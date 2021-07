Lanza AMLO competencia a la IP en la venta de gas LP

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas bienestar, una empresa que operará Pemex para producir y distribuir gas, con el objetivo de bajar el precio y se llevarán tanques de 20 litros a zonas populares.

"Ya tenemos hecho el estudio y además las grandes distribuidoras tienen a su vez el control de territorios a través de una especie de subcontratación que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta de gas e incluso no dejan que haya competencia, controlan los territorios.

"No va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas, más allá de la inflación. Se detiene el aumento. El precio del gas se va a... no necesariamente es subsidio, sencillamente que el precio se ajuste a lo que Pemex vende, con un margen pequeño para los costos de operación porque se van a comprar vehículos, poner gaseras, comprar equipos, cilindros... ahora sí, el gas", lanzó.

Destacó que ayer tomó la decisión y "ya se está atendiendo, va a ser una empresa especial y va a depender de Pemex. Así se va a hacer cargo de la distribución como la gasolina, sin quitar el derecho a distribuidores pero habrá más oferta paga que se controle el precio".





VACUNACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ





El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que estén retrasando la vacunación contra covid-19 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano argumentó que no cuentan con suficientes vacunas Pfizer para aplicar cerca de 500 mil dosis en Juárez, por lo que han empezado con otros municipios fronterizos de Chihuahua.

López Obrador explicó que no puede aplicar en la zona vacunas de CanSino o AstraZeneca, ya que en Estados Unidos no aceptan a inmunizados con estos biológicos, aunque dijo que no está de acuerdo en ese punto con la Unión Americana.

Señaló que por ahora Pfizer retrasó entrega de vacunas para ampliar su capacidad de producción, por lo que se retrasará la vacunación y esto llevará a que se retrase la apertura en la frontera.

Indicó que los reclamos de Juárez son con "propósitos politiqueros", ya que dijo tener millones de informantes en el país, aunque ya no esté el Cisen.





CONSULTA SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES





El presidente López Obrador reiteró que no votará en la consulta sobre los expresidentes, aunque dijo que él prefiere que no se les juzgue. Remarcó que no es un asunto de venganza, aunque dijo que él mismo estará a juicio el próximo año con la consulta de revocación de mandato.

López Obrador remarcó que ojalá se pueda hacer una reforma para que las consultas sean vinculatorias y no se requiera un porcentaje de participación tan alto.

"No es una asunto de venganza, yo me voy a someter a la revocación de mandato en marzo y allí no hay porcentaje válido de participación, si pierdo me voy, no es un asunto cuantitativo", lanzó.





PIDE RESPUESTA A EU SOBRE NOTA DIPLOMÁTICA





El presidente López Obrador señaló que espera una respuesta de EU ante el financiamiento que dan a organizaciones mexicanas que están su contra.

"Estamos esperando la respuesta, tiene que haber una, porque no debe, el gobierno de Estados Unidos, estar financiando a grupos francamente opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido", apuntó.





OTROS TEMAS





El presidente López Obrador volvió a presentar su Quién es Quién en las mentiras con una réplica enviada por el periodista Joaquín López Dóriga. Se presentó un informe del INE con el que buscó demostrar que los medios critican como nunca al gobierno federal, tal vez más que desde la Presidencia de Madero.

Además, el mandatario mexicano mostró una vez más una encuesta que lo ubica como el presidente con mayor aprobación en todo el mundo.





