hacer un segundo registro.

La vacunación a adultos mayores de 60 años comenzará el 15 de febrero, según estimaciones del gobierno federal.