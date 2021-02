Los temas clave de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una nueva conferencia matutina y tuvo como temas clave las obras que le heredaron otros gobiernos y la crisis en Venezuela.





Opina sobre incidente de Jorge Ramos





El mandatario mexicano comentó que siempre ha sido partidario de la libertad de expresión y del respeto del ejercicio libre del periodismo en México y el mundo, por lo que manifestó su solidaridad con el periodista.





Convoca a diálogo en Venezuela





El presidente López Obrador convocó a las partes en conflicto en el país sudamericano para que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, ya que esto es -dijo- lo que le permite la Constitución.

Agregó que lo que nunca hará es llamar a la polarización, confrontación, manipulación ni a la violencia.

“Voy a decir algo importante: convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica; eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias, a eso convoco no a la polarización, no a la confrontación”, lanzó.





Alista denuncias por obras inconclusas





Advirtió que habrá denuncias ante la Fiscalía General de la República ante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federal en varias obras inconclusas del gobierno anterior.

El mandatario hizo referencia al precio de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, el cual se disparó de 20 mil a 65 mil millones de pesos, más del triple de los previsto en la administración pasada.

López Obrador acusó que están enfrentando una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios, y en todos los casos se presentarán denuncias.





Reprogramación de obras





El Presidente sostuvo que se está haciendo una reprogramación para terminar las obras en proceso, y lo primero que se atienda serán obras públicas eficientes y no en construcciones que se “vayan por el caño de la corrupción”.

Sobre el tren eléctrico de Guadalajara, el jefe del Ejecutivo federal puntualizó que se requieren cerca de cuatro mil 500 millones de pesos para terminarlo, a pesar de que el presidente anterior estuvo a punto de inaugurar parte de la obra el año pasado.

"Vamos a priorizar, a lo mejor terminamos el de Guadalajara y nos queda el de Toluca para terminarlo en dos o tres años en medida que se reprograme el Presupuesto", adelantó.

López Obrador denunció que en sexenios pasados se hacían muchas obras para beneficios de compañías constructoras y no para el bien común.





Le habla a sus adversarios





El mandatario mexicano afirmó este martes que sus adversarios están desesperados, ante la intención de que formen un grupo que genere contrapesos a su gobierno.

“Eso es muy ficticio, es como para decirles: ternuritas. Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra, pero todo eso es permitido, es la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas", apuntó.





Refugios para mujeres víctimas de la violencia





El titular del Ejecutivo federal señaló que los refugios para mujeres víctimas de la violencia seguirán recibiendo recursos, ante cuestionamientos sobre reclamos de que se había retirado el apoyo a estos grupos.

Explicó que el ajuste es solo porque buscan acabar con los gastos superfluos y controlar los recursos para la sociedad civil que se convertían en "bolsas de moche".









lrc