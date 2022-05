Los Esquer: la familia incrustada en la 4T

Carmelina Esquer y Alejandra Camacho, hija y esposa respectivamente del secretario particular del presidente López Obrador Alejandro Esquer (en la imagen), gozan de importantes sueldos. (Cuartoscuro)

Carmelina Esquer y Alejandra Camacho, hija y esposa respectivamente del secretario particular del presidente López Obrador Alejandro Esquer, ocupan en este momento cargos relevantes en Petróleos Mexicanos. Ambas gozan de importantes sueldos dentro de la nómina de esta dependencia pues Alejandra gana poco menos que su esposo y que el titular del Ejecutivo además de residir en la CDMX; en tanto que su hija gana más del doble que el mandatario y reside en Estados Unidos. Esta es la información que encontró La Silla Rota tras revisar las declaraciones patrimoniales de esta familia, cuyo ascenso laboral y económico se encuentra ligado al inicio de la 4T.

Este viernes, Reforma publicó una nota donde señala que Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International (PPI) e hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió a finales de 2020 una casa en Houston, Texas, valuada en más de 400 mil dólares, es decir unos 8 millones de pesos.

De acuerdo con el diario, la residencia está ubicada en un fraccionamiento de reciente en The Cove al oeste de Houston consta de 868 metros cuadrados y fue adquirido con un crédito hipotecario.

Según Declaranet, la hija del secretario particular del presidente antes de contar con esta residencia, Carmelina contaba con un departamento de 88 metros cuadrados que en abril de 2017 adquirió de contado por poco más de 2 millones de pesos.

Esquer Camacho sin trayectoria profesional en el sector petrolero fue designada en 2019 como director de PPI, la cual tiene sede en Houston, Texas es la responsable de las compras en el extranjero para Pemex, con lo cual ha negociado contratos millonarios con la empresa holandesa Vitol y Baker Hughes.

EL ASCENSO FAMILIAR

No es el primer caso; ocurre en todos los sexenios con todos los partidos políticos, sean locales, estatales, federales, al igual que en poder Legislativo y Ejecutivo. Nepotismo, no es entonces una palabra más en el diccionario sino el sello de diversas administraciones públicas; y la 4T no es la excepción.

Carmelina Esquer Camacho (de 45 años) declaró a la secretaría de la Función Pública el 31 de julio de 2020 trabajar en Pemex Corporativo específicamente en una de varias sus filiales, Pemex Procurement International (PPI) como directora general; la sede se encuentra en Houston, Texas. Aunque asumió el cargo en julio de 2019 la prensa supo de su nombramiento dos meses después. Según la información que ella proporcionó no está contratada por honorarios y ocupa por oficina una suite en el edificio de la calle Sam Houston Park Drive en Texas.

Su salario mensual, precisó, es de 13 mil 500 sin precisar si éstos son pesos o dólares; no obstante, por su cargo y encontrarse en el extranjero se presume que serían dólares; de ser así el equivalente de este sueldo en pesos sería de aproximadamente 284 mil, considerando el actual tipo de cambio en 21 pesos. En algunos medios de comunicación trascendió que este encargo internacional podría alcanzar poco menos de 500 mil pesos mensuales. Según información de Pemex, PPI es una de sus subsidiarias con personalidad jurídica y patrimonio propios; "la compañía ofrece servicios de compra, negociación de contratos, logística, inspección y procesamiento... y atiende a clientes en todo el mundo".

Previo a su actual encargo internacional Carmelina trabajó cinco meses en esta paraestatal. Ingresó en febrero de 2019, es decir, dos meses después de haber iniciado el sexenio y permaneció ahí hasta junio. Su encargo, precisó, coordinador "cuya función principal es dirigir procesos y funciones estratégicos", señaló sin mayores detalles. Por ese lapso de menos de medio año, dijo haber recibido ingresos por 379 mil 844 pesos.

Sin embargo, este no fue su primer empleo en la administración federal. Su debut anterior a Pemex, fue en la unidad de coordinación de delegaciones de la ex secretaría de Desarrollo Social (hoy Bienestar). El cargo, Delegada Regional "con la función de supervisión y coordinación de trabajos en equipo", refirió y un sueldo de 55 mil 733 pesos. Solo permaneció ahí 25 días.

La hija del secretario particular del presidente cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional, en el Instituto Tecnológico de Monterrey; además de una maestría de gobernanza global "para formar estrategas y líderes en la creación de programas de política pública en economía, seguridad, migración y gobernanza a nivel nacional e internacional" según la página web de la Universidad de las Américas Puebla en alianza con la Jenkins Graduate School, donde le curso. La SEP muestra en su portal web la cédula profesional de ambas, en 2005 y 2020 respectivamente.

Según su declaración, Carmelina afirma no contar con rendimientos por actividades financieras y tener tres cuentas bancarias nacionales. Como propiedades refiere un departamento de 88 metros cuadrados de la inmobiliaria Labanat con valor de 2 mdp pagados al contado y adquirido en 2017; su automóvil Gol Volkswagen también fue pagado de contado en octubre de 2018 por 189 mil pesos.

En cuanto a bienes muebles la funcionaria señaló haber adquirido menaje de casa (recámara, sala y centro de televisión) por un monto de 4 mil 750 dólares pagados al contado el mismo mes que asumió su cargo; todo, adquirido en la tienda Ashley Homestore de Houston; el columnista Mario Maldonado refiere que la actual funcionaria vive en aquella ciudad en Woodlands. Ésta es, dentro del condado de Montgomery, una zona residencial exclusiva que destacó en 2010 porque llegó a residir ahí un importante número de empresarios mexicanos (principalmente de la zona norte de México) que huyó de la violencia que desató el crimen organizado en sus entidades. Ahí, conformaron su propia asociación. El lugar destaca por su ambiente pacífico, las casas de madera, extensos jardines y campos de golf, así como restaurantes y zona comercial VIP.

CARMELINA ANTES DE LA 4T

En su declaración patrimonial señaló haberse desempeñado como asesora de la bancada del partido del Trabajo en el Senado de la República, cuyo coordinador parlamentario era el actual titular de CFE, Manuel Bartlett y en donde destacó el actual gobernador poblano, Miguel Barbosa. Su contrato, mismo que puede consultarse por internet, señala un sueldo de 30 mil pesos mensuales, de febrero de 2017 a junio del 2018; dos días antes de la elección presidencial, dejó el cargo.

En la IP trabajó 9 años en la empresa de mensajería DHL con el cargo de Nacional Account Manager; y un año en la empresa IBM México como analista de procesos y controles.

ALEJANDRA CAMACHO GONZÁLEZ, SU MAMÁ

La esposa de Alejandro Esquer también llegó a trabajar a Pemex al inicio de la Cuarta Transformación. En su última declaración patrimonial del mes de mayo señala formar parte de Pemex Corporativo con el cargo de gerente de capacitación que asumió en julio de 2019, es decir, a la par del nombramiento de su hija. Coincidencia o no, al igual que Carmelina trabajó los cinco meses anteriores en la paraestatal con un puesto administrativo en el área de recursos humanos y un sueldo de 93 mil 171 pesos. Es decir, un promedio de 20 mil pesos menos al sueldo del presidente. Durante el 2019 reportó ingresos por un millón 248 mil 494 pesos. Informa contar con un doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones en Educación Superior; no precisa con estudios de licenciatura y maestría.

ALEJANDRA ANTES DE LA 4T

Previo a la actual administración, las labores de Alejandra eran estrictamente docentes. Por ejemplo, de agosto de 2018 a enero de 2019 (en los últimos meses del sexenio Peñanietista) se desempeñó en la Universidad Anáhuac Norte como desarrolladora de doctorado, reportó en su declaración. Mientras que del año 2015 al 2017 fungió como coordinadora académico administrativa en la Universidad de las Américas Puebla en el Jenkings Graduarte School, el mismo lugar donde su hija Carmelina refiere haber cursado su maestría. Tras su actual cargo público en Pemex la Universidad Anáhuac le dedicó una nota informativa.

Anteriormente trabajó un año en Consultoría Integral para el Desarrollo de Potencial Humano, como coordinadora de diplomado. Y previo a este, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, un organismo descentralizado de la SEP donde refiere haber sido Técnico Pedagógica de 1997 al 2000.

Hoy, Alejandra declara no contar con ingresos adicionales por ninguna actividad financiera y señala contar solo con una cuenta bancaria, cuando en su primera declaración patrimonial dijo tener dos.

Entre sus propiedades refiere haber comprado de contado un vehículo Seat Arona modelo 2020 con un precio de 327 mil pesos; pero en su anterior declaración reportó tener un vehículo Mazda Sport modelo 2019 pagado de contado con un valor de 347 mil pesos. En cuanto a joyas señala que éstas tienen un valor de 80 mil pesos, pero resalta una contradicción; en su primera declaración patrimonial asegura que fueron pagadas de contado, en la segunda refiere que fueron una herencia.

EL SECRETARIO E INGENIERO ESQUER

Hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador, Rosario Alejandro Esquer Verdugo ocupó el lugar de René Bejarano en 2003 tras los videos escándalos que terminaron con su carrera política.

Padre de Carmelina y esposo de Alejandra, señaló en su primera declaración patrimonial ante la SFP en enero de 2019 que su función como particular del presidente, cita textual, era "administración de bienes materiales, atención directa al público, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones, contratos de bienes y servicios, manejo de recursos financieros y manejo de recursos humanos". Su clave presupuestal era la H31 con un ingreso mensual de 106 mil 698 pesos, dijo.





Sonorense, ingeniero civil del Instituto Politécnico Nacional, su cédula profesional data de 2010. Como propiedades enlista una casa de 120 metros cuadrados de construcción en un terreno de 800 metros cuadrados, pagado al contado. Otro terreno de también 800 metros cuadrados; uno más -rústico, precisa- de 78 578 metros cuadrados. Un local de 181 metros cuadrados y un departamento de 99, ambos compartidos con un hermano. Todos estos bienes inmuebles fueron adquiridos entre 2003 y 2017 bajo los empleos de secretario particular del exJefe de Gobierno (2003-2005); consejero nacional de Morena entre 2012 y 2015; y secretario de finanzas del mismo partido de 2015 a 2018. También refirió contar con dos automóviles y 5 cuentas bancarias, todas en pesos mexicanos.

Su última declaración patrimonial del mes de junio registra algunas modificaciones; una de ellas es que, según el nuevo formato de declaración patrimonial, su nivel jerárquico es considerado subsecretario de Estado u homólogo. Otro, que como secretario particular del presidente de la República resumió sus funciones con otra descripción: "dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos que instruye el presidente". Ahora su clave presupuestal o equivalente es H11; y reportó un ingreso neto en el año anterior (2019) por un millón 568 mil pesos.

En esta segunda declaración Esquer agregó una casa de 200 metros cuadrados de construcción en una superficie de 246 metros cuadrados, precisa que le fue donada en 2002. Añade un departamento de 99 metros cuadrados, además de las otras propiedades mencionadas. Refiere también haber adquirido menaje de casa en la tienda departamental Liverpool y contar con seis tarjetas bancarias, una afore y un Pensionissste.