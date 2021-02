Los temas de Morena para el Senado

La derogación de la reforma educativa, la reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública, la designación del fiscal general, concluir el Sistema Nacional Anticorrupción y la despenalización del consumo con fines recreativos de la mariguana, son parte de los temas que impulsará la bancada mayoritaria de Morena en el Senado.

INE AVALA COMPOSICIÓN DEL CONGRESO; AMLO, CON MAYORÍA ABSOLUTA

Así lo informó a medios de comunicación el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, durante una pausa que tuvo en el taller y seminario legislativo para los 55 senadores electos del partido, en las instalaciones de la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl.

“Desde la fiscalía general junto con concluir el sistema anticorrupción, el nombramiento de ministros, magistrados agrarios pendientes y magistrados electorales. Va a ser una etapa muy intensa”, dijo.

“Tendremos prioridad fundamentalmente en la eliminación de privilegios, la disminución de salarios, la austeridad en el Senado. Pero también en la ley reglamentaria del 127 que establece que ningún funcionario tendrá mayor cantidad de ingresos que el presidente de la república, esa sí es una prioridad que queremos sacar en la primera parte del periodo”, añadió.

“La derogación o modificación de la reforma educativa es otra prioridad; la eliminación de los fueros, la revocación de mandato como institución estable y la reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración”, adelantó.

Indicó que la fracción ya trabaja de manera grupal los temas, ya que aún no se forman las comisiones, que estarán listas a mediados de septiembre.

Respecto a la ruta para derogar la reforma educativa contestó que aún no hay una a seguir, y señaló que será el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma y el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes envíen la iniciativa de ley correspondiente.



“Está claro el compromiso que será inmediatamente, se tiene que evaluar el costo que implicará pero vamos a actuar con congruencia”, remarcó.

En cuanto a temas de seguridad, adelantó que trabajarán para que el Centro de Seguridad de Inteligencia Nacional (Cisen) deje de ser operado por la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la Secretaría de Hacienda.

“El tema más importante para el país es el de la seguridad y la violencia y ahí están enfocados los máximos esfuerzos del presidente electo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para que haya disposiciones normativas amplias para que podamos pacificar al país”.

Sobre la ley de salarios máximos, para que ningún funcionario gane más que el presidente de la república, refirió que se retomaría una iniciativa presentada en 2011 por el entonces senador Pablo Gómez, pero que ya no fue aprobada por la Cámara de Diputados. Respecto a la reducción de salarios de los senadores se hará mediante un acuerdo del Senado, e incluirá a funcionarios de la Cámara que están por arriba de la percepción que la ley establece, se eliminarán seguros de gastos médicos mayores, seguro individualizado, el apoyo de vehículos a funcionarios y senadores, vales de despensa y gasolina.

“Incluso, como vamos a tener la necesidad de no tener vehículos, hay más de 100, serán rematados entre los trabajadores y así eliminar el mantenimiento y gasolina a costo del Senado”, agregó.

Además revisan cómo suprimir el concepto de seguridad externa del Senado, para la cual se gastan 50 millones de pesos, y reducir servicios de papelería y hasta de café.



Monreal previó que la reducción incluya 50% de subvenciones menos para grupos parlamentarios, aunque consideró que no habrá resistencia del resto de los grupos parlamentarios, e incluso que el acuerdo podría salir por consenso, ya que ya ha entablado conversaciones con sus pares de otros partidos, menos con el del PAN, donde por disputas internas aún no determinan quién será el coordinador parlamentario. El periodo será largo hasta diciembre, advirtió.

Reiteró que no habrá más impuestos ni cargas tributarias, y sobre si habrá gasolinazos, dijo que no habrá y se sujetarán solo al aumento de inflación y revisarán que en la Ley de ingresos no venga en letras chiquitas la posibilidad de aumento al costo de la gasolina.

emr