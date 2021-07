Los temas más relevantes de la mañanera de este viernes

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las Fuerzas Armadas intervengan en los bloqueos que mantienen grupos de la delincuencia en Aguililla, Michoacán.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano señaló que su gobierno busca persuadir a estos grupos, ya que la violencia no es el camino.

"Se está atendiendo, pero, buscando convencer, persuadir a todos, no es el camino, la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador", dijo López Obrador.

El presidente comentó que los militares que vigilan la zona tienen la indicación de no responder y no caer en provocaciones, pues su gobierno va a instrumentar un programa de Bienestar integral en Aguililla.

Señaló que la encargada de liderar este plan será Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Ella tiene ya esta instrucción, hoy se reúnen representantes de varias secretarías del gobierno Federal, para la elaboración del plan. Están pidiendo en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un Banco de Bienestar, ya está autorizado, y se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo como lo vengo explicando a los adultos mayores, el apoyo para productores, no solo en Aguililla sino en toda la región, se va a reforzar todo el plan de Bienestar", detalló.

Destacó que ayer fueron retenidos en Aguililla periodistas de Milenio, Televisa, El País, entre otros medios, por lo que pidió a la prensa a que lo ayuden a transmitir la convocatoria a la paz.

AVANCES EN REFORMA AL OUTSOURCING

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que mil trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido contratados de manera formal, a dos meses de que se iniciara la implementación de la reforma al outsourcing.

"A dos meses y medio de la reforma, 830 mil trabajadores han salido del esquema, han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que por primera vez tendrán derecho al reparto de utilidades", afirmó.

HABLA SOBRE LAS UTILIDADES

La secretaria del Trabajo comentó que espera que el próximo año se paguen 157 mil millones de pesos en utilidades, luego de que se establecieran dos modalidades para que se pague a los empleados en las empresas que obtuvieron altas utilidades.

"Dos modalidades: 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable. La proyección 56 mil millones de pesos y con el paquete de reforma se estima se pagará el próximo año 157 mil millones de pesos, que equivale al 7.7 por ciento", indicó.