Los temas de la mañanera del lunes 19 de julio

Este lunes 19 de junio la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo desde Acapulco, Guerrero, como parte de la gira que el mandatario sostiene en el estado. Entre los temas relevantes, se destacó el inicio de la incorporación universal de todos los adultos mayores de 65 años en adelante para recibir una pensión bimestral.

PENSIÓN A ADULTOS MAYORES

Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, informó que hasta ahora esta pensión se entregaba a personas adultas mayores que residen en zonas rurales o que pertenecen a la comunidad afromexicana.

La funcionaria informó que el padrón actual de la pensión registra a poco más de 8 millones de personas, por lo que se buscaría incorporar a poco más de 2 millones, al haber en México más de 10 millones de personas con más de 65 años, según cifras del Inegi.

Montiel indicó que se buscará aumentar el presupuesto destinado a este fin a 370 mil millones de pesos para 2024.

Para el registro, se instalarán módulos en todos los municipios del país a partir del próximo 2 de agosto, día en que termina la veda electoral por la consulta popular sobre el juicio a expresidentes.

Para solicitarla se necesita presentar la siguiente documentación: Identificación oficial, Curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de teléfono.

GUERRERO, PRIORIDAD EN LA INVERSIÓN

Durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la entidad guerrerense seguirá siendo prioridad en inversión pública federal, ya que tiene "muchas carencias".

"Guerrero es de los estados prioritarios que vamos a seguir atendiendo de manera especial porque tiene muchas carencias. Se está haciendo una inversión. Son tres estados con atención preferente Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Queremos agradecer a las autoridades de Guerrero. Hemos trabajado de manera coordinada", dijo AMLO.

GUERRERO REGRESA A SEMÁFORO AMARILLO

Como había adelantado en días previos, debido al aumento de casos de covid-19 en la entidad, Guerrero regresó a partir de este lunes a semáforo epidemiológico color amarillo, anunció el gobernador del estado, Héctor Astudillo.

El mandatario estatal precisó que se ha registrado un aumento de 33.2% en el número de casos confirmados de personas con coronavirus Sars-CoV2.

A partir de este lunes el estado de Guerrero regresa a semáforo epidemiológico amarillo, así lo informó el gobernador Héctor Astudillo durante la mañanera

VEDA SOBRE CONSULTA POPULAR

"No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta", aseguró el presidente López Obrador este lunes, con relación a la veda electoral que se atraviesa en el marco de la consulta popular para decidir si se enjuicia a expresidentes.

Agregó que se buscará no tocar el tema hasta que se lleve a cabo el ejercicio democrático del próximo 1 de agosto, aunque, dijo, "no es fácil separar lo que es informativo con lo que pueda interpretarse como cuestión política". "Vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema", aseguró el jefe del Ejecutivo.

PROTECCIÓN A PERIODISTAS

Al ser aludido por una periodista cuyo hermano, de la misma profesión, ha sido reportado como desaparecido, el presidente aseguró que su gobierno trabaja todos los días en ese sentido, en especial desde la secretaría de Gobernación, con el subsecretario Alejandro Encinas.

"Vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen ejercer el oficio del periodismos y que necesitan protección, todos, pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión, se negocia, pero hay muchos periodistas en México que están constantemente del lado del pueblo haciendo denuncias por las injusticias que se comente", expuso el mandatario federal.

Según el presidente @lopezobrador la Comisión de Desaparecidos de @SEGOB_mx "todos los días trabaja para encontrar a quiénes han sido víctimas de las desapariciones".

