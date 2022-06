Los audios que embarran al líder del PRI, Alejandro Moreno

Nuevos audios revelados desde la cuenta Martes del Jaguar, ligada a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, involucraron al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito", en un presunto delito de lavado de dinero, simulación y fraude de compra-venta de terrenos y manejo de dinero en efectivo.

En el audio presuntamente se detalla el lavado de dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón, Campeche.

La gobernadora Sansores tituló el video como "las clases de lavado de dinero de Alito", en el que se establece que fue el abogado del político priista, identificado como Zertuche, quien habría escogido una empresa en particular para que no quedara rastro alguno.

"Bueno, dile que al final del día yo necesito que me dé 12 (millones de pesos), mínimo, para poder pagar por lo menos (...) lo único que necesito es, Mane que deposite 12 millones es la operación y a la verga (...) con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar, el 'panque' y voy a pagar el edificio a Tomás y ese edificio ya lo ponemos en renta", se escucha decir al dirigente nacional del PRI.

En otra parte del audio, supuestamente Alejandro Moreno le explica el mecanismo a través del cual el pago de una venta de una casa llegaría a manos de su madre y ella le pasaría el monto que sería al menos de 15 millones de pesos.

Además de estos nuevos audios, hacemos el recuento de los audios en los que se ha visto involucrado el político priista que van desde presumir donación de Cinépolis para las campañas, hasta insultar a proveedores y "matar de hambre" a periodistas, no a balazos.

CASO CINÉPOLIS

En uno de los audios filtrados se presume que se escucha la voz del hoy diputado federal manifestando que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales.

En el audio se escucha a Moreno, también exgobernador de Campeche, hablar con otra persona a la que llama "Pepe".

¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Que lo dijo ese cabrón. ¿Cuántas crees Pepe? 6 mil. Tiene en Asia, tiene en China, tienen en África, tiene todo. Imagínate, güey, oye, y que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio, 25 millones de pesos

"Él me dijo: ´hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos millones?´. Me dijo: ´2 millones, son 24´. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre es para que dé 300", dice el dirigente nacional del PRI de acuerdo con la grabación.

Hay que recordar que, esta es la tercera grabación que difunde la gobernadora de Campeche luego de que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

INSULTA A PROVEEDORES

En otro audio exhibido en redes sociales por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde presuntamente exhibe al líder del PRI, Alejandro Moreno, insultando a proveedores para que surtieran gorras y playeras para la elección de 2021.

#AUDIO | Filtran audio de @alitomorenoc discutiendo con su equipo por no solicitar materiales a proveedores antes de pagar. https://t.co/2iCJPzwBzp

Vía: @LaydaSansores pic.twitter.com/4Mbj41yru5 — La Silla Rota (@lasillarota) May 12, 2022

En el audio se presume que Alejandro Moreno habla con el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, sobre el cobro de proveedores del gobierno estatal para:

"A ver quién vergas se paga eso, eso se paga después de la elección, putos ustedes son muy decentes eso de estar pagando a tiempo a los proveedores; tú pide y mándalos a la verga, tú pide y que lo surtan antes, a los proveedores que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche", se le escucha decir a Alejandro Moreno.

En el audio se presume que Alejandro Moreno habla con el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, sobre el cobro de proveedores del gobierno estatal para:

"A ver quién vergas se paga eso, eso se paga después de la elección, putos ustedes son muy decentes eso de estar pagando a tiempo a los proveedores; tú pide y mándalos a la verga, tú pide y que lo surtan antes, a los proveedores que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche", se le escucha decir a Alejandro Moreno.

Después, les advierte a sus interlocutores:

"No quiero hacer chingaderas, porque soy muy confiado y con opiniones tengo la confianza con los temas, yo así soy, no quiero que me vean la cara de pendejo, no quiero encabronarme por una mamada, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras a un proveedor... a mi no me importa otra cosa que no sea Campeche, me vale verga. A un proveedor que le compraste durante dos años que llevamos acá, lo menos que le puedes decir es hijo de puta regálame 100 mil gorras y pónmelas en Campeche, eso debiste hacerlo hace seis meses no ahorita...".

Más adelante amenaza con que si vuelve a ir al estado y no ve gorras, "cuando no salgan los resultados" habrá consecuencias para su equipo.

"Yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra me vale verga quien la pagó si el CEN o el Comité, le hablas al puto proveedor y te lo pago el otro mes y ponme las gorras... Me vale madres, ve y resuélvelo, tienen la publicidad. El día que no salgan los resultados de Campeche a todos ustedes me los voy a chingar", se escucha.

PERIODISTAS NO SE LES MATA A BALAZOS, SE LES MATA DE HAMBRE

A través del programa "Martes del jaguar", que transmite el Gobierno de Campeche, la gobernadora difundió un nuevo audio de Moreno Cárdenas.

"Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije", se oye en la grabación.

En las declaraciones, el dirigente priista también exclamó que "yo siempre lo he dicho, el hijueputa que se pase de verga, una verguiza ¡Verguiza! ¡Salvaje!".

AUDIO GRABADO POR SÍ MISMO CON MANUEL VELASCO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito" aseguró que una semana antes de votar la Reforma Eléctrica en el Congreso recibió una llamada con amenazas que envío el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y afirmó que de ahí derivan los ataques de Morena en su contra con los audios filtrados por las redes sociales de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Afirmó que el emisario del mensaje fue el senador chiapaneco Manuel Velasco, y que el dirigente priista grabó la llamada "por razones de seguridad". En el audio presentado se escucha a Velasco quien le adelanta que hablará en clave y se refirió al López como el número 2. "Que, si no jalabas que se iban a ir con todo", dijo el senador Verde. Alito respondió "ah qué bueno que me dices, muy bien qué bueno que me dices el recado".

Después Velasco refiere "él me dijo oye cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él. Le dije yo sé que está en Aguascalientes no sé cuándo regrese" y afirma estar preocupado "porque esto ya se va a poner muy tenso". Moreno respondió "no me conocen".

Luego Velasco exhorta a Alito "a platicar las cosas" y el dirigente priista le advierte que, con amenazas, no "y si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos".

#AUDIO | El líder del @PRI_Nacional revela audio presuntamente con el senador Manuel Velasco, y que grabó la llamada "por seguridad", donde le recomienda aliarse con #AMLO https://t.co/V0iMApFea8 pic.twitter.com/ZrlU4Bghah — La Silla Rota (@lasillarota) May 31, 2022

"ALITO", EN CAMPECHE, USÓ MILLONES CON FACTURERAS EN LA MIRA DEL SAT

Más de 40 empresas han sido señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche de Alejandro Moreno, ya que no pudieron comprobar operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT.

El 30 de mayo de 2021, La Silla Rota publicó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas fue denunciado ante el SAT por contratación de empresas fantasmas para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos durante su periodo como gobernador de Campeche.

La denuncia fue dada a conocer por la Revista Forbes donde detalla que fue una ciudadana que radica en la Ciudad de México quien interpuso la demanda ante el SAT, donde también involucra al candidato por la gubernatura del estado, Christian Mishel Castro Bello.

Desde diciembre del 2020, La Silla Rota reveló las operaciones de Alejandro Moreno durante su gestión como gobernador entre el 2015 y 2018.

Según datos en poder de La Silla Rota, contratos firmados entre 2016 y 2018 dieron un desfalco de 140 millones 282 mil 739 pesos a la Hacienda Pública de Campeche, dinero que fue pagado a 42 empresas consideradas factureras.

Este medio constató que 41 empresas, de las señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche en esos años, no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT.

Pese a que algunas empresas sí aportaron pruebas de sus operaciones, según el SAT, "no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente" su situación.

Este medio obtuvo los listados del SAT en los que señala a las 41 empresas de emitir comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o bienes, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

IRREGULARIDADES EN EMPRESAS

De esas 41 empresas, presuntamente ligadas a las operaciones con el gobierno de Campeche, tres se encuentran en proceso de liquidación y dos embargadas, ante el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía federal.

Las empresas liquidadas son Análisis de Mercados ABC, Comercializadora Green Recyt, y Servicios Especializados Lets está en proceso de liquidación. Además, Corporativo Eximio y Servicios Especiales La Comercial aparecen como empresas embargadas.

La mayoría de las empresas fueron constituidas en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Tabasco y Campeche, solamente seis no cuentan con registro en el Sistema Integral de Gestión Registral en esas entidades.

Además, este medio encontró relación entre los socios de algunas de estas empresas, como es el caso de Publikim, constituida por María Teresa Can Pech en septiembre de 2012; y Publicidad e Impresión Especializada, fundada por Angélica Can Pech en mayo de ese año, ambas, asentadas en la ciudad de Mérida.

Otros personajes como José Manuel Keb Hernandez, quien aparece como socio inicial de la Comercializadora Chichpan, aparece también como de los últimos socios de la empresa Nifama. Lo mismo Emilia De La Cruz León Barbosa, que constituyó Imagen y Comunicación Jryg, y luego aparece como apoderada de Rentamid Sureste.

Las 41 empresas tienen giros relacionados con la elaboración, comercialización y desarrollo de eventos sociales, promocionales y culturales; de arrendamiento de equipo informático y multimedia; y algunas incluso relacionadas con la construcción.