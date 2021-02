Los donantes de dinero en efectivo de AMLO... legales

Imposible conocer los nombres de donantes de dinero en efectivo en los primeros comicios federales en que Morena debutó como partido, entonces presidido por el hoy mandatario, López Obrador. Los archivos financieros con que cuenta el Instituto Federal Electoral dan cuenta sólo de los montos que informó este instituto, pues la ley fiscalización en aquel entonces no requería a los partidos informar montos de donación, así como el nombre de los donadores, sino hasta 2018.

De ahí que, por ahora, sólo se pueda emitir una opinión general respecto a las cifras que se mencionan en los vídeos difundidos el jueves por el periodista Carlos Loret, donde Pío -el hermano del presidente-, recibe dinero en efectivo de manos de David León (exdirector de Protección Civil) y entonces asesor del gobierno en turno en Chiapas, encabezado por Manuel Velasco.

Según dichos vídeos (del 2015, ambas en aquel estado) Pío recibe primero un millón de pesos (el 30 de mayo) y después un segundo (25 de junio); y se habla de la entrega de futuras mesadas por mes. “Aquí te traigo uno para el arranque” dice León a Pío, es para el tema de apoyar el movimiento aquí en Chiapas. Después te traigo un segundo. Hazle saber al licenciado (se refiere a López Obrador, entonces presidente de Morena), a través de tus medios, que lo estamos apoyando.

Pero, es importante recordar que en 2015 las elecciones federales se realizaron el domingo 7 de junio; mientras que en Chiapas las elecciones locales para elegir diputados al congreso local se llevaron a cabo el 19 de julio. Por ahora no es posible determinar si el dinero que recibió Pío fue utilizado para ambos o uno procesos electorales; o bien, para la gira que realizó López Obrador en aquellas fechas para recorrer la entidad.

En cualquiera de ambos casos, la conclusión de Leonardo Núñez, investigador en Mexicanos Contra la Corrupción, es la misma y así lo hizo saber a La Silla Rota el viernes. “Aunque el presidente diga que son aportaciones de la gente. El trasfondo es que no importa de donde venga el dinero ¡El simple hecho que no lo reportes ya lo hace ilegal!”, afirmó.

“A la izquierda, lo que declaró @PartidoMorenaMx en 2015 como aportaciones de simpatizantes. A la derecha, los montos de los sobres entregados a Pío López Obrador (y que son parte de muchas otras entregas) Conclusión: quisieron ocultar ese dinero ilegal”, tuiteó Leonardo Núñez hoy y elaboró la siguiente gráfica.

¿CUÁNTO DINERO DEL INE RECIBIÓ MORENA EN 2015?

En enero de aquel año el Instituto dio a conocer los montos de financiamiento público que recibiría cada partido. Por ser un organismo político de reciente creación, Morena solo recibió 120.8 millones de pesos, del cual 78.1 debían ser para actividades ordinarias permanentes y 23.4 para gastos de campaña. Y esa cantidad debía utilizarse para la elección de 500 diputados federales, nueve gobernadores (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), además de alcaldes y diputados locales en aquellas entidades más los 16 jefes delegacionales (hoy alcaldes) en la CDMX.

Los montos más altos los recibió el PAN (mil 157 mdp) y PRI (mil 375 mdp); y aun así hoy es público que el PRI sumó recursos que no reportó de entidades como Veracruz y Chihuahua, que son los casos de desvío de recursos de los ex gobernadores Duarte (Javier y César, respectivamente). Es obvio que los recursos que recibió Morena podrían no haber sido suficientes.

LOS DONANTES MORENOS EN ELECCIONES FEDERALES 2018

Son 102, según los listados que entregó el partido con nombre y apellido. Precisa que los donativos fueron en especie sin precisar qué, más no en efectivo; y la mayoría provinieron de simpatizantes. El lapso de estos donativos corresponde a la campaña, del 30 de marzo al 27 de junio. El monto total fue de 1.8 mdp.

Por ejemplo, Alejandro Robledo Carretero, señalado como simpatizante, donó 290 mil pesos en especie. Hoy se desempeña como subsecretario de Planeación y Protección Civil en la secretaria de Seguridad Ciudadana.

Francisco Iván Carmona Esquivel, simpatizante de Morena, donó 254 mil pesos en especie pero en 2019 fue contratado en Morena por un sueldo de 17 mil 451 pesos por honorarios, con el cargo de “auxiliar en actividades políticas”.

O Eliseo Cadenas Ocampo, militante y contador, quien donó 381 pesos en especie, aunque en 2015 se desempeñó como contador del partido en Morelos.

O el caso de Anarik Eugenia González Castillo, quien donó 1680 pesos y hoy se desempeña como jefa de departamento de atención e información a migrantes en el gobierno de Veracruz.





(MJP)