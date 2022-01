Los exfuncionarios que han desfilado en la FGR por caso Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la lista de nombres de exfuncionarios públicos y ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht que fueron llamados a declarar por el caso Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) que presuntamente recibió sobornos a manos de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México para comprar a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, que resultó en un total de 475 millones de dólares.

TAMBIÉN LEE: La lujosa mansión en las Lomas que la FGR quiere quitarle a Emilio Lozoya

LA LISTA DE NOMBRES

El medio "Quinto Elemento Lab" dedicado a hacer periodismo de investigación obtuvo a través de solicitudes de información dirigidas a la FGR una lista con 22 de los nombres de exfuncionarios y ejecutivos que han declarado en la investigación, misma que precisó está incompleta.

Siete de los nombres que aparecen en esta lista pertenecen a actuales funcionarios de Pemex cuyos sueldos mensuales ascienden a más de 100 mil pesos, de acuerdo con lo registrado en la página Nómina Transparente.

1. Alejandro Martínez Sibaja.

2. Armando Ricardo Arenas Briones.

3. Arturo Francisco Henriquez Autrey.

4. Carlos Vinicio Morales Azpiroz.

5. Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar.

6. Fernando Amor Castillo.

7. Gustavo Escobar Carre.

8- Jesús Lozano Peña.

9. Victor Dominguez Cuellar.

10. André Arthur Glorieux González, actual gerente en Pemex.

11. Aquiles Moreno Martínez.

12. Armando García Espinosa.

13. Armando Hiram Hinojosa González, actual gerente en Pemex.

14. Arturo Arregui García, actual gerente en Pemex.

15. José Aarón Marrufo Ruiz, actual gerente en Pemex.

16. José Luis Antonio Gómez Góngora.

17. José Manuel Sánchez Reyes, actual subgerente corporativo en Pemex.

18. Leonardo Cornejo Serrano, actual subdirector corporativo en Pemex.

19. Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, actual subgerente corporativo en Pemex.

20. Emilio Ricardo Lozoya Austin.

21. Guillermo Antonio Suarez Solis.

22. Rodrigo Duran Tacla.

LOS OTROS INVOLUCRADOS, SEGÚN LOZOYA

En agosto de 2020, La Silla Rota tuvo acceso al documento de denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la FGR a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto así como los excandidatos a la presidencia del país, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya, del PAN por diferentes actos de corrupción.

Las imputaciones detallan la entrega de sobornos para llevar a cabo reformas estructurales, también la venta de la empresa Etileno XXI; dinero destinado a diputados del PAN; montos dirigidos a empresas, medios de comunicación y periodistas para la campaña presidencial del 2012; la compraventa de Agro Nitrogenados y la gestión de contratos y robo de hidrocarburos a Pemex.

Los otros nombres que figuran en la denuncia de Lozoya son el de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Crédito Público; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador, hoy actual gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, exsenador y exgobernador de Querétaro.

También Ernesto Cordero Arroyo, exsenador. David Penchyna Grub, exsenador y ex titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Salvador Vega Casillas; ex senador; Osiris Hernández, secretario Particular de Ricardo Anaya; Salvador Casillas, exsenador; Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda y Pemex, así como exdirector General de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado y contra la periodista, Lourdes Mendoza.

TAMBIÉN LEE: ¿Quiénes son los 17 involucrados que señala Emilio Lozoya?

Respecto a Peña Nieto y Videgaray, Lozoya acusó que ambos entregaron 80 millones de pesos a siete legisladores para que trabajaran en favor de la reforma energética (hoy aprobada y que AMLO pretende modificar), según informó el periodista Ciro Gómez Leyva.

Los siete legisladores en ese entonces habrían sido Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas .

na