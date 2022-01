"Los organismos electorales no son los más caros del mundo", responde INE a AMLO

Luego de que el presidente de Andrés Manuel López Obrador asegurara que México es el país que más recursos destina al organismo electoral en América Latina, el Instituto Nacional Electoral (INE) le respondió que las elecciones en México ni los organismos electorales son los más caros del mundo.

A través de sus redes sociales, el INE destacó que "son múltiples las tareas que el INE debe de hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre", dice la publicación del INE en Twitter.

#ElINEteLoExplica. Ni las elecciones en México ni los organismos electorales, son los más caros del mundo. Son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del #VotoLibre. — @INEMexico (@INEMexico) January 17, 2022

Durante la conferencia mañanera de este día el presidente López Obrador mostró en una tabla que México es el país que más recursos destina al organismo electoral en América Latina, con mil 318 millones de dólares.

Mientras que, otros países no gastan tanto en este rubro, como Colombia, que sólo gasta 247 millones de dólares; Perú 174 millones; y Argentina 165 millones.

Siendo Nicaragua y Paraguay los países con menos recursos, con 22 millones y 9 millones respectivamente, según la tabla que mostró López Obrador.

En este sentido, el mandatario afirmó que el INE cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo la Revocación de Mandato, pues refirió que dicha situación fue demostrada luego de la propuesta de recortes que presentó el gobierno la semana pasada.

López Obrador comentó que al INE le urge un plan de austeridad, pues si los consejeros de éste hacen un esfuerzo se podría llevar a cabo la consulta.

"Es que tienen recursos, lo que hicimos fue decirles háganle así. Que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, no, los mismos. Nada más que los de arriba no tengan servicio médico privado, nosotros no tenemos, así era antes", puntualizó.

"Si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE se puede llevar a cabo la consulta para la Revocación de Mandato, porque es un método democrático que tenemos que ir estableciendo (...) Ya está demostrado que sí tienen recursos", agrego.

El presidente mexicano insistió en que urge un plan de austeridad en el INE para resolver esto de la mejor forma posible.

"Se va degradando parecen ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, se ponen a pelear por dinero y ya termina no siendo una diferencia de tipo ideológico político, sino una diferencia por dinero y se ve muy mal", explicó.

MJP