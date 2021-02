Los memes del coronavirus en México infectan las redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque oficialmente no hay casos de coronavirus en el país, el gobierno mexicano está alerta pues hay un caso en el que no se sabe aún sí se trata o no de dicho virus.

La noticia, sin embargo, no pasó desapercibida en redes sociales, el coronavirus se convirtió incluso en tendencia y, claro, los internautas no podían dejar pasar la oportunidad de hacer memes.

Este nuevo virus que ha sido descrito como una neumonía que puede contagiarse entre humanos, ya le costó la vida a nueves personas en China, su lugar de origen.

Las alertas en México aumentaron cuando se confirmó el primer caso de este virus en un hombre residente de Estados Unidos que viajó desde Wuhan, China a Washington.

Hasta el momento se tienen registrados 445 casos de coronavirus de los cuales 440 son en China, dos en Tailandia, uno en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, respectivamente.

En México, la Secretaría de Salud ya está aplicando medidas de seguridad. Primero emitió un aviso de viaje al extranjero para quienes planean ir a China.

Asimismo, se implementaron medidas de seguridad en los aeropuertos de Monterrey, Cancún y Guadalajara, donde arriban vuelos directos de ese país asiático.

(Rodrigo Gutiérrez)