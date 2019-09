Los asesores más caros del Senado; ganan más que gobernadores y casi como AMLO

Un grupo de 32 asesores del Senado de la República tiene salarios similares al del presidente Andrés Manuel López Obrador y gana más que gobernadores de estados como Veracruz, Colima, Puebla, Chiapas, Hidalgo y Ciudad de México. Estos trabajadores están contratados por el régimen de honorarios y todos cuestan entre cien mil y más de 140 mil pesos mensuales al erario, antes de la deducción de impuestos.

Sólo uno de ellos, Sergio Robles Ramírez, asesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), no labora por honorarios, ya que está adscrito con un puesto de mando. Además, tiene la percepción más alta de todos: cien mil 410 pesos, sólo siete mil 895 menos que los 108 mil 305 pesos que gana el presidente López Obrador. No obstante, su plaza cuesta al Senado 143 mil 867 pesos, por las contribuciones y seguridad social que paga por ella, de acuerdo con la nómina legislativa en poder de La Silla Rota.

En el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) no hay referencia de cédula y título profesional expedido por institución educativa a nombre de Robles Ramírez. Su dieta, sin embargo, es superior a la del gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido (94 mil 924), y a la de los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (101 mil), y de Chiapas, Rutilo Escandón Cárdenas (95 mil 570 pesos).

Después de él, tres asesores cobran 93 mil 492 pesos netos: Roberto Lomelí Aranda –secretario particular de la panista Josefina Vázquez Mota–, José Guillermo Mederos Figueroa y Silvia Sofía Zafra Quiroga. Sus plazas, no obstante, ascienden a 130 mil pesos, previo a deducciones. De los dos primeros no hay resultados en el RNP, en tanto que Zafra Quiroga recibió su título en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 2014.

Los siguientes puestos mejor remunerados los ocupan miembros del grupo político del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por cada una de las cuatro plazas, el Senado eroga 120 mil pesos mensuales, pero ellos reciben netos 86 mil 892.

Se trata de Zoad Faride Rodríguez Velasco, que fue su titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la Segob; Karla Paulina Olmos González, exdirectora de Análisis y Evaluación adscrita al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) cuando éste fue dirigido por Eugenio Imaz, otro incondicional de Osorio Chong, además de Sandra Gabriela Velasco Ludlow, quien, a propuesta del también exgobernador hidalguense, fue coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de Gobernación.

La carrera pública de ellos está ligada a los cargos de Osorio Chong. Velasco Ludlow, por ejemplo, es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en la declaración patrimonial inicial que presentó a la Función Pública del 19 de marzo de 2013 detalló que sus empleos previos habían sido como directora de área de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, de julio de 2006 a diciembre de 2011, durante la gubernatura del priista, y como secretaria organizacional del PRI nacional, de marzo a diciembre de 2012, en la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto que lideró su jefe.

En la nómina, igualmente con 86 mil 892 pesos netos, está Roberto Ramírez Femat, que fue director de Comunicación Social de la Segob en el periodo de Osorio. Él y el resto del personal afín al líder de la fracción priista ganan más que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (74 mil 364 pesos).

También más que Sheinbaum cobran Mauricio Cantú González, asesor del líder minero Napoleón Gómez Urrutia (83 mil 592 pesos) y José Francisco Uribe Puente, quien es vicepresidente del grupo Uribesco, en Sinaloa (83 mil 592 pesos) –de quien La Silla Rota no encontró asignación, debido a que la nómina no lo especifica–, así como Moisés Gómez Reyna, líder de los asesores panistas en el Senado y exdiputado local en Sonora (80 mil 292 pesos); Ricardo Ríos Garza, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y parte del grupo político del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera (80 mil 292 pesos), además de Nohemí Marcela Dorantes Avilez, secretario particular de la priista Vanessa Rubio (80 mil 292 pesos).

Del grupo de 32 asesores, sólo dos no fueron contratados por servicios en materia legislativa, sino en administración: Eliseo Ortiz Díaz y Ricardo Humberto Hernández León, con remuneraciones de 79 mil 785 y 78 mil 514 pesos.

Además de todos ellos, 16 asistentes de senadores le cuestan a la Cámara cien mil pesos brutos, aunque ellos reciben 73 mil 692 pesos tras las deducciones. Entre ellos se encuentran exfuncionarios y políticos como Gabriel Eugenio Todd Alanís, exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey; Jaime Andrés Meneses Baños, priista hidalguense que asesora a Miguel Osorio Chong, y Salvador López Toledo, subsecretario de Turismo de Sinaloa en el periodo de Mario López Valdez.

Igualmente, como asesor, está adscrito Luis Alejandro Salinas Bolaños, pero con ganancia de 76 mil 992 pesos, superior al del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

MJP