Los soldados también nos respaldarían en caso de golpe de Estado, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que buscó dar el mensaje de que la mayoría de la gente lo apoyaría de darse un golpe de Estado y destacó que ahí van incluidos los soldados, que son pueblo uniformado.

En conferencia matutina, el mandatario mexicano manifestó que envió el mensaje porque en política no se deben permitir las indefiniciones y "para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado, no hay, para que no se caiga en esa tentación".

Destacó que también aludió a las declaraciones del ex general Carlos Gaytán, quien en un desayuno en días pasados comentó que hay una ideología dominante, pero no mayoritaria.

Remarcó que este es un discurso bastante conservador e imprudente, poco mesurada. Esto aunque dijo que tiene derecho a expresarse.

El General en retiro y exsubsecretario del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, manifestó el pasado 22 de octubre que las decisiones del Ejecutivo inquietan y eventualmente ofenden a los soldados.

De acuerdo a un documento en poder de La Silla Rota, Gaytán Ochoa manifestó en un desayuno de la fecha ya citada sus preocupaciones ante un grupo de militares sobre el México de hoy.

El militar subrayó que "nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes, fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país".

Agregó que el operativo fallido en Culiacán sacó a flote muchas cosas e indicó que hay un contraste con la nueva política que ya no apuesta a la aniquilación del contrario, una mentalidad -dijo- que se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios.

A los medios de comunicación les comentó que no les hace un reproche, sino que es un llamado a que "nos ubiquemos que hay otra realidad y hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, otros no se dan cuenta, siempre hay burbujas, hay analistas, columnistas que no conocen al país, que no hablan con la gente, no tienen elementos como para comprender los reacomodos y que hay nuevas condiciones".

Destacó que las redes sociales propiciaron una revolución o impulsaron la revolución de las conciencias, antes opinaban muy pocos. Afirmó que ahora cada ciudadano es una medio de comunicación.

"No es censurar, no son nada más ustedes, la información ya no es sólo asunto de los periodistas, es asunto de todos, la política ya no es de los políticos ni el gobierno de los gobernantes (...) Vale más recordarlo", lanzó.

Recalcó que no hay nada que temer, pues la gente apoya a su gobierno.





AVANCES DE SANTA LUCÍA Y DOS BOCAS





El presidente López Obrador informó que cada semana dará a conocer los avances que se llevan en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

El mandatario ferderal refirió que luego de todos los impedimentos que hubo para iniciar las obras como las de Santa Lucía y el Tren Maya, están por iniciar todas las obras estratégicas, lo que ayudará a reactivar la economía nacional.

#VIDEO Este es el avance del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía que presentó el presidente @lopezobrador_ en la "Mañanera" https://t.co/lKmdQ2ida7 pic.twitter.com/7LMBL61orR — La Silla Rota (@lasillarota) November 4, 2019

Al respecto, dijo que por fortuna ya inició el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, luego de que se resolvieron diversos aspectos que retrasaron la construcción como la ingeniería básica, los permisos, la situación legal.

A través de un video, se mostró los avances que se llevan en la pista principal, terminal de pasajeros, estacionamiento, torre de control, red eléctrica, terminal de combustible, cuartel general de la 37 Zona Militar, hangar aéreo y la unidad habitacional militar.

#VIDEO @lopezobrador_ presenta video de cómo se avanza en la construcción de la refinería de Dos Bocas y desmiente que haya una inundación en la zona de obras https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/I1tn5UXQGq — La Silla Rota (@lasillarota) November 4, 2019

Mientras que en el caso de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, López Obrador consideró que está de moda exagerar para mentir, por lo que pidió tener mucho cuidado, luego de las versiones que circularon en el sentido de que en el terreno donde se construye la plataforma.

En este marco mostró un video donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, asevera que no hay inundación en el terreno donde se construye la refinería.

PRESIDENTE DE ARGENTINA





El presidente López Obrador precisó que como Alberto Fernández aún no es presidente en funciones de Argentina, no se realizará la ceremonia protocolaria que se acostumbra.

"Hoy voy a tener una conversación con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández; viene de visita y como todavía no es presidente en funciones no se va a llevar a cabo la ceremonia que se hace con un jefe de Estado.

"Es bienvenido a México, él gana en una elección democrática y eso es lo más importante y que no haya imposiciones, que no se use la fuerza. El mejor método para resolver diferencias es el método democrático", lanzó.

NO DARÁ LA ESPALDA A AMÉRICA LATINA

El presidente López Obrador dijo que México no puede darle la espalda a América Latina, "pero tampoco se descuidará la relación con Norteamérica por razones de geopolítica, comerciales, económicas y de amistad.

El mandatario federal aseguró que en el caso del vínculo con Estados Unidos se tiene una relación de respeto, además de que ya está muy cerca la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Afirmó que está pendiente de lo que expresa en sus giras el presidente estadunidense Donald Trump y "siempre que hace una mención a México, lo hace con respeto. Yo le agradezco mucho eso a nombre del pueblo de México", son circunstancias distintas a las que había antes y son muy buenas.





¿QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIO DE COMBUSTIBLES?





El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en la semana del 24 al 30 de octubre de este año, se atendieron 260 denuncias de los consumidores presentadas por la app Litro por Litro.

El funcionario detalló que en la semana de referencia se realizaron 218 visitas de verificación a estaciones de servicio de combustible, de las cuales una se negó a la revisión y se encontraron 10 con problemas de no dar litros de a litro, así se inmovilizaron 11 mangueras/bombas.

En su reporte Quién es Quién en los precios de los combustibles, informó que la gasolina Regular tuvo su precio más alto en Los Cabos, Baja California, en 21.99 pesos por litro, mientras que el más bajo lo tuvo Centro, Tabasco en 17.85 pesos por litro.

En el caso de la gasolina tipo Premium, el precio más alto para los consumidores se registró en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en 22.81 pesos y el más económico en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en 19.60 pesos.

El Diésel manifestó su precio más elevado en Hermosillo, Sonora, en 22.38 pesos por litro y el más barato en Medellín de Bravo, Veracruz, en 18.99 pesos.

Para el caso del Gas LP, en su venta por tanques estacionarios, el combustible se vendió hasta en 11.49 pesos en San Luis Río Colorado, Sonora, y en un precio mínimo de 7.60 pesos por litro en San Luis de la Paz, Guanajuato.

Mientras que en su venta por cilindros, el precio más alto es de 20.74 pesos por kilo en Chetumal, Quinta Roo y el más bajo en 14.80 pesos por kilo en Tarímbaro, Michoacán.

En la semana de referencia se realizaron 34 visitas a estaciones expendedoras de Gas LP, donde se infraccionaron a tres y hubo dos negativas a revisión, además se inmovilizaron cinco básculas, cuatro vehículos, un autotanque y 36 cilindros que se encontraban en mal estado.