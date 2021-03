Los cárteles ven debilidad en el gobierno de AMLO: Fernández Menéndez

El presidente de Andrés Manuel López Obrador no tiene una clara estrategia de seguridad y, en consecuencia, los cárteles ven debilidad en el gobierno de México.

Así lo explicó el periodista y escritor Jorge Fernández Menéndez, en entrevista con La Silla Rota sobre su nuevo libro "La nueva guerra: Del Chapo al Fentanilo".

Jorge Fernández Menéndez no ve una estrategia clara de seguridad en el gobierno de López Obrador. "La estrategia de seguridad del presidente es no tener estrategia", sentenció.

Para el escritor, el presidente solo tiene una serie de medidas, algunas acertadas, otras no, pero no una estrategia de seguridad como tal. "Nadie puede estar en desacuerdo que hay que reducir las desigualdades sociales, pero eso no alcanza para tener una estrategia".

Fernández Menéndez lamenta que López Obrador olvide a las policías locales y municipales, cortando recursos para su capacitación y depuración, dejando casi 400 corporaciones al acecho del crimen.

"Desde Fox se ha fracasado en la mejora de policías locales, pero López Obrador ni siquiera lo ha abordado de lleno, todos los esfuerzos son para la Guardia Nacional y no será suficiente".

Estas decisiones provocan que el crimen organizado vea debilidad en el gobierno y realice actos como el "Culiacanazo" o el ataque contra el jefe de la policía capitalina.

"Los cárteles ven debilidad en el gobierno mexicano", señala el escritor y periodista, por ello el Cártel de Sinaloa se sintió con la fuerza para rescatar a Ovidio Guzmán López en el Culiacanazo y el CJNG para perpetrar un atentado contra Omar García Garfuch.

"La falta de claridad en la estrategia hace que los cárteles vean en el gobierno una debilidad y de esa manera es como actúan [...] los dos hechos se producen porque los cárteles perciben debilidad de las autoridades", sentenció.

CJNG Y CÁRTEL DE SINALOA, EL CENTRO DEL UNIVERSO DEL NARCO

En el universo del narcotráfico hay dos grandes soles, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, el resto son planetas y satélites que giran a su alrededor.

"En el universo del crimen organizado hay dos grandes soles, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que a su vez tienen planetas que giran alrededor de estos que son organizaciones que se han visto disminuidas o apenas están en crecimiento", dijo Fernández Menéndez.

El conductor del programa "Todo personal" detalló que en este rango de planetas hay bandas delictivas como el Cártel del Noreste, que ha ido en ascenso, y los Beltrán Leyva, que están muy disminuidos.

"Estos planetas tienen a su vez satélites, que son cerca de 80 o 90 células criminales, todos giran de una u otra forma en torno a esos dos soles (el Cártel de Sinaloa y el CJNG)", señaló el periodista.

En estos satélites podrían "Guerreros Unidos" o "Los Rojos", que emanan de los Beltrán Leyva; "Los Metros" o "Los Talibanes", que surgen del Cártel del Golfo; "Gente Nueva" o "Los Salazar", que tienen su origen en el Cártel de Sinaloa; entre otras decenas más.

Este "universo" del narcotráfico se dio tras la pulverización de los cárteles ocasionada por la estrategia de descabezar a los cárteles del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador niega en retomar.

Sin embargo, Jorge Fernández no solo dijo que es necesario seguir descabezando a los cárteles, sino que no hacerlo podría significar un fortalecimiento de las organizaciones criminales. Hay que hacerlos, claro está, con sus diferencias, detalla.

"Descabezar a los cárteles sirve, quizá los errores del pasado es que solo se concentró en descabezados y no en terminar de romper sus estructuras, hubo éxitos como la casi desaparición de "Los Zetas" o los Beltrán Leyva", mencionó.

Y agregó: "el problema fue que no se avanzó en el lavado de dinero y en otras prácticas de estas bandas como el secuestro y la extorsión, que termina siendo lo que más afecta a la ciudadanía".