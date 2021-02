Los escándalos por los depas y casas de Irma Eréndira y su hermano

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y su hermano, el superdelegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, han sido señalados en el último mes por irregularidades en su patrimonio inmobiliario.

Luego de que el portal LatinUS diera a conocer que la funcionaria y su esposo John Ackerman han comprado cinco propiedades en los últimos 9 años, además de que el gobierno federal le habría obsequiado un terreno valuado en 6 millones de pesos, Grupo Reforma publica que el superdelegado, y hermano de la secretaria, comenzó con la acumulación de propiedades 15 años atrás, y resalta la existencia de una finca en Acapulco que no aparece en la declaración patrimonial de Sandoval Ballesteros.

El Registro Público de la entidad guerrerense muestra que Pablo Amílcar habría adquirido en junio de 2010 una propiedad de 316.72 metros cuadrados en la Colonia Vista al Mar.

Las condiciones de la compra no están aclaradas, pues en el folio de registro no se asienta el nombre de ningún vendedor, el monto que se pagó por la vivienda ni si fue al contado o con hipoteca.

Sin embargo, David Elbjorn Trani, entonces encargado de despacho del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) de Guerrero -y quien ha sido señalado por la venta ilícita de residencias de lujo vía el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco-, consignó el contrato de compraventa a favor de Sandoval.

Pese a que en dos declaraciones como funcionario federal en enero y mayo de 2019, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros no incluye en ninguna la propiedad referida, cuya dirección corresponde a una casa de tres niveles.





Acumulación de propiedades

El superdelgado, en contraste, sí declaró haber adquirido al contado, desde 2005, otras tres propiedades. Una cuarta, valuada en un millón 950 mil 160 pesos, fue heredada de su padre, Pablo Sandoval Ramírez. No obstante, los ingresos reportados por el funcionario no son de grandes dígitos pues no ha ocupado cargos de alta remuneración dentro de la administración pública.

En 2003, un año después de que iniciara como asesor de la bancada del PRD en el Senado, fue nombrado director de Control y Evaluación del Gobierno del Distrito Federal, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Su primer departamento, ubicado en la Colonia Tlacoquemécatl, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, lo compró cuando era funcionario del Partido de la Revolución Democrática. Este inmueble de 126 metros cuadrados, después fue vendido a la propia Irma Eréndira Sandoval.

Desde entonces y hasta 2008 fungió como secretario de organización nacional del PRD.

En 2007 compró dos departamentos tan sólo con días de diferencia. Uno es de 105 metros cuadrados en la Colonia Hipódromo Condesa, del otro no especifica ubicación. De acuerdo a la declaración patrimonial del ahora superdelegado, el costo combinando de ambas propiedades fue de 2 millones 171 mil pesos.

El patrimonio Sandoval-Ackerman





El 19 de junio pasado, LatinUS detalló que en copropiedad con su esposo, el periodista John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval tiene cinco propiedades adquiridas al contado en un lapso de 9 años, cuando ambos fungían como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El valor de estos bienes inmuebles, según el mercado actual, es de 60 millones de pesos, cifra cinco veces mayor que lo que la secretaria reportó al formar parte del gabinete de López Obrador.

Además, el portal publicó que en 2007 la administración capitalina a cargo de Marcelo Ebrard, habría regalado un terreno a la hoy titular de la Función Pública, el ubicado en Santo Domingo de Los Reyes, colonia Pedregal de Santo Domingo Coyoacán. Este obsequio ha sido negado por la SFP, que expone que se trata de la casa donde creció con su familia. “El terreno fue escriturado a su nombre por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado sino de aplicación general”, explicó la dependencia.

Cabe mencionar que en su declaración patrimonial, Sandoval Ballesteros solo dio a conocer dos casas y tres departamentos con los precios de adquisición excusada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El 22 de junio, Ackerman, actualmente miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar y designar a nuevos consejeros electorales, luego de que en redes sociales le pidieron su renuncia al puesto respecto al tema de las declaraciones patrimoniales, por lo que advirtió que demandará a los responsables de la filtración y difusión de sus datos personales. “#ConLaFamiliaNo”, tuiteó Sandoval y el hashtag fue utilizado también por Ackerman.









