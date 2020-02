Los dimes y diretes entre AMLO y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

"Para nosotros, es uno de los mejores programas, fíjense lo que son las cosas. A mí me llena de satisfacción que los jóvenes no sean rechazados y que tengan la posibilidad de estudiar, a veces se dice: sí ¿y para qué estudian, si cuando terminan no tienen trabajo? Aún con ese supuesto, que desde luego puede debatirse porque estudiar es fortalecer el espíritu, fortalecer la conciencia, y encontrarle sentido a la vida, el estudio es fundamental, es básico para la existencia. Bueno, pero también hay otra cosa, se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia", agregó.