Los temas relevantes de la mañanera de AMLO de este jueves

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que de ser necesarias, enviará al Congreso reformas constitucionales, aunque no sean aceptadas o las rechacen de no lograrse una mayoría calificada.

El mandatario mexicano puso como ejemplo la reforma que quiere hacer para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda tener más recursos, para que estar en igualdad de condiciones con empresas privadas.

"Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara (de Diputados), dicen nuestros adversarios ´ya no van a haber reformas constitucionales´, o ´el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas´; si son necesarias las voy a presentar, aún cuando no pasen o las rechacen, porque son necesarias para el país", aseguró.





PIDE DISCULPAS POR EL "HALCONAZO"





El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó y pidió perdón este jueves por la represión que se registró el 10 de junio de 1971, en el denominado "Halconazo".

En conferencia mañanera, López Obrador indicó que se formaron grupos para actuar de manera ilegal como el "brazo represor del Estado", por lo que muchos jóvenes fueron violentados y desaparecidos.

"Nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este 10 de junio, a 50 años del Halconazo y de la represión. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa y perdón y el compromiso, sobre todo de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan", lanzó.





AJUSTES EN EL GABINETE





El presidente López Obrador no quiso confirmar si habrá más cambios en su gabinete tras el proceso electoral de 2021, sólo dijo: "vamos a ir ajustando el gobierno lo más posible a la realidad".

Ante la salida de Arturo Herrera para ser el nuevo gobernador de Banxico, López Obrador indicó que su sustituto, Rogelio Ramírez de la O, ayudará a consolidar la política económica que se ha venido implementando durante este sexenio.

El presidente destacó a Ramírez de la O como "uno de los mejores economistas de México".

"Es importante que se va a consolidar la misma política económica que se ha venido aplicando, que nos ha dado buenos resultados, como lo demuestran los hechos. Somos de los países que tenemos una mejor recuperación después de la pandemia", resaltó.

(Luis Ramos)