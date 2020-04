Los héroes de la guerra contra el coronavirus

El covid-19 ha causado temor e incertidumbre entre la población mexicana que se ha resguardado en sus casas para evitar contagios. Sin embargo, esta pandemia también le ha dado rostro a los "héroes sin capa", esas personas que desde su trinchera continúan haciendo su trabajo en beneficio de muchas personas.

La doctora Damaris es una de las "heroínas sin capa", ya que ella atiende a pacientes con covid-19 en Guadalajara, Jalisco. A pesar de las largas jornadas laborales y la presión de esta pandemia, ella afirma que lo más gratificante de su trabajo es "saber que puedo apoyar en situaciones cómo ésta, que es cuando más se necesita".

Damaris ha tenido que hacer cambios fuertes en su vida personal para evitar contagiar a sus seres queridos. Ella es recién casada y tuvo que rentar un departamento junto con su esposo para aislarse y no poner en riesgo a sus suegros, asimismo, lleva un mes sin ver a sus padres por la misma razón, sacrificios que hace para que estén a salvo.



Mariana (su nombre fue cambiado a petición de ella) es doctora en una clínica del IMSS en el estado de Hidalgo y ante la falta de insumos, ella se compró su equipo de protección personal y todo lo necesario para continuar atendiendo a los pacientes. Hasta ahora ha gastado alrededor de 2 mil 500 pesos en mascarilla, goggles, lentes y otros materiales.

Por un lado me gusta mi trabajo, amo mi trabajo, me compré todo el equipo porque tampoco quiero dejar de atender a la población, por otro, también tengo miedo

En el Centro Médico Nacional La Raza también han enfrentado la falta de insumos necesarios, como en el caso de la enfermera Sofía (su nombre fue cambiado a petición de ella), quien hace su trabajo con el material que tiene, ahí lo que mas les hace falta son las mascarillas N95. Ella hace un llamado a la población a quedarse en casa, porque esa es la única manera de evitar la propagación del virus y la saturación del sistema de salud.

En esta emergencia sanitaria, no todos los "héroes sin capa" son médicos, también están en otras áreas. Ése es el caso de Martiniano, quien realiza un trabajo esencial en esta pandemia. De 57 años, es empleado de limpieza en la Línea 12 del Metro, en el transbordo de Ermita, donde diario pasan miles de personas.

Sus armas para limpiar son sus guantes rojos, su uniforme negro con naranja y franjas verdes y su escoba, cuyo rosca del palo está tan gastada que mejor la volteó para sujetar el cepillo con un hule. Martiniano tiene cubrebocas, pero prefiere usarlo sólo en caso de que se enferme de covid-19. A él le toca convivir con lo peor de las costumbres de los mexicanos, como son los escupitajos arrojados donde sea.

El personal de limpieza no se detiene a pesar de la pandemia. Omar, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva un escudo protector colgando en su cuello, un escapulario con la imagen de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Además, claro, de sus guantes de carnaza y botella de gel antibacterial que compró y se ha acabado ya, aunque él continúa recogiendo la basura de decenas de casas en su ruta.

Ora sí que yo nada más uso los guantes, mi botellita de gel y lo que Dios nos diga. Sí me da miedo enfermarme, pero estamos a la decisión de Dios; primeramente él, salimos bien

LA SILLA ROTA le preguntó concretamente sobre su escapulario; directo y sin rodeos, responde que son sus protectores, como los del Presidente. Y él confía en eso. "Tengo quince años de barrendero, empiezo desde las seis de la mañana. Me lavo las manos cada hora en baños públicos o negocios donde nos dan permiso".

Ángeles Vera fue la única mujer que LA SILLA ROTA encontró en uno de estos campamentos de limpieza y la única barrendera equipada por completo con el kit de salud que armó y lleva en la parte trasera de su carrito. Ella también recoge todos los días la basura de decenas de casas, con las reglas de seguridad pertinentes.

Tengo gel antibacterial, lo ocupo de dos a tres veces; traigo guantes y cubrebocas. No puedo estarme lavando a cada rato las manos porque en este trabajo no se puede. El cubrebocas lo uso nada más en el momento que trabajo, llego a la casa y lo desecho: uno por día porque no hay cubrebocas en ninguna farmacia y además están costando muy caros ¡La gente se está encajando con los cubrebocas! Los guantes los ocupo durante un mes y los lavo cada semana porque es imposible lavarlos diario porque no se secan

Algunos "héroes sin capa" también han sufrido los estragos de esta pandemia de covid-19, como en el caso de Froylán, de 28 años, quien trabajaba como encuestador del Inegi para levantar el Censo de Población y Vivienda 2020. Le asignaron la colonia Belén de las Flores, en Álvaro Obregón, donde se contagio de coronavirus.

El encuestador comenzó a sentir síntomas de contagio del virus desde el 24 de marzo y acudió al hospital Fernando Quiroz y luego fue enviado al 20 de Noviembre el 25 de marzo y dado de alta el 28.

En el mercado Leandro Valle "El rincón de Leslie" ofrece servicio de comida domicilio para que sus clientes no salgan de casa. Leticia Vázquez, su propietaria, ha podido conservar el número mínimo de empleados para no tener que cerrar y al mismo tiempo no aumentar el costo de su servicio. Sin embargo siente pesar por no poder dar empleo a quienes se lo han solicitado, a consecuencia del desempleo agravado por la pandemia.

"Un hombre vino y dijo anoche me corrieron, trabajaba en un bar del Centro. Me dieron las gracias por lo del coronavirus y dijeron que no había garantía de regresar. Tengo que pagar renta, mantener a mi hijita y mi esposa. Por favor, deme trabajo de lo que me ponga: le lavo los trastes, lavo sus cortinas, le hago la limpieza. Pero no me deje sin trabajo", le dijo. "Sentí incomodidad por no poder darle un trabajo", lamenta, "le dije, en cuanto esto se componga date una vuelta, si todavía no tienes trabajo y yo sigo abierto, adelante".

Denisse encargada de la cocina Susy, en el mercado "Esfuerzo Conjunto" ubicado en la zona oriente, prepara comida corrida para no dejar sin comer a ninguno de sus clientes; y frente a la contingencia tiene también servicio para llevar a casa, aunque claro, las ventas han bajado.

"De cinco kilos de arroz que hacíamos, ahora hacemos tres; de tres de frijol, ahora hacemos kilo y medio; y de cinco kilos de bistec, ahora solo compramos dos y medio. La gente ya casi no come aquí, viene con sus trastes y ordena para llevar, o pide a domicilio. Cocinamos pese al desabasto de lechuga romana, el limón de trece pesos el kilo subió a 30, el huevo se disparó a 40 cuando el kilo estaba en 32; el brócoli está agotado que porque en el campo no están cortando la misma cantidad; y que el poco que hay, que costaba no más de cinco pesos el kilo, subió a 14. Y mañana sube el kilo de tortilla", relató esta "heroína sin capa".

(María José Pardo)