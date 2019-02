Los temas de la mañanera de AMLO

REDACCIÓN 07/02/2019 10:47 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio una nueva conferencia matutina, en la que tuvo como principal objetivo informar sobre cómo se distribuyen los recursos de sus programas de bienestar, en específico, las pensiones para adultos mayores.





Aquí los principales temas desahogados en la mañanera:





1.- El presidente afirmó que a pesar de las protestas, plantones y tomas de oficinas, la dispersión de los fondos para el bienestar se hará de forma directa, de la Tesorería de la Federación al beneficiario, con lo que se termina con la corrupción que había en la entrega de apoyos a través de intermediarios.

De esa manera, destacó, no quedará un hogar pobre sin recibir un apoyo, "porque donde no hay un adulto mayor y hay una persona con discapacidad, llega el apoyo; si no hay un adulto mayor o una persona con discapacidad, pero hay un estudiante de preparatoria ese tiene su beca; si no hay estudiante de preparatoria es un niño de una estancia infantil, su apoyo".

"Si es un niño de familia pobre que estudia primaria o secundaria, su beca; si es un joven que va estar de aprendiz, su apoyo, tres mil 600 pesos mensuales. Entonces todos los hogares pobres van a tener un apoyo", lanzó.





2.- El presidente López Obrador dio a conocer los avances de la entrega de pensiones a adultos mayores.

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, informó que hasta el momento alrededor de 6 millones de adultos mayores ya han recibido el primer pago de la pensión, con una inversión de 15.4 mil millones de pesos.

Esa cantidad se divide en el pago bancarizado a 2 millones 351 mil 478 derechohabientes; el pago supervisado a 2 millones 505 mil 217 derechohabientes y a 525 mil beneficiarios en la CDMX.

En tanto, de los pensionados del IMSS se hicieron transferencias a 907 mil 961 personas y del ISSSTE a 276 mil 15 personas.





3.- López Obrador destacó que ante las irregularidades encontradas en las instancias infantiles, ahora se dará un apoyo de mil 600 pesos cada dos meses a los padres por cada niño que asistía a uno de estos centros.

Indicó que ya se hizo el cálculo de que 300 mil niños están inscritos en las estancias infantiles y estos serían los que recibirán el apoyo.

Agregó que son las familias las que deciden que hacer con el dinero, ya sea pagar a las instancias infantiles o "con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, una tía, una abuelita".





4.- El mandatario mexicano dio a conocer que de los cerca de 600 detenidos por tomas clandestinas desde que arrancó la estrategia contra el huachicoleo, sólo 60 se han podido mantener como presuntos culpables de robo en la cárcel.

López Obrador indicó que esto se debe a las leyes laxas y blandas, por lo que llamó al Congreso a sacar adelante las reformas para que el huachicoleo se convierta en delito grave.





5.- El presidente López Obrador informó que el número de homicidios en la Ciudad de México se incrementó de 4.6 a 4.8 diarios, la mayoría ligados a la delincuencia organizada.

"Hay lugares donde hay más homicidios por eso el operativo en Tijuana, ya en la ciudad se incrementó a 4.6, 4.8 los homicidios, es decir casi 5 homicidios diarios en la Ciudad", informó en conferencia mañanera.

"Cuando yo goberné la ciudad el promedio que dejamos fue 1.8, de 4.6 a 1.8 es considerable. La diferencia es que ahora a los homicidios se vinculan más a la delincuencia organizada".









