Los temas más relevantes de la mañanera de AMLO desde Torreón

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios son libres de hacer denuncias ante organismos internacionales como la OEA o la ONU, esto ante más denuncias por su presenta intromisión en la elección de Nuevo León.

En conferencia mañanera desde Torreón, Coahuila, el mandatario mexicano agregó que su gobierno no tiene nada que esconder y nada de que avergonzarse.

"Si se quiere ir a la OEA, a la ONU, todos podemos hacerlo y no tenemos nada que esconder ni nada de qué avergonzarnos, esto tiene que ver con la FGR", dijo tras haber señalado en diversas mañaneras al candidato del PRI a gobernar Nuevo León, Adrián de la Garza, de presunto fraude electoral por la entrega de tarjetas en su campaña electoral.

La oposición suma varias denuncias ante la OEA ante la presunta intromisión de López Obrador en los comicios de NL.

Dijo que cada vez que hay elecciones, hay efervescencia política, los mexicanos deben buscar elecciones limpias y libres, que decidan sin presiones, sin recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, esa era la mala costumbre y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México, es de los países del mundo con más historias de fraude, que los gobierno no favorezcan partidos ni candidatos.

También llamó a que no se compren votos, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, tenemos todos qué ayudar, lo demás, somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, no hay censura.

"ES LA MÁS GUAPA", FELICITA AMLO A ANDREA MEZA

El presidente López Obrador felicitó a Andrea Meza por ganar el certamen de belleza Miss Universo 2021.

"Me Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza que triunfó ayer es la Miss Universo 2021. Mexicana que ganó enfrentando a otras mujeres de otros países hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto", lanzó el mandatario.