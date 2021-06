Los temas más relevantes de la mañanera de este viernes

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a que un grupo de aguacateros de Michoacán forme una autodefensa para enfrentar al crimen, ya que, dijo, esto no da resultados y pueden ser infiltradas.

"Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados", explicó al ser cuestionado en conferencia mañanera sobre la posible creación de un grupo de autodefensas en Michoacán.

López Obrador indicó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad para la ciudadanía, al tiempo que aseguró que se realizan esfuerzos para proteger a la población.

Agregó que las acciones del Ejército sí son confiables, ya que en las autodefensas se pueden infiltrar delincuentes y "se disfrazan como gente harta de la violencia".

"No se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así. No tienen seguridad, claro que hay una situación de inseguridad que tenemos que seguir combatiendo", indicó.

El presidente propuso como solución que el gobierno se aplique más para generar paz y tranquilidad en México, con estrategias planeadas para combatir la violencia desde su origen.

"Vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando, porque se descompuso mucho", indicó.

CAMBIO EN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Carlos Torres deja la Secretaría Técnica de la Presidencia y será el nuevo coordinador de los programas sociales del gobierno federal, en sustitución de Gabriel García.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano detalló que Gabriel García volverá al Senado porque su suplente, Alejandro Peña, decidió dedicarse a actividades partidistas.

"Gabriel (García) decidió regresar al Senado, ayuda mucho, y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como secretario técnico de la Presidencia, Carlos Torres", informó en Palacio Nacional.

Agregó que la secretaría técnica de la Presidencia se fusionará con la coordinación de atención a las oficinas del bienestar en los estados, por lo que Torres no necesitará un sustituto.

Ayer jueves, García Hernández renunció a su cargo como coordinador General para Programas del Desarrollo de la Presidencia de la República para regresar al Senado.













(Luis Ramos)