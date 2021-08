Los temas más relevantes de la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este "no fue un buen fin de semana", ya que hubo un fuerte incendio en una plataforma de Pemex y se registraron fuertes afectaciones en el país por el paso del huracán "Grace".

"Lamentablemente no fue un buen fin de semana, hubo afectaciones y lo que duele más, pérdida de vidas por el huracán (Grace) y también ayer hubo un incendio en una plataforma de Pemex, hasta ahora el informe que tenemos es que perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos", dijo en conferencia mañanera.

López Obrador señaló que espera la recuperación de heridos y que aparezcan las personas que reportan como desaparecidas.

Pemex informó a las 16:30 horas del domingo que se controló el incendio en la Plataforma E-Ku A2 del Centro de Proceso Ku-A, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Campeche, con un saldo de un muerto, 5 desaparecidos y 6 heridos.

"No fue un buen fin de semana", esto dijo AMLO del paso de "Grace" por México y el incendio en plataforma de Pemex pic.twitter.com/GCnPakTdqZ — La Silla Rota (@lasillarota) August 23, 2021





AMLO DICE QUE EL FRANQUISMO ESTÁ "RETOÑANDO" EN ESPAÑA





El presidente López Obrador aseguró este lunes que el franquismo está "retoñando" en España debido a que los partidos de izquierda han dejado espacios de liderazgo y se "desdibujan".

"Miren cómo está retoñando el franquismo en España, como nunca. Una cosa muy lamentable, ese pueblo tan excepcional en sus luchas, ejemplo de grandes poetas, filósofos, políticos, regresando a lo peor", refirió el mandatario durante su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, en referencia a la dictadura de Francisco Franco en España de 1939 a 1975.

López Obrador señaló que en otros países está creciendo el conservadurismo porque en la izquierda tardan en definir sus posturas: "No se anclan, zigzaguean, quieren estar en el centro cuando uno tiene que representar con mucha claridad algo y a alguien", insistió.

Recordó que su gobierno se ha caracterizado por defender a los más pobres y más necesitados: "Esta es mi postura, no ando queriendo quedar bien con todos", refirió.

Afirmó que actualmente hay algunos partidos que se defienden de izquierda pero al querer quedar bien "se desdibujan" y la gente ya no sabe entonces a quién representa.

No obstante, refirió que la culpa de todo esto la tienen quienes son responsables de la conducción política y no actúan "con rectitud".

Finalmente, señaló que su postura política ha derivado a que incluso los sectores de clase media o gente con mayores ingresos sepa la importancia de combatir la pobreza y la desigualdad para conseguir la paz social.

"Ven con simpatía un movimiento como el nuestro y, desde luego, se tiene el apoyo de los pobres, de la gente más necesitada a los que nunca volteaban a ver y se les extiende la mano", puntualizó.

CRITICA AMLO PRESUPUESTO QUE PIDE INE PIDIÓ PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

El presidente López Obrador se quejó del presupuesto que el INE solicitará a la Cámara de Diputados, que asciende 5 mil millones de pesos para realizar la revocación de mandato.

Destacó que el presupuesto es excesivo y sugirió a los altos funcionarios del INE que donen una parte de su salario para llevar a cabo la consulta.

"Lo otro es el INE, que también, para que no se lleve a cabo la revocación de mandato, la consulta, están pidiendo muchísimo dinero para que la gente diga: ´no tiene caso, ¿por qué gastar dinero en eso?´ Son muy truculentos. (...) El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia", lanzó.

VE AMLO INTERESES POLÍTICOS CONTRA "AGUA PARA LA LAGUNA"

El presidente López Obrador sostuvo que buscan dialogar para mantener el programa "Agua para La Laguna", aunque haya amparos promovidos contra el proyecto por intereses políticos.

"Son intereses políticos porque los agricultores no van a ser afectados, al contrario, van a ser beneficiados, van a tener agua, se van a revestir sus canales, es mi compromiso: no perjudicar a nadie, no afectar el medio ambiente y llevar esta agua a Torreón, a Gómez Palacio, a todos los municipios para el consumo de la gente y que no se enferme. (...) No quieren que se haga nada", dijo.





(Luis Ramos)