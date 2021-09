Los temas más relevantes de la mañanera de este miércoles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está pendiente para actuar ante las tragedias vividas por las inundaciones en Tula, Hidalgo, y en Ecatepec, Estado de México.

"Afortunadamente ya pasó, ya es otro día el de hoy", dijo López Obrador en conferencia mañanera.

El presidente reconoció que ayer martes fue un día de riegos y de tristezas ante el desbordamiento del río Tula y la inundación del centro de esa ciudad. Lamentó la muerte de 17 personas en un hospital del IMSS y aseguró que ya atienden a familiares de víctimas.

"Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante, como siempre hemos salido (...) no siempre se está de malas, siempre está la esperanza y los mexicanos somos así, nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza y vamos hacia adelante", lanzó el presidente.

Por otra parte, comentó que el sismo de la noche del martes se sintió fuerte en la Ciudad de México, pero sin daños mayores; sin embargo, comentó que en Guerrero sí murió una persona por la caída de un poste.

Dijo que habló con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien le comentó que sólo hay algunos derrumbes en el estado, se suspendieron las actividades en el aeropuerto de Acapulco y no se reporta incremento de mareas.

Destacó que ayudó que sonó la alarma, funcionó, hay que reconocerlo.

REALIZÓ SOBREVUELO EN TULA

El presidente López Obrador dio a conocer que ayer realizó un sobrevuelo en Tula, Hidalgo, para tomar decisiones junto al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Debido a esto no pudo asistir a un desayuno con el presidente de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación.

"El caso de Tula ayer, que yo fui allá. Terminando la conferencia me fui allá, tenía un desayuno con el presidente de la Corte, con el titular de Segob, no pude estar con ellos, fui a decirles que no iba a estar y me fui con el general Sandoval, sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar lo que se tenía que hacer", explicó.

Señaló que en Tula se mantienen trabajando el director del IMSS, Zoé Robledo; Germán Martínez, de Conagua; la titular de Protección civil, entre otros funcionarios.

Destacó que se va a ayudar en Tula y también se va a ayudar en Ecatepec, ahora se dan más apoyos que antes, aunque ya no hay Fonden.

(Luis Ramos)