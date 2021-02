Los habitantes que se niegan a abandonar las Islas Marías

Hay algunos que fallecieron aquí y que no fueron reclamados por los familiares o no hubo forma de contactar a la familia, porque fueron abandonados o la familia los rechazó, o no tenían familia. La mayoría de ellos son hombres, los datos del libro de defunciones del registro civil indican que muchas muertes son por cuestiones naturales, como infarto, por enfermedades de edad avanzada, por lesiones que les hicieron, como cuchillos o navajas, otros murieron ahogados, e incluso otros fueron mordidos por los tiburones. En el caso de menores las muertes que tenemos es por cuestiones de salud, incluso hay lápidas de niños o menores edad que murieron en la década de 1940”.