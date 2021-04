Los niños, nuevo blanco ideológico de la 4T, advierten especialistas

En menos de un mes, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apuesta por llevar su batalla ideológica a los Libros de Texto Gratuitos.

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos lanzó una convocatoria para el rediseño de los materiales, la cual de acuerdo con especialistas consultados por La Silla Rota podría ser la oportunidad para que la 4T lleve su ideología a un nuevo blanco, que son los niños, así como lo han hecho gobiernos anteriores.

Los especialistas coincidieron que los libros en los que se van a ver reflejados estos temas serán principalmente los de Historia y de Formación Cívica y Ética, que por su contenido se prestan para abordar este tipo de temas.

Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que hay una especie de tradición de inculcar a los niños a través de los libros de texto las ideologías, así como las visiones políticas e históricas del gobierno en turno.

"Y ahora me parece que se está tratando de hacer un giro en ese sentido, el problema me parece que es de una doble dimensión, primero que la propuesta de la Cuarta Transformación regresa a una perspectiva ideológica y política de generaciones muy antiguas, es decir, las ideas del Estado como única solución para enfrentar los problemas sociales, económicos, culturales, una visión muy gobiernista en este sentido y con un énfasis muy preocupante en los otros modelos que se experimentaron en el pasado reciente, es decir, una visión negativa, la que está sintetizada en el neoliberalismo como una especie de amenaza para cualquier propósito", señaló.

El politólogo José Fernández Santillán recordó que, en gobiernos anteriores, como los del Partido Revolucionario Institucional, también se hicieron adecuaciones con la ideología de la administración en turno, pero señaló que era diferente, porque nunca se mencionaba al partido, sino que se daba una idea de que los niños tenían que ver no solamente por su interés, sino por el interés general.

"El problema es que la 4T lo que quiere reorientar ahora en la mentalidad de los niños no es un sentido patriótico, sino un sentido partidista, muy al estilo de los partidos comunistas como el de la Unión Soviética, como el Partido Comunista Cubano, basados en una historia en el que la culminación es la 4T, como si fuera la secuencia de la independencia, como lo ha dicho el propio López Obrador", dijo.

Mientras que Alma Maldonado-Maldonado, investigadora del Cinvestav, dijo que más que un tema de ideología, ve con preocupación que el proceso de rediseño se haga en tan pocos días, con una convocatoria masiva poco seria y poco profesional.

ESPECIALISTAS VEN RIESGO DE ADOCTRINAMIENTO Y POLARIZACIÓN

Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM, señaló que es probable que el libro de Historia reproducirá la forma de ver la historia de la Cuarta Transformación, lo que el presidente López Obrador denomina los cuatro momentos históricos, entre ellos la lucha de liberales y conservadores, lo que podría ser un riesgo para la polarización.

Yo pienso que sí, porque incluso entre los que decimos qué bueno que llegó el presidente López Obrador a la presidencia, qué bueno que se está luchando contra la corrupción, qué bueno que está haciendo un gobierno que muestra austeridad, lo cual no significa que estemos de acuerdo de todo lo que dice y todo lo que hace, ni que hagamos escándalo de todo lo que hace

Para Fernández Santillán, relatar la historia en los libros desde la perspectiva de la 4T podría tener varios riesgos, ya que se parte de una ideología basada en el pragmatismo y en el interés de una persona.

El especialista alertó que "No es una adecuación, es un adoctrinamiento muy parecido al de los gobiernos totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, ese es el gran peligro.

"Es gravísimo, porque entonces se cierra mentalidad de las personas, en el niño se forma una sola idea del mundo, basada en una visión entre buenos y malos, los buenos son los que están en esa idea y los malos son los que están contra esa idea, entonces nuestras nuevas generaciones tendrán una mentalidad muy diferente a la que nosotros nos formamos", señaló.

Rodríguez Gómez advirtió que los riesgos también pueden ser en la continuidad de la educación, ya que se han hecho cambios a los libros de texto en poco tiempo, recordó que el más reciente fue en 2016, lo que ha provocado que no haya continuidad en los planes de estudio y que las últimas generaciones reciban educación híbrida.

Destacó que a largo plazo también "se va a tener a generaciones de adolescentes y de jóvenes muy cautivos en el sentido de las becas que están recibiendo y la formación que están recibiendo, creo que sí hay un proyecto en ese sentido, que le pone énfasis a la continuidad de la Cuarta Transformación más que a la modernización de los contenidos educativos".

ALERTAN QUE PODRÍA HABER LIBROS MAL HECHOS O IMPROVISADOS

Conaliteg abrió el 8 de marzo la convocatoria para el rediseño de los libros de texto gratuitos, de acuerdo con el calendario oficial, del 22 al 26 de marzo se conformaron grupos de trabajo, del 29 de marzo al 2 de abril se les dio capacitación, esta semana se recibirán dictámenes y del 12 al 18 de abril se corregirá el contenido de los libros con base en los dictámenes negativos.

Esto quiere decir que el proceso de revisión y modificaciones de los libros de texto se hará en menos de un mes. Al respecto, los especialistas señalaron que el proceso se debería de hacer con más tiempo para que los resultados sean de mayor calidad.

Maldonado-Maldonado señaló que no hay claridad sobre el proceso, cómo se va a realizar, quién va a estar al frente y criticó que no hay liderazgo en la SEP para hacerlo. Además, recordó que no es la primera vez que se intentan hacer "libros colectivos", en los que se aceptan varias opiniones, pero los resultados anteriores han sido pésimos.

Sobre el periodo que hay para este cambio, dijo que "es absurdo, no hay manera que el tiempo que están planteando se pueda lograr eso. Que sean unos libros mal hechos ese es el principal riesgo que todos vemos y que desafortunadamente eso pueda significar unos libros sobre todo improvisados".

Rodríguez Gómez indicó que se debería prestar más atención a la calidad, porque los libros van a parar en las manos de los alumnos y los maestros.

Asimismo, criticó que la SEP y Conaliteg no están pagando a quienes colaboran en el rediseño, ni a autores ni a ilustradores, lo que desalentará a quienes quieren participar en la convocatoria.

Cabe recordar que esta semana hubo críticas y memes en los que la gente puso diversas imágenes en las portadas de los libros de texto, en tono de burla, a manera de protesta porque las autoridades quieren que los artistas gráficos donen sus obras.

Para Díaz Barriga, la diversidad es otro reto que el gobierno de la 4T tendría que resolver con este cambio a los libros de texto, ya que es uno de los compromisos que hizo el presidente López Obrador. Indicó que hasta ahora se ha avanzado en algunos libros que se publicaron en lenguas originarias, pero para que sea completo se tendría que pensar en libros para comunidades originarias, con sus valores e idiosincrasia, y para contextos sociales muy diversos.