Los temas clave de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio seguimiento al tema CFE en la conferencia mañanera de este martes y aquí te presentamos los temas clave.

No demandará a empresas por caso CFE

El presidente López Obrador aseguró que no interpondrá demandas contra Carso, IEnova y TransCanada, pues prefiere evitar una batalla legal con estas empresas señaladas de cobrarle a la CFE a pesar de no haber terminado aún siete gasoductos. Las llamó a no ponerse nerviosas.

"No va a haber sanciones, lo dije ayer y lo repito, no somos leguleyos, esto tiene que ver con la moral, con la dimensión ética de empresas, que nadie se espante, que nadie se ponga nervioso, se van a respetar contratos, lo que hice ayer fue un llamado", apuntó.

Y agregó: "No me voy a poner con las empresas; tienen muy buenos abogados".

"Yo no me voy a poner con las empresas, porque tienen muy buenos abogados, de primera, son de esos que han sacado de la cárcel que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel, o son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberán ir. Además, todos estos casos se tendrían que ir a litigar al extranjero porque así está hasta en el Tratado de Libre Comercio ¡No, no, no, no, no!", lanzó.

"Chapulineo" de funcionarios

El Presidente dio a conocer que no es ilegal el "chapulineo" de puestos públicos a empresas de la cartera que ellos atendían, pero -dijo- sí es inmoral.

"Chapulines fifís brincan, chapulines conservadores brincan a trabajar a las empresas relacionadas con ellos" y con las funciones que venían desarrollando en el gobierno, destacó López Obrador.

Agregó que esta práctica es una vergüenza y no se presenta en ningún otro país del mundo.

Plantea veda

El mandatario mexicano aseguró que esta práctica de saltar entre el sector público y privado quedará prohibida.

Detalló que los funcionarios tendrán una veda de 10 años para pasar de un puesto público a una empresa privada relacionada a su encargo en el gobierno.

Revela ternas para CRE

López Obrador informó que ayer lunes envió al Senado de la República cuatro ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Estas son:

La primera, Paola Elizabeth Chávez, Ángel Carrizales y Luis Linares.

La segunda, Norma Leticia Aragón, Amaya Mendivil y Alfonso López Alvarado.

La tercera, Raúl Morales, José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino.

La cuarta, Edmundo Sánchez Aguilar, Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez.

Declaración patrimonial

Todo el gabinete del gobierno federal, los 32 delegados federales y el coordinador nacional de delegados, han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, informó la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval.

En la conferencia de prensa matutina, la funcionaria mostró una gráfica comparando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los últimos tres gobiernos pasados, en materia de transparencia de los bienes de altos funcionarios del gobierno.

En la gráfica se puede observar que en la administración federal de López Obrador el porcentaje de publicidad de datos patrimoniales es del 100%; mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 0%, en el de Felipe Calderón, 21%; y en el de Vicente Fox, el 5.5%.

