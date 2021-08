Los temas más relevantes de la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fundación Teletón firmaron este miércoles un acuerdo que contempla que los menores de edad con alguna discapacidad puedan utilizar de forma gratuita toda la infraestructura de sus centros de rehabilitación de dicha organización civil.

Aunque destacó que se les dan recursos como parte de sus programas sociales, aceptó que les hace falta atención médica y ahora podrán acercarse a los centros Teletón para recibir el servicio sin costo alguno.

"Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor y como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para pagar terapias, esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en graves y de por vida.

"Entonces tenemos centros de rehabilitación en los gobiernos estatales en el federal pero no es suficiente y al mismo tiempo Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen esas instalaciones", destacó el presidente en conferencia mañanera.

López Obrador reconoció que es la primera vez que su gobierno firma un convenio con una organización de la sociedad, ya que se daban los recursos de manera directa a los beneficiarios.

Para acceder a las instalaciones, los padres tendrán que adquirir la tarjeta del programa.

"En este caso es algo especial y por eso tomamos esta decisión, desde luego va a ser un apoyo directo porque, las mamás y los papás de los niños van a tener una tarjeta para ir registrando las consultas y se va a tener una supervisión", explicó.

Al respecto, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, agradeció el apoyo del gobierno federal para llegar a este acuerdo que beneficiará a 20 mil menores con discapacidad.

¿NO HAY CITAS EN EL SAT?

El presidente López Obrador dijo que tiene otros datos al ser cuestionado sobre que no hay citas en el SAT, lo cual impide el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Señaló que se avanza en la recaudación de impuestos y buscará que no haya obstáculos y simplificar procesos. Cita en la mañanera a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, para que informe la próxima semana.

BUSCA RESOLVER CONFLICTO CON CONCESIONARIOS DE GAS LP

El presidente López Obrador afirmó que ya se logró un acuerdo con los distribuidores de gas para respetar el precio máximo porque "se estaba abusando", sin embargo, con los concesionarios todavía hay inconformidad, por lo que llamó a la Profeco a abrir el diálogo con ellos.

NO DEBEN PREOCUPAR GRUPOS DE ULTRADERECHA: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que no debe preocupar la presencia de grupos internacionales de ultraderecha en el país porque en México casi no hay "analfabetismo político" y la democracia ya no tiene vuelta atrás.

"No debemos preocuparnos mucho porque el proceso democrático de México se echó a andar y no nos van a detener. México es de los pueblos de avanzada, estamos a la vanguardia por el nivel de concientización que ha alcanzado su pueblo", aseguró en su rueda de prensa matutina López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Una investigación de WikiLeaks y Contralínea señaló que México es un centro mundial de operaciones de grupos de ultraderecha como Hazte Oír, Citizen Go o El Yunque, que en el país están vinculados a empresarios y a políticos del conservador y exgobernante Partido Acción Nacional (PAN).

López Obrador aseguró que "es muy poco el analfabetismo político" en México y se dijo "orgulloso" del "cambio de mentalidad que se ha logrado" a favor de la democracia desde que ganó las elecciones presidenciales de 2018.

La investigación obtuvo documentos según los cuales El Yunque, una organización mexicana clandestina y ultracatólica con vínculos con España, realiza espionaje político y prácticas paramilitares, al tiempo que copta a menores para sus actividades.

"Lo más importante es que se conozcan estos hechos porque quienes participan en asociaciones secretas con estos propósitos al ser descubiertos creo que les va a dar vergüenza", respondió López Obrador.

Aunque no aclaró si las autoridades investigarán estos hechos, el presidente consideró que estos grupos forman parte "de la prehistoria, un signo de atraso que no tiene que ver con nuestros tiempos".

"A veces actúan con doble discurso. Llegan a ser asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños y al mismo tiempo participan en estos actos reprobables y condenables", dijo el mandatario, quien consideró que la mejor manera de combatirlas es informando de sus actividades.

