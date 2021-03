Los riesgos jurídicos de la contrarreforma de hidrocarburos de AMLO

La iniciativa de contrarreforma de hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta distintos riesgos que podrían derivar en inseguridad jurídica en caso de ser aprobada por el Congreso, advirtió José Roldán Xopa en Cita Con Las Urnas 2021 de La Silla Rota.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señaló que en las cámaras legislativas se tiene la oportunidad de revisar con cuidado la redacción de la iniciativa.

El presidente López Obrador envió el pasado viernes a Cámara de Diputados la contrarreforma energética que incluye "intervenciones" por "interés nacional" que sustituiría a la aprobada en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, publicó LSR.

La iniciativa busca devolver a Pemex la rectoría de precios, importación, distribución y comercialización de combustibles en el país; y de avanzar, el sector energético del país regresaría a las condiciones previas a la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Expertos advierten que ante posibles riesgos de inconstitucionalidad la reforma podría ser echada para atrás por la Corte como sucedió con la reforma eléctrica con la que se buscaba dar más poder a la Comisión Federal de Electricidad en el sector de las energías limpias.

Las figuras de expropiación y ocupación temporal, explicó Roldán Xopa, no son algo novedoso, "pero requieren una indemnización que tendría que ser a nivel comercial" y en la iniciativa no se especifica este punto por lo que podría recaer en la inconstitucionalidad.

"No es una causal de intervención donde haya una irregularidad a cargo del permisionario", dijo, por lo que la regulación se trataría de "un ejercicio discrecional por parte de la autoridad, por eso tendría que haber más indemnizaciones".

"No hay causal de los intereses de la nación, es indeterminada", agregó, además de que la duración de la suspensión de los permisos a gasolineras que no entreguen litros completos a los usuarios, lo decidirá la autoridad y el levantamiento de la suspensión tendrá que ser a solicitud del particular y deberá demostrar que ha cesado la causal. Sin embargo, es la autoridad quien, en primera instancia, debe dar a conocer cuál es la causa y determinar cómo se puede levantar.

El experto consideró necesario garantizar los derechos de consumidores de gasolina, "pero con los instrumentos actuales de la autoridad podría ser posible llevar a cabo acciones en ese sentido", por lo que no sería necesario incluir este punto en la iniciativa.

Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, coincidió en que es un aspecto positivo el tratar de regular las malas prácticas que perduran estos establecimientos, aunque tampoco ve necesaria una reforma de ley, y considera que se podría mejor "reforzar las aduanas o cambiar a los que están a cargo".

El analista político Alejandro Encinas Nájera, por su parte, señaló que la reforma abona en el tema de la competitividad, además de que empodera al consumidor puesto que se tiene que dar información precisa de lo que se está pagando.

"Combate prácticas de competencia desleal entre gasolineras que íntegramente cumplen con responsabilidades y otras que compran combustible en canales ilegales, lo que promueve la continuidad del huachicol", señaló.

Consideró que la iniciativa tiene una índole más apegada a la administración y políticas públicas, que una jurídica.

INE TIRA CANDIDATURA DE SALGADO Y LA NUEVA ANDANADA CONTRA EL ÁRBITRO ELECTORAL

Más de 10,000 precandidatos de todos los partidos políticos presentaron informes de ingresos y gastos de precampaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien investigó a 181 y sancionó con la pérdida de su derecho a ser registrados como candidatos/as a 39 de ellos, entre los que destacan los casos de Raúl Morón Orozco, quien buscaba la gubernatura de Michoacán por parte de Morena, y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

"Lo veo un poco como el FBI con Al Capone", dijo Ortega Pacheco y señaló que "se deja atrás el origen de por qué no puede tener la candidatura", en referencia a las denuncias por violaciones sexuales en contra del candidato morenista.

La resolución del INE, agregó, hace parecer a Salgado Macedonio como la víctima del órgano electoral.

Morena cometió un error al no informar sobre los datos de fiscalización, expuso Encinas Nájera, pero señaló que por ser el del partido un método de selección por encuesta, no se realizaron actos de precampaña para convencer a la militancia de que era el candidato ideal.

El analista señaló que el fallo del árbitro electoral tiene "consecuencias gravísimas", pues fue "en detrimento a un derecho fundamental como el de votar y ser votado".

"No solo se afecta al candidato, sino al partido y al electorado, con una boleta cercenada", "una de las reglas de la democracia, que sean las urnas las que decidan quién compite y no", dijo, además de que percibe "una aplicación de la ley letrista, con saña".

Encinas Nájera consideró que el Tribunal Electoral corregirá la decisión del INE.

Roldán Xopa, en contraste, señaló que la ciudadanía debe ser más exigente en la labor de los políticos para seguir la ley, debido a que el "razonamiento excepcionalista es uno de los graves problemas" del país. "Nos apegamos a la ley o se reniega de ella dependiendo si nos beneficia o nos perjudica", señaló el académico.

Criticó al INE, no obstante, por "intentar generar un problema de estado por un error doméstico".

