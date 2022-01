Los padecimientos médicos de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a una revisión de rutina en el (Sedena), de acuerdo con la información oficial que difundió su vocero.

El mandatario ingresó este viernes al Hospital Central Militar, para una "revisión programada", informó el vocero Jesús Ramírez.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al hospital central militar de la @SEDENAmx para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 21, 2022

López Obrador ha contraído en dos ocasiones el virus Sars-Cov2 que provoca covid-19.

La primera vez que AMLO contrajo la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV2 fue hace casi un año, el 24 de enero de 2021 e igualmente informó de su contagio a través de redes sociales.

La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirlo en sus ruedas de prensa mañaneras, se limitó a decir sobre la salud de AMLO que el mandatario, de 67 años e hipertenso, está "muy bien" con "síntomas ligeros" de la enfermedad y que "sigue en pleno ejercicio de sus funciones".

El zar contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, dejó claro que la transparencia no sería la prioridad: "El presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato", dijo.

Ahora, en 2022, la recuperación del presidente tras su segundo contagio fue de una semana, en donde indicó que presentó los síntomas de una gripe común, incluida ronquera.

LOS PADECIMIENTOS DE AMLO

El mandatario, es de dominio público, padece hipertensión y en 2013 sufrió un infarto.

La madrugada del 3 de diciembre de 2013, López Obrador fue internado de emergencia en el hospital Médica Sur por "infarto agudo al miocardio en evolución".

El ahora mandatario se sometió de emergencia a una intervención coronaria que culminó de manera exitosa. El cardiólogo Patricio Ortiz detalló que sólo una de las arterias coronarias fue la que presentó obstrucción.

"La arteria afectada presentaba placas de colesterol y coágulos que generaron el episodio cardíaco", dijo.

El día de su ingreso, AMLO únicamente refirió dolor en el pecho. La intervención quirúrgica ocurrió en los primeros 30 minutos tras el ingreso del mandatario y en ese entonces, el cardiólogo indicó reposo de dos a cinco días.

Seguidores de AMLO a las afueras de Médica Sur, al sur de la CDMX, en 2013 (Cuartoscuro)

Tras su recuperación y en seguimiento al caso, López Obrador indicó a los medios de comunicación que después del reposo, cambió ciertos hábitos para mejorar su salud y desde entonces no ha tenido alguna complicación relacionada a esta falla cardíaca.

De manera extraoficial, se presume que también padece de problemas en la columna vertebral y, de acuerdo con los periodistas Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart, ha sido paciente del doctor Félix Dolorit, uno de los más reconocidos y cotizados del mundo, estrella del Hospital Comunitario en Larkin, ubicado en la zona más exclusiva del sur de Florida, en el South Beach de Miami.