Los números de los independientes rumbo a la Presidencia

Son tres los aspirantes que cumplieron con los criterios para obtener las candidaturas a la Presidencia y estos son sus números

REDACCIÓN 02/03/2018 01:30 p.m.

Así van los aspirantes a una candidatura independiente (Especial)

Son varios los números que se pueden destacar en lo que significó como una precampaña para los aspirantes independientes a la Presidencia, de la cual tres lograron cumplir con los objetivos: la ex panista Margarita Zavala, el ex perredista Armando Río Piter y el ex priísta Jaime Rodríguez Calderón.

Criterios que cumplieron

Los criterios para lograr la candidatura independiente a la Presidencia de la República, que han sido cumplidos por tres de los aspirantes, preveían alcanzar el apoyo de al menos el uno por ciento de la lista nominal, lo que equivale a 866 mil 593 mil firmas, así como lograr el uno por ciento de la lista nominal en al menos 17 entidades.

Para lograr esto tuvieron un plazo de 127 días, entre el 16 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de 2018, tiempo en el que tenían un tope de gastos de 33 millones 611 mil 208 pesos. En dicho proceso, ahora sólo resta que se validen los apoyos y la fiscalización para que estos tres personajes sean formalmente candidatos presidenciales por la vía independiente, lo cual tiene como fecha límite el próximo 28 de marzo, se detalla en el Tercer Reporte Electoral de Integralia.

El proceso en 4 pasos

1.- Se verifica que las firmas correspondan a personas que se encuentren en la lista nominal.

2.- Se toma una muestra aleatoria representativa de cada aspirante para hacer una revisión exhaustiva.

3.- Si 10 por ciento o más de la muestra presenta inconsistencias, se verifica el total de los apoyos.

4.- Se dictamina la validez de los apoyos de cada aspirante para continuar con el proceso de registro.

En el caso de la Presidencia, son tres los perfiles que lograron cumplir con los requisitos y están a la espera de la validación de sus candidaturas.

El primero es Armando Ríos Piter, de 45 años de edad, quien cuenta con 10 años de afiliación al PRD. El segundo es Margarita Zavala, de 50 años, con 33 años de afiliación al PAN. El tercero es Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con también 33 años de afiliación al PRI.

El Bronco domina en redes sociales

En el periodo de análisis que va del 6 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de 2018, Integralia encontró que El Bronco supera por una proporción de tres a uno a los otros dos independientes en número de seguidores en Twitter.

Sin embargo, en el periodo de recolección de firmas quien más creció fue Margarita Zavala, con 171 mil seguidores más, le sigue El Bronco con 41 mil 800 más y al final Ríos Piter con 5 mil 700 más.

Otro dato destacado es en materia de interacción, en este rubro también destaca Zavala, con un total de 21 por ciento de tuits en los que interactúa con tuiteros, le sigue El Bronco con un 8 por ciento y una vez más Ríos Piter queda al final con un 3 por ciento.

En la red social Facebook, el líder absoluto es el ex gobernador de Nuevo León, quien acumula poco más de 2.5 millones de "Me Gusta" en su perfil, con un aumento de 147 mil 500 en el periodo de recolección de firmas.

En un segundo lugar lejano, la ex primera dama Margarita Zavala tiene 584 mil "Me Gusta", con un aumento de 35 mil 600 en el periodo ya referido.

En tercer lugar está Ríos Piter con 336 mil 300 "Me Gusta" y un aumento de 4 mil 600.

Apoyo Ciudadano

Hasta el 26 de febrero de 2018, quien más firmas reportó fue Jaime Rodríguez con más de 2 millones, sin embargo, hasta el momento sólo se le han validado 1.2 millones de firmas.

Esta tendencia se mantiene en los otros dos aspirantes, pues Armando Ríos tuvo 1.7 millones de firmas reportadas y sólo 1.1 millones. Margarita Zavala reportó 1.5 millones y le validaron 1.06 millones.

En una revisión semana por semana, El Bronco tuvo el mayor número con 238 mil 645 firmas obtenidas en la semana 7 del estudio, seguido de las 230 mil 994 de Ríos Piter en la semana 12, finalmente, Margarita Zavala tuvo como mejor semana la número 11 con 159 mil 113 firmas.

Dispersión por estados

En este rubro, Margarita Zavala alcanzó el mayor número de estados, con 26; luego El Bronco, con 25 y Armando Ríos Piter alcanzó 22.

Sin embargo, el guerrerense alcanzó a ser el líder en firmas en 15 estados del país, le sigue el gobernador con licencia de Nuevo León con nueve y al final queda Zavala con siete estados. Se destacó que ningún aspirante alcanzó el 1 por ciento de la lista nominal en Hidalgo.

A continuación se muestra una gráfica con tres estados en los que alcanzaron más apoyo estos tres virtuales candidatos a la Presidencia:

¿Cuánto gastaron?

Recordando que el tope de gastos es de 33 millones 611 mil 208 pesos, los tres aspirantes quedaron muy por debajo de este límite.

El que más gastó fue El Bronco con 19,186,061 pesos de ingreso reportado y 19,185,037 de gasto reportado. Erogó diariamente 159,875 pesos.

En el caso de Armando Ríos Piter, tuvo un ingreso reportado de 5,217,528 pesos y un gasto reportado de 5,216,284 pesos. Registró un gasto diario de 43,469 pesos.

Para Margarita Zavala, hay un ingreso reportado de 3,790,114 pesos y un gasto reportado de 13,864,592 pesos. Diario gastó 115,538 pesos.

Estas son las propuestas de los aspirantes que detectó Integralia:

