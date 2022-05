Los países que AMLO pide a Biden incluir de la Cumbre de las Américas y EU dice no

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que durante la llamada que sostuvo el pasado viernes con el mandatario estadounidense, Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas que se realizará en California el próximo junio.

Sin embargo, Estados Unidos confirmó que no enviará invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, para la cita en Los Ángeles, California.

"Con todo respeto le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Esto, luego de que hace unos días el gobierno estadounidense afirmara que ve "poco probable" que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua pudieran ser convocados para la Cumbre.

Al respecto, López Obrador criticó que no se puede convocar a una cumbre de las Américas "si no invitamos a todos", dijo.

"En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", cuestionó el mandatario mexicano.

Señaló que quien no quiera ir "que no vaya" pero insistió en que no se debe excluir a ninguna nación.

Y refirió que en la región se requiere diálogo y no confrontación, además de acusar que hay grupo al interior de Estados Unidos que se opone porque han sacado provecho de la política excluyente.

"Ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos", añadió.

Afirmó que en respuesta, Biden le dijo que "pensaría" la propuesta.

Biden ha adelantado que su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es "trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma" en que se gestiona "de manera conjunta la migración en la región para la próxima década", según un comunicado reciente de la Casa Blanca.





EU DESCARTA ASISTENCIA

Estados Unidos descartó este lunes invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que "no respetan" la democracia.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN24.

ADELANTO

El gobierno de #EEUU confirma que #Cuba, #Nicaragua y #Venezuela (Maduro) "no van a recibir invitaciones" para la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles: Brian A. Nichols, @WHAAsstSecty, en entrevista exclusiva en @CPoderNTN24

9pm @NTN24 pic.twitter.com/6woHKKUMrh — Gustau Alegret (@GustauAlegret) May 2, 2022

El funcionario subrayó que el presidente de EU, Joe Biden, "ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación" a la cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió este lunes la participación de su país en el encuentro, y denunció que EU pretende organizar una cumbre de "Estados selectivos".

"Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y la cooperación", añadió.

También se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la semana pasada pidió en una llamada con Biden que invite a "todos los pueblos de América".

"¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", cuestionó el mandatario mexicano.

El gobierno estadounidense ya avisó la semana pasada que veía "improbable" invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que sí asistieron a la Cumbre de las Américas celebrada en Ciudad de Panamá en 2015.

EU no ha confirmado en cambio si invitará al opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente desde 2019.

La IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994, y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.





(Luis Ramos)