"Los perros ladran, señal que cabalgamos", lanza "Alito" Moreno sobre elección 2024

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, afirmó que se está concentrando en dirigir al Partido Revolucionario Institucional, pero que si se ha generado discusión sobre quién sería el posible candidato del tricolor para la presidencia de 2024 es porque su partido sigue vivo.

"Veo que muchos se ocupan en escribir a petición de parte, entonces como dicen en el argot o como dicen en la cultura para que no suene tan feo: ´Si los perros ladran, Pancho, señal que cabalgamos´ y ahí va el PRI", afirmó Alejandro Moreno durante la conferencia de prensa en la que la coalición Va Por México anunció sus decisiones en torno a las candidaturas para el proceso electoral de 2022.

El PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que irán juntos para las elecciones a las gubernaturas de Aguascalientes, Tamaulipas, Durango e Hidalgo.

En relación con las candidaturas para Oaxaca y Quintana Roo aún continúan discutiendo qué decidirán; Alejandro Moreno afirmó que es posible conformar candidaturas bipartidistas.

En relación con una posible candidatura presidencial, luego de la participación del priista, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN afirmó que su partido cuenta con perfiles que podrían ser candidatos y enumeró a Mauricio Vila, Santiago Creel, Diego Sinhue, María Eugenia Campos y Jorge Romero Hicks.

"El PAN tiene buenas opciones para ganar y para gobernar pero para todo hay tiempo y cada partido tiene que elegir", afirmó Cortés.

El panista reiteró que siguen dialogando y que aún tienen que decidir si irán en coalición para 2024 y en caso de hacerlo, cómo elegir a un posible candidato o candidata presidencial.

Los dirigentes, acompañados de las secretarias generales de los partidos, afirmaron que buscarán garantizar la paridad de género en la elección de candidaturas sin que sea únicamente con el objetivo de cumplir las cuotas en sí mismo sino para garantizar igualdad.

En relación con la candidatura de Quintana Roo, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el actor Roberto Palazuelos se ha acercado con el partido para afirmar que tiene intenciones de gobernar el estado.

Tanto Zambrano como Cortés y Moreno afirmaron que decidirán a tiempo si irán en coalición en Quintana Roo e Hidalgo y recordaron que tienen hasta los primeros días de enero para hacer el anuncio correspondiente.

El dirigente nacional del PRD también manifestó su rechazo a Hugo López Gatell, a quien caracterizó como cobarde por haber salido de su comparecencia en la Cámara de Diputados luego de que se sospechó que una legisladora estaba grabando la reunión.

"Pero de ahí a que sean secretas las comparecencias y que no se sepa nada de lo que ahí se dijo o que no quede nada grabado y luego cada quién dé sus versiones, es una absoluta falta de respeto porque el señor va ahí a comparecer ante la sociedad a través de los representantes del pueblo. Es, además de criminal, un cobarde al no querer comparecer y continuar en la misma comparecencia", afirmó Zambrano.

Asimismo el dirigente del PRD afirmó que su partido respaldaba completamente a la bancada perredista que criticó y cuestionó a López Gatell.





(Luis Ramos)