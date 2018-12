Los posicionamientos de partidos en San Lázaro

REDACCIÓN 01/12/2018 11:14 a.m.

Con la asistencia de 448 diputados y 110 senadores dio inició la sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los grupos parlamentarios iniciaron sus posicionamientos.

El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, instruyó la lectura del Bando Solemne del 6 de septiembre de 2018, que contiene la declaración de presidente electo para el periodo 2018 -2024, en medio del grito de los diputados morenistas y sus aliados del PT y PES "! Es un honor estar con Obrador!", "Es un honor estar Obrador".

Andrés Manuel López Obrador regresa al Palacio Legislativo de San Lázaro 13 años después. Lo hizo en 2005 para defenderse del desafuero, ahora para la ceremonia oficial de transmisión de mando de la Presidencia de la República.

"Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mi que me juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!", soltó entonces a los legisladores erigidos en jurado para la procedencia del desafuero.

En 2005 el presidente de la Cámara de Diputados era Manlio Fabio Beltrones, del PRI, ahora sin ningún cargo político pero activo.

LOS POSICIONAMIENTOS

Raúl Bolaños, PVEM

Raúl Bolaños, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dijo este sábado que creen y respaldan el nuevo proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

"Es hora de la unidad y lograr la transformación. Está en nuestras manos consolidar esta cuarta transformación que le nuevo Gobierno propone para nuestra nación".

Miguel Mancera Espinosa, PRD

Miguel Mancera Espinosa, en representación de la fracción del PRD, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que defienda la Constitución y que todo se haga dentro de la ley.

En sesión de la Cámara de Diputados, exigió al presidente respeto a sus leyes y que se les dé fuerza a sus instituciones. Indicó que es indispensable que los superdelegados respenten en federalismo.

"Entonces lo llamamos a que se convierta en el guardián de ello (la legalidad), que como presidente no permita que se lleven a cabo actos fuera de la ley. Es necesario e indispensable que en este Gobierno todo se haga dentro de la ley, nada fuera de ello".

Además pidió que se cumplan todas sus promesas de campaña.

"Le decimos y reiteramos al presidente que esperamos que se cumplan todas las promesas de campaña para el bienestar de los ciudadanos".

Giovanna del Carmen Bañuelos, PT

La lucha del PT ha estado encaminada a lograr transformación nacional y profunda. Tenemos claro que AMLO ha venido encabezando el proceso de dicha transformación. Desde el 2000, nos sentimos muy orgullosos de ser el único instituto político que postuló a AMLO en tres ocasiones. Lo logramos, México. Lo logramos, compañeros. En este andar, entre victorias y derrotas, hemos coincidido en que se requiere una cuarta transformación. Gobernaremos con él y asumiremos responsabilidades y acciones que nos corresponda.

Cuando se cometan acciones alejados de la población, el PT seguirá haciendo aportación. Nos hemos convertido en un estado que le falló a los mexicanos, cambio efectiva participación ciudadana y proyecto alternativo de nación.

Hay que pasar a de la mano invisible a la mano visible del estado de derecho. Solo habrá seguridad pública si hay seguridad económica.

PT reforma Art. 3 que la educación permita a los jóvenes nutrirse en la cultura y cosmovisión. Partido Trabajo tiene plan central: universalización de la educación temprana. Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa.

Luis Manzanilla, Encuentro Social

El diputado del Partido Encuentro Social, Luis Manzanilla, dijo que buscan que México sea promotor de las libertades y que se forme un Gobierno fuerte.

"No queremos ni postulamos idea de la lucha de clases, un encuentro social. Queremos Estado promotor de las libertades. Gobierno fuerte, pero esbelto, sin trabas", aseguró.

En su mensaje, también comentó que el PES apoya el Plan Nacional de Seguridad propuesto por AMLO.

"Apoyamos el Plan Nacional, en especial la creación de la Guardia Nacional", puntualizó.

Manzanilla comentó que estarán haciendo hincapié en el combate a la corrupción.

"Estamos en la ´hora cero´ de la cuarta transformación. Buscaremos la paz, el bienestar, la seguridad, con cero tolerancia a la corrupción", mencionó.

Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano

Destacó el papel del Poder Legislativo.

"El Poder Legislativo no puede ser ventanilla de trámites del presidente. Es la representación de todos los mexicanos, donde se encuentra la diversidad de intereses y donde tenemos obligación que nos incluyan y representen a todos y a todas. El poder no puede olvidarlo", señaló.

El senador del MC dijo que los gobiernos estatales, incluidos los municipios, son parte de las decisiones nacionales.

"Lo decimos con claridad: Los gobiernos estatales, incluidos los municipios, son parte de las decisión".

"El reto no es menor, implica construir un nuevo régimen, sin permitir que las ruinas nos arrastren el pasado, que la soberbia nos aleje del interés común", finalizó.

René Juárez Cisneros, PRI

El diputado René Juárez Cisneros, del PRI, dijo que su partido recibe de manera positiva la llegada a la Presidencia de López Obrador, pero que levantarán la voz cuando sea necesario.

"Ya no hay excusas. El 1 de julio quedó demostrado que México cuenta con instituciones sólidas que garantizan la vida democrática. Desde el PRI, saludamos el inicio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero no estaremos de rodillas o actuando indignamente ante el poder, habremos de levantar la voz cuantas veces sea necesario", afirmó.

Juárez Cisneros dijo que reconoce el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Saludos y respeto el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, al amigo y al hombre. Que sea la historia la que juzgue al hombre de Estado y no al diatriba y la descalificación de algunos que solo saben destruir impregnados de amargura y odio", señaló.

Juárez Cisneros dijo que están dispuestos a alcanzar una alianza, con al menos siete puntos de convergencia, que son los siguientes:

-No aceptaremos retrocesos en el federalismo mexicano .

-No admitamos que se castigue a estados y municipios en presupuesto del próximo año .

-Defendamos reformas que no afecten al campo y campesinos .

-No permitamos avasallamiento de un poder sobre otros poderes y cumplimento de la ley .

-Defendamos independencia de órganos autónomos para estado transparente .

-Que la política social no se convierta en una perversidad a través de reparto de dinero, a través de los ´superdelgados´ .

-Hagamos lo necesario para consolidar un sistema educativo de calidad que le sirva a México, a las y los mexicanos.