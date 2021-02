Los “narcocorridos” que llevaron a cantantes a la muerte

Tras el auge de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, cantantes de banda comenzaron a escribir canciones relatando la vida de los capos de la droga llamados “narcocorridos”.

Desde “hazañas” o “caídas” de capos de la droga, así como mensajes a los cárteles contrarios, en los últimos 20 años este tipo de canciones han abundado en el repertorio musical mexicano.

Sin embargo, detrás de estas canciones en varios casos está la muerte. Los autores de dichas melodías terminan en ocasiones asesinados en actos de enorme violencia.

LUIS MENDOZA DE “LOS RONALDOS”

Al pasado lunes 8 de julio, Luis Mendoza, cantante de “Los Ronaldos”, fue asesinado por un grupo armado que disparó en más de 300 ocasiones en su contra, en Ciudad Obregón, Sonora.

De 23 años, el cantante murió junto con su hermano y representante, al salir de un velorio en la funeraria “La Misión”.

El 15 de julio se presentaría con su banda en el antro bar “La Katrina”, en Ciudad Obregón, sin embargo, esto ya no pudo ser.

Mendoza era conocido por cantar “narcocorridos”, sin embargo, tenía uno en particular y recientemente publicado: “Los chiquinarcos”.

Esta canción aborda la vida de excesos e impunidad que mantienen los hijos de los viejos capos de la droga.

Sonora es una entidad con marcada presencia del cártel de Sinaloa, liderado actualmente por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Antes de su asesinato, y como promoción el evento que protagonizaría en “La Katrina”, publicó un video donde canta una canción donde aparentemente habla de supuestas amenazas de muerte en su contra.

"¿Qué es lo que quieren, qué buscan, qué están planeando? que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo", dice la canción.

VALENTÍN ELIZALDE

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas, Valentín Elizalde fue asesinado por un grupo armado tras presentarse en la Feria Expo Reynosa 2006.

El atroz asesinado contra “El Gallo de Oro” habría tenido razones relacionadas con el crimen organizado y de todas las líneas de investigación, destaca una que involucraba una canción interpretada por Elizalde.

Valentín era conocido por interpretar canciones de amor, sin embargo, también cantó “narcocorridos”, mismos que lo habrían llevado a la muerte.

“A mis enemigos” es una de las canciones más emblemáticas de “El Gallo de Oro”, mismas que lo llevaron a la fama, sin embargo, habría un mensaje y un nombre tras la letra.

Dicha canción sería en honor al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán”. Incluso se iría más allá: la melodía sería un mensaje de Guzmán Loera a sus enemigos, tal y como se titula la canción.

El cártel del Golfo, principal enemigo del Cártel de Sinaloa, según versiones de las autoridades, se adjudicaría el destinatario del mensaje de la canción. Por ello, asesinaron al “mensajero”: Valentín Elizalde.

En ese entonces, el cártel del Golfo contaba con un brazo armado: “Los Zetas”, un grupo de militares retirados que se encargaban del “trabajo sucio” de la organización criminal.

Dos nombres salen a relucir entre los responsables del asesinato de “El Gallo de Oro”: Raúl Hernández Barrón, alias "El Flander I", y Jaime González Durán, alías “El Hummer”, ambos considerados fundadores de dicho brazo armado.

Ambos se encuentran detenidos. Sobre “El Hummer”, en días pasados, se detuvo su extradición a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el asesinato se dio en territorio del cártel del Golfo y “Los Zetas”. Valentín, además, habría sido amenazado para que no visitara Tamaulipas, advertencia que claramente no siguió.

“EL PRÍNCIPE DEL CORRIDO”

La madrugada del viernes 9 de febrero del año pasado, Javier Reyes, mejor conocido como “El Príncipe del Corrido”, fue asesinado por un grupo armado en la colonia San José, en la delegación Tláhuac.

Reyes fue conocido por escribirle un corrido a Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, extinto líder del cártel de Tláhuac.

“Y sigo vigente con toda mi gente, comandando el cártel siempre muy al frente, mi nombre es noticia: El Ojos, el Mal, soy Felipe Pérez”, dice la canción que “El Príncipe del Corrido”, en la Feria de Zapotitlán, en Tláhuac, en 2015.

No sólo la canción, varios fueron los vínculos de Reyes con “El Ojos”.

Se menciona, además, que Javier Reyes, cantaba en las fiestas que organizaba el hijo de “El Ojos”, Miguel Ángel Pérez Ramírez, a quien llaman “El MK”.

Tres autos de lujo también vinculan al líder criminal con el cantante.

Son un automóvil BMW Z4, una camioneta Suburban dorada y un Mercedes Benz blanco, los cuales fueron utilizados por Javier Reyes en la grabación de un video musical “El Señor de los Cielos”, mismos que eran propiedad de Pérez Luna.