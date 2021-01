Los fraudes en venta de oxígeno vía redes sociales

"Son cinco mil de renta a la semana", le dijeron a Griss. Sus familiares y amigos cercanos, involucrados en la búsqueda de un contendor de oxígeno, le respondía que era caro, pero el deterioro en la salud de su padre y la desesperación la llevó a un creer que, con tal de salvar su vida, debía pagar cualquier precio.

En el camino descubrió cómo opera un grupo de estafadores en redes sociales y, además, vivió la muerte de su padre a consecuencia de la insuficiencia respiratoria y el daño pulmonar que le ocasionó el Covid-19.

Ante la escasez en el país con proveedores de equipo médico tanto de cilindros como contenedores y concentradores de oxígeno, necesarios para pacientes en estado crítico de insuficiencia respiratoria, en los grupos de venta en redes sociales proliferan supuestas opciones no reguladas, entre las cuales, detrás, también se encuentran defraudadores.

"En la desesperación accedemos a cualquier precio que nos den", contó Griss, quien reconoce que los cinco mil pesos le parecían demasiado, pero no importaba, dado el desabasto del producto y al observar el detrimento progresivo en la que la vida de su familiar.

Usuarios consideran que este tipo de fraude es posible debido a que no hay un regulador que actúe en cuanto al precio que se fija entre particulares, ni posibilidad de rastrear a todo el cúmulo de perfiles que surgen con nombre, fotografía y una supuesta identidad en redes como Facebook e Instagram.

Los defraudadores aprovechan la desesperación, ya que condicionan proveer el concentrador a cambio de un depósito inicial. Los argumentos, cuentan víctimas de este modus operandi, son variados. Por ejemplo, mencionan que hay otro ofertante, más cerca, que da más por la urgencia que tiene y debido al desabasto; entonces, propician que la persona que tiene al familiar grave incremente el monto con tal de que lo proporcione inmediatamente; incluso, pueden solicitar que cubran gastos de traslado o de envío.

Si la persona cae en la estafa y hace un anticipo a través de transferencia o depósito en tiendas de conveniencia como Oxxo, el perfil del vendedor desaparece en redes sociales. Para ellos perder una cuenta de usuario con la que intentan defraudar no es problema, debido a que disponen de una red amplia de perfiles en los que simulan operaciones, los cuales comienzan a ser denunciados en los grupos de venta; no obstante, muchos, después de haberse consumado el fraude.

"Que lamentable que lucren de esta manera con la desesperación de la gente, no son acciones normales pedir dinero cuando no han entregado nada", expuso Griss en una denuncia que hizo pública en redes. Ella no depositó; sin embargo, su familiar murió en el intento de encontrar un contenedor o tanque, ya que narró que el tiempo va siempre en contra, por la progresión acelerada de la enfermedad de Covid-19.

Este no es el único caso: en Pachuca, un usuario que se identificaba como Mario Palafox solicitó a la familia de un paciente grave un depósito de 2 mil 700 pesos por la renta de un concentrador, el cual realizaron, pero nunca lo envió, tampoco la guía con la que el supuesto paquete podría rastrearse. El equipo médico, les dijeron, llegaría en cuatro horas por envío exprés, cuando la salud de su enfermo se agravaba, pero ocurrió.

En la capital de Hidalgo el oxígeno escasea. Las filas frente a centros de suministro médico alcanzan varias calles. Ya no hay, dicen constantemente de unos a otros, por eso las redes sociales se convierten en una alternativa.

La experiencia de Ariadne es otra más: "a mí me pedía 10 mil pesos de depósito para entrega en mi domicilio, le comenté que yo le pagaba a la entrega y siempre me dijo que no".

Las denuncias por fraude se extienden en grupos de todo el país, con capturas de perfiles –muchos inactivos o eliminados– y testimonios que relatan el mismo modo de operación: "cuidado con esta rata. Compré un concentrador de oxígeno y todo fue un fraude, acostumbra a enviar links para pagar por mercado pago y esto es lo que envía", publicó Mitzi Guerrero en Concentradores y Tanques de Oxígeno Sólo Tijuana, un grupo creado para facilitar la búsqueda de material para pacientes Covid, en el cual se han denunciado estafas.

Por el pago de 5 mil 500 pesos del concentrador, Mitzi recibió dos gafas de sol imitación de una persona que se identificaba como Eduardo Ruiz.

En Oxígeno y concentradores Monterrey, un sujeto fue denunciado por pedir depósitos de 500 y 600 pesos por traslado para llevar el concentrador y después bloquear a quienes había estafado, lo mismo que en Ecatepec.

"Hice un depósito para rentar un concentrador de oxígeno y no lo entregaron. Ya me bloquearon los teléfonos, no contestan las llamadas ni los mensajes. Son unos rateros, sólo están lucrando con la necesidad de la gente en tiempos de pandemia", denunció Karla, igualmente en Ecatepec.

Debido al incremento de contagios de Covid, la demanda de oxígeno ha aumentado, lo cual ha generado escasez. Con ello, también la fluctuación de precios y las estafas.

Por rentas, los precios de los concentradores alcanzan hasta los ocho mil pesos semanales; en ventas, de los 18 mil hasta los 24 mil pesos.